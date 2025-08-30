"Em gái nhà người ta" trổ tài nấu cơm cữ cho chị, hội bỉm sữa nhìn chỉ biết ước: "Đẻ thêm mấy đứa cũng được"

Với các mẹ bỉm, những ngày ở cữ luôn là khoảng thời gian vô cùng quan trọng để phục hồi sức khỏe và tinh thần sau sinh. Lúc này, những bữa cơm cữ đủ dinh dưỡng giúp mẹ tăng tiết sữa, nhanh hồi phục. Đồng thời, việc ăn uống khoa học còn giúp mẹ bổ sung vitamin, khoáng chất cần thiết, tránh tình trạng thiếu máu, táo bón và nâng cao đề kháng cho cơ thể.

Mới đây chị Nguyễn Thuận sống tại Hải Phòng đã chia sẻ thực đơn mâm cơm cữ trong suốt một tháng ở cữ tại nhà ngoại. Điều đặc biệt là những mâm cơm này không chỉ dành cho riêng mẹ bầu mà còn được chuẩn bị cho cả gia đình, với các món ăn do chính em gái chị chăm chút nấu nướng.

Bữa cơm vừa đảm bảo dinh dưỡng cần thiết để chị phục hồi, vừa mang không khí đầm ấm, sum họp vui vẻ của một gia đình đông đủ.

"Mình xin chia sẻ những mâm cơm cữ trong 1 tháng mình lên ngoại chơi do em gái mình nấu (nhà bà ngoại và nhà em gái sát vách nhau nên toàn nấu cơm chung). Ở cữ lần này đúng vào kỳ nghỉ hè nên mình có thêm 2 cái đuôi nữa đi cùng, nhà ngoại lại càng thêm đông vui.

Mình thích không khí vui vẻ, đầm ấm mỗi bữa cơm nên ở cữ thì cũng vẫn muốn ăn cùng mọi người. Những mâm cơm dưới đây thực ra nói là cơm cữ nhưng nấu luôn cho cả gia đình. Sẽ có 1 số món mình kiêng còn hầu như là ăn được. Cứ bụng dạ ăn thấy ổn thì ăn đa dạng cho sữa mẹ có nhiều dinh dưỡng. Mời cả nhà cùng xem những mâm cơm do em gái mình nấu nhé!" , chị Thuận chia sẻ.

Các bữa cơm cữ luôn được chuẩn bị đầy đủ các món với thịt, rau, canh, kèm theo tráng miệng hoa quả tươi ngon. Các món ăn được trình bày và sắp xếp rất đẹp mắt, tạo cảm giác ngon miệng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt, các loại hoa quả đều được chọn đúng mùa nên ngọt tươi tự nhiên.

Thực đơn đa dạng, không kiêng khem quá mức nên mẹ bỉm có thể thưởng thức nhiều món ngon hợp khẩu vị mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Nhìn vào mâm cơm cho gia đình cũng chính là cơm cữ của chị Nguyễn Thuận, ai cũng phải thốt lên ngưỡng mộ và xúc động: "Em gái nhà người ta" trổ tài nấu cơm cữ cho chị khiến hội các mẹ bỉm sữa chỉ biết thầm ước: "Đẻ thêm mấy đứa cũng không sao".

Người ta nói ở cữ là giai đoạn nhạy cảm với nhiều kiêng khem, nhưng với chị Thuận, đó lại là những giây phút hạnh phúc bình yên khi được sống trọn vẹn bên gia đình, quây quần bên mâm cơm đầm ấm, yêu thương.