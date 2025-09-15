Yến Nhi biết trước sẽ đăng quang Miss Grand Vietnam 2025?

Tối 14/9 vừa qua, người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi chính thức đăng quang Miss Grand Vietnam 2025. Ngay sau đó, những chia của nàng Hậu trong quá khứ cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng.

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi

Mới đây, một đoạn clip được Yến Nhi đăng từ ngày 7/9 về vương miện dành cho Tân Miss Grand Vietnam 2025. Trong clip, nàng Hậu chơi trò test xem bản thiết kế vương miện nào sẽ được chọn.

Và giữa rất nhiều bản thiết kế, Yến Nhi đã chọn trúng bản thiết kế vương miện chính thức. Hiện tại, sau khi cô đăng quang, cư dân mạng phát hiện ra chi tiết này và xem đây như một dấu hiệu dự đoán về ngôi vị cao nhất của cô.

Yến Nhi trong đoạn clip dự đoán thiết kế vương miện Hoa hậu

Cùng trong khoảnh khắc này, Yến Nhi ăn mặc đơn giản, để mặt mộc, thậm chí không đánh son nên lộ đôi mắt hơi sưng. Đổi lại vì không trang điểm nên người đẹp cho thấy làn da trắng trẻo, không chút tì vết và nụ cười rạng rỡ.

Tuy nhiên, nhiều người cũng thảo luận về mặt mộc của cô ở dưới clip. Một phe cho rằng khi không son phấn thì các đường nét của Yến Nhi vẫn xinh nhưng không quá nổi bật, không đủ wow. Ngược lại nhiều người lại khẳng định đây là thời điểm đang đi thi nên Yến Nhi vẫn bình thường, một thời gian nữa sẽ rực rỡ hơn.

Chiếc vương miện có màu sắc, hình dạng tương đồng đến 80% với vương miện thật

Hoa hậu Yến Nhi có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk. Cô sở hữu chiều cao 1m72, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Về học vấn, Yến Nhi cho biết cô đã đăng kí học Thạc sĩ Quản Trị Dịch Vụ Du lịch và Lữ hành tại Trường Đại Học Văn Hiến, TP.HCM.

Xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố làm phụ hồ, mẹ bán vé số nuôi 3 chị em, Yến Nhi được biết đến như một cô gái nghị lực, vừa học vừa đi làm thêm để trang trải sinh hoạt và phụ giúp gia đình.

Trước khi đăng quang, Yến Nhi từng thử sức ở Miss Grand Vietnam 2024 và lọt vào Top 15, gây ấn tượng tại nhiều phần thi phụ như Miss Fashion, Grand Voice, Grand Heat. Năm 2025, cô tỏa sáng ở cả nhan sắc lẫn kỹ năng trình diễn, đồng thời giành thêm thành tích ở các hạng mục phụ: Top 5 Miss Fashion, Top 5 Grand Heat và Top 10 Grand Voice.

Điểm nhấn trong hành trình chinh phục vương miện của Yến Nhi nằm ở phần thi ứng xử. Trước câu hỏi “Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp cho kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam?”, cô trả lời bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh với ba định hướng: trở thành người kể chuyện văn hóa - lịch sử Việt Nam qua du lịch bền vững; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để quảng bá bản sắc dân tộc; đại sứ du lịch, mang hình ảnh đất nước ra thế giới bằng tinh thần nhân ái và bản lĩnh tuổi trẻ.

Một số hình ảnh đời thường của Hoa hậu

