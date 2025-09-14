Cả nhà chồng thay phiên nhau nấu cơm cữ ngon cỡ nhà hàng cho bà đẻ: Mom này thắng đời 100-0 rồi!

Sinh con là hành trình vĩ đại, đặc biệt với mẹ bỉm sinh mổ như chị Chinh (sống tại Hưng Yên), việc hồi phục sức khỏe càng cần sự quan tâm và chăm sóc kỹ lưỡng. May mắn thay, chị được gia đình chồng yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc từng bữa ăn để mau khỏe lại. Những mâm cơm cữ do em gái và ông xã nấu cho vừa đẹp mắt, vừa đầy đủ dinh dưỡng, khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ, thi nhau học hỏi và xin vía.

Bà mẹ 3 con tâm sự, mấy ngày đầu không thể đi lại nhiều nên việc nghỉ ngơi tuyệt đối là quan trọng nhất. Gia đình chồng thay nhau chuẩn bị từng bữa ăn theo chuẩn “cơm cữ”, đảm bảo món mặn, rau xanh, canh, hoa quả tráng miệng, và các món giúp hồi phục sức khỏe hiệu quả.

Chị Chinh và em bé

Điều đáng nói là không “kiêng khem khắt khe” như nhiều mẹ bỉm khác. Gia đình bảo đảm cho chị ăn đa dạng món, ăn kiểu “dinh dưỡng toàn diện” để tăng sức đề kháng, tăng sữa, tránh nhàm chán và cực kỳ đủ chất.

Ngắm nhìn những mâm cơm cữ của mẹ Chinh, ai cũng phải mê mẩn. Mỗi bữa đều có đủ món ngon: thịt gà, cá hồi, đậu phụ, canh rau ngót, rau cải luộc, rau bina, thậm chí còn có những món được gia đình bài trí đẹp mắt như quán ăn.

Không chỉ ngon mắt, mà căn bếp nhà mẹ Chinh còn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc an toàn vệ sinh, chế biến vừa phải, để mẹ bỉm dễ tiêu hóa, hấp thụ tốt nhất dưỡng chất, từ đó nhanh khỏe.

Mâm cơm cữ từ gia đình mẹ Chinh được tung lên mạng xã hội ngay lập tức hút triệu lượt thích và bình luận. Các bà mẹ bỉm sữa thi nhau hỏi công thức, xin bí quyết, thậm chí đòi order “ship tận nơi” hay mở luôn quán cơm cữ kiểu nhà Chinh để hưởng ké sự chu đáo và ngon lành.

Không ít người cũng truyền tai nhau rằng, với thực đơn đa dạng, giàu vitamin và khoáng chất thế này, ăn xong chắc chắn sữa về đầy bình, mẹ bỉm nhanh khỏi bệnh và có thêm sức để chăm con.

Sinh mổ cần sự chăm sóc đặc biệt và chế độ dinh dưỡng phù hợp, nhưng có gia đình yêu thương bên cạnh thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều lần. Mẹ bỉm Chinh chính là ví dụ tuyệt vời cho việc được chăm sóc “chất lượng” sau sinh: cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và cả bụng cũng vui vẻ khi có những mâm cơm cữ ngon, đủ đầy đến thế!