8 nhan sắc Việt như AI tạo ra vì không già suốt 10 năm: Sao nữ Mưa Đỏ xếp thứ mấy?

Những ngôi sao Hàn Quốc vốn luôn được xem là biểu tượng nhan sắc “hack tuổi”. Thế nhưng ở Việt Nam, cũng không hề khó kiếm những mỹ nhân khó đoán tuổi thật vì lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp. 8 cái tên dưới đây chính là minh chứng rõ ràng nhất!

“Vợ quốc dân” Phương Ly trẻ trung bất chấp thời gian

Nhắc đến Phương Ly, khán giả lập tức nhớ đến hình ảnh nữ ca sĩ có chất giọng ngọt ngào, phong cách âm nhạc riêng biệt và ngoại hình trong veo. Mỹ nhân sinh năm 1990, dù đã bước qua tuổi 30 từ rất lâu song Phương Ly vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung như thời mới debut.

Để nhận xét về nhan sắc của Phương Ly, chị gái của cô - ca sĩ Phương Linh từng bày tỏ: “Mũi của Phương Ly không sửa, tự nhiên, chính vì tự nhiên nên mới không hoàn hảo, mới có cớ cho nhiều quý vị chê. Chiếc mũi hình trái tim quan trọng nó hợp góc mặt kim cương, đôi môi 1:1, vầng trán rộng vuông vức, đôi mắt 2 mí nâu nhạt - hoàn hảo hài hòa. Đang rất đẹp rồi, mảnh mai, trẻ phát hờn”.

Phương Ly

Sinh năm 1990 nhưng visual trẻ đẹp phát hờn!

Song không chỉ “em hát chị khen hay”, visual của Phương Ly đều được công chúng công nhận là cực phẩm. Bởi khi tham gia Em Xinh Say Hi, đứng cạnh những “tân binh” kém tuổi, Phương Ly vẫn đẹp phát sáng và khó để nhận ra khoảng cách tuổi tác. Đó cũng chính là lý do mà cô luôn được gọi vui là “vợ quốc dân” bởi sự dễ thương, xinh đẹp, cuốn hút.

“Nữ thần học đường” Trâm Anh 10 năm vẫn không thay đổi nhan sắc

Trâm Anh (SN 1995) từng được nhiều người biết đến qua những khoảnh khắc mặc áo dài trắng trong buổi lễ khai giảng. Thời điểm đó, cô nàng gây sốt bởi khuôn mặt thanh thoát, làn da trắng hồng "không tì vết" cùng nụ cười rạng rỡ. Không những vậy, dù để mặt mộc, không cần trang điểm cầu kỳ nhưng Trâm Anh vẫn được mệnh danh là “nữ thần học đường”.

Đến hiện tại sau 13 năm, Trâm Anh giờ nổi tiếng với danh xưng vợ JustaTee, là mẹ 2 con nhưng từ nhan sắc đến vóc dáng vẫn khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khen ngợi. Mỹ nhân gốc Hà Nội vẫn giữ được vẻ trẻ trung, cuốn hút như thời còn đi học. Thậm chí, cô cũng vẫn giữ thói quen để mặt tự nhiên, không makeup vẫn cực xinh đẹp.

13 năm trôi qua, Trâm Anh ngày càng trẻ ra mới lạ!

Thời gian gần đây, nhan sắc của Trâm Anh còn được nhận xét ngày càng thăng hạng, đằm thắm, quyến rũ hơn. Cô chăm chỉ tập luyện thể thao, giữ body vòng nào ra vòng nấy. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và các con, gây ấn tượng bởi nhan sắc "không tuổi" và cách nuôi dạy con vừa gần gũi, vừa hiện đại.

Nhìn visual không ai nghĩ đã là mẹ 2 con

Trang Lou - “hot mom” của 2 nhóc tỳ nhìn vẫn như mới 18 tuổi

Một cái tên nữa không thể thiếu trong danh sách mỹ nhân Việt “hack tuổi” chính là Trang Lou (Phạm Thu Trang, SN 1995).

Nhiều năm trước đây, Trang Lou ban đầu được biết đến là em gái của vlogger Huyme, cô thường xuất hiện trong một số video của anh trai. Với nhan sắc đúng chuẩn hot girl, Trang Lou nhận được nhiều lời khen và thu hút lượng người hâm mộ lớn. Sau đó, cô tiếp tục gây bão với chuyện tình từ thời đi học cùng Tùng Sơn. Cặp đôi trai tài gái sắc khiến cả cõi mạng chao đảo vì ngọt ngào hơn cả ngôn tình.

Trang Lou

Từ đó cho đến nay, mọi thứ đã có nhiều thay đổi từ việc cả hai đã kết hôn, trở thành bố mẹ của 2 “hot kid” Xoài - Dừa thì duy nhất có một thứ vẫn y nguyên. Chính là nhan sắc của Trang Lou.

Cô nàng được nhận xét như bị thời gian bỏ quên, thậm chí ngày càng trẻ hơn. Trang Lou sở hữu phong cách thời trang cá tính, năng động, do đó lúc nào nhìn cũng như chỉ mới 18 - 20 tuổi. Bên cạnh đó, cuộc sống vui vẻ, công việc ổn định, gia đình viên mãn nên trông Trang Lou lúc nào cũng vui vẻ, nhí nhảnh. Ngoài ra, bí quyết trẻ lâu của cô chính là ăn uống healthy và tập luyện thể thao thường xuyên.

Cô nàng sở hữu vẻ trẻ đẹp đến khó tin

Nam Thương - “nữ thần” từng khiến báo Trung phải hết lời ca ngợi

Trước khi trở thành mẹ của 2 em bé Đậu và Bún, Nam Thương (sinh năm 1995) là hot girl đình đám của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô từng xuất hiện trên báo Trung Quốc với danh xưng “nữ thần” nhờ gương mặt bầu bĩnh, nụ cười hiền, làn da trắng không tì vết.

Giống như Trang Lou, Nam Thương cũng được xếp vào dàn những mỹ nhân “không tuổi” bởi dù 10 năm trước hay hiện tại, cô nàng vẫn không hề thay đổi về tuổi tác. Lúc nào xuất hiện, Nam Thương cũng mang đến một năng lượng tích cực, tươi mới. Thậm chí, cô nàng nhiều khi còn được nhận xét vẫn như thời nữ sinh bới sở hữu phong cách thời trang ngọt ngào, dịu dàng.

Nam Thương

Mẹ của 2 nhóc tỳ nhưng trông vẫn y hệt như nữ sinh

Cuộc sống của Nam Thương cũng được nhiều người mơ ước khi có chồng đẹp trai, các con vừa xinh vừa giỏi. Trên trang cá nhân của mình, Nam Thương thường đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc, giản dị bên gia đình.

Lê Hạ Anh - Nhan sắc như minh châu ngàn năm, trẻ tuyệt đối

Thời gian gần đây, Lê Hạ Anh là cái tên gây chú ý khi tham gia bộ phim Mưa Đỏ. Không chỉ để lại ấn tượng nhờ diễn xuất mà trong phim, mỹ nhân sinh năm 1995 hoàn toàn để mặt mộc khiến netizen bị sốc visual.

Ngoài đời, Lê Hạ Anh được khen ngợi bởi gu thời trang tinh tế và nhan sắc ngày càng thăng hạng. Vóc dáng mảnh mai, gương mặt vô cùng trẻ trung giúp Hạ Anh dễ dàng biến hóa mọi style. Thậm chí, cũng bởi vẻ đẹp này mà Lệ Hạ Anh từng nhiều lần được đặt lên bàn cân nhan sắc với Kim Ji Won - “nữ thần” Hàn Quốc.

Lê Hạ Anh gây sốt với visual đẹp không tỳ vết

Ở tuổi 30, Lê Hạ Anh chọn cách sống kín tiếng. Hơn 10 năm trong nghề, cô gần như không vướng vào tin đồn tình cảm hay scandal đời tư nào. Nữ diễn viên tự nhận mình hướng nội, thích sự bình lặng. Lê Hạ Anh từng nói, hạnh phúc với cô đơn giản là mở mắt ra mà không phải suy nghĩ gì, được sống đúng với bản thân, được gia đình tự hào và được khán giả nhớ đến bằng những vai diễn chân thật.

Fashionista Châu Bùi đúng chuẩn “em xinh”, visual cực phẩm không lối thoát

Không phải là một gương mặt xa lạ nhưng Châu Bùi (Bùi Thái Bảo Châu, SN 1997) lần nào xuất hiện cũng khiến công chúng phải bàn tán rôm rả.

Gần đây nhất, khi tham chương trình thực tế Em Xinh Say Hi, Châu Bùi lập tức trở thành tâm điểm nhờ visual rạng rỡ, style năng động và đặc biệt là body không thể chê vào đâu được. Dù chỉ diện đồ đơn giản như croptop, áo ba lỗ hay quần thể thao ôm dáng, nàng fashionista vẫn khiến netizen "hú hét" vì vóc dáng quá đỗi hoàn hảo.

Châu Bùi - mỹ nhân chưa từng khiến netizen thất vọng về visual

Có thể nói, giữa dàn "em xinh", Châu vẫn nổi bật theo cách rất riêng - khỏe khoắn, sexy nhưng vẫn cực kỳ sang và thời thượng. Bên cạnh đó, dù đã tiệm cận tuổi 30 nhưng Châu Bùi luôn giữ một năng lượng hoạt bát, năng động, tích cực. Dù xung quanh là những “nữ thần” sinh năm 2k3 hay 2k6 thì Châu Bùi vẫn tự tin đọ sắc, không hề kém cạnh về độ trẻ trung.

Tiệm cận tuổi 30, Châu Bùi liên tục được khen trẻ trung, đáng yêu

DJ Mie đúng chuẩn búp bê, không nói không nghĩ đã 30 tuổi

DJ Mie (Trương Tiểu My, sinh năm 1995, tại Đà Nẵng) gây ấn tượng với nhan sắc "trẻ mãi không già". Dù đã ở ngưỡng tuổi 30 nhưng vẫn cô nàng vẫn đủ sức chặt chém các gương mặt trẻ thuộc lứa Gen Z.

Thời gian qua, cô nàng liên tục phủ sóng trong các gameshow lớn. Mỗi khi xuất hiện qua camera thường, DJ Mie đều khiến khán giả trầm trồ vì vẻ đẹp không góc chết. Cô cũng chuộng phong cách ăn mặc cá tính, trẻ trung do đó nhiều người cho rằng, nếu không nói không ai nghĩ Mie đã 30 tuổi.

Nhan sắc đỉnh cao của Mie

Trên trang cá nhân của mình, DJ Mie được đánh giá là một trong số những nhân tố hài hước. Thường xuất hiện với hình ảnh ăn mặc quyến rũ và sexy nhưng tính cách đời thực lại “tẻn tẻn”, đáng yêu khiến dân tình ngày càng yêu mến. Song đến hiện tại, mỹ nhân này vẫn đang độc thân, chưa tiết lộ thêm về chuyện tình cảm sau khi “đường ai nấy đi” với Hồng Thanh.

Đẹp phát sáng là có thật!

Bùi Khánh Hà - Gái một con trông mòn con mắt là đây!

Bùi Khánh Hà (sinh năm 1996) nổi tiếng mạng xã hội với biệt danh "hot girl dân tộc Mường". Hiện tại, công việc chính của Khánh Hà là một mẫu ảnh, diễn viên, KOL. Cô nàng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và cô con gái Bánh Dày.

Mẹ 1 con visual cỡ này!

Dù đã trở thành hot mom, Khánh Hà vẫn gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười tươi tắn và phong cách đời thường giản dị. Điều khiến netizen trầm trồ nhất ở Khánh Hà chính là sự trẻ trung khó tin. Cô vẫn giữ được sự rạng rỡ, làn da sáng, vóc dáng đẹp khiến ai nhìn cũng mê mẩn.

Trước đó, Bùi Khánh Hà từng được so sánh với diễn viên Hàn Quốc Park Min Young vì những đường nét có phần giống nhau trên khuôn mặt. Hiện tại, cô được nhận xét ngày càng thăng hạng, đằm thắm, cuốn hút hơn đúng chuẩn “gái một con trông mòn con mắt”.