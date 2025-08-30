Những cơ hội cuối để sở hữu Bộ Sưu Tập Yêu Nước trước thềm Lễ hội Độc Lập – 80 Năm Tự Hào Việt Nam

Tháng Chín đang đến gần, mang theo những hồi ức hào hùng về mùa thu lịch sử của dân tộc. Trong niềm hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dự án Fandom Yêu Nước đã gửi tặng cộng đồng một món quà đặc biệt: Bộ Sưu Tập Yêu Nước gồm túi tote, áo thun và khăn lưu niệm. Những vật phẩm giản dị nhưng giàu ý nghĩa này được xem như cầu nối để mỗi người trẻ hôm nay thêm gần gũi với lịch sử, thêm tự hào với những giá trị Việt.

Trước khi không khí lễ hội bùng nổ trên phố đi bộ Hồ Gươm, với Booth Fandom Yêu Nước hứa hẹn trở thành điểm hẹn rực rỡ sắc màu, cộng đồng vẫn còn hai cơ hội để sớm sở hữu trọn vẹn bộ sưu tập đầy tinh thần này.

Tham gia microsite Fandom Yêu Nước ngay để nhận BST giới hạn này nhé!

Cơ hội đầu tiên đến từ các hoạt động trực tuyến trên microsite Fandom Yêu Nước. Tại đây, mỗi ngày người tham gia có thể thực hiện hình thức chào cờ online và tương tác với nhiều hoạt động khác để tích lũy sao, đổi thành lượt quay may mắn. Những tương tác tuy đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu sắc: nhắc nhở mỗi người về niềm tự hào dân tộc, khuyến khích cộng đồng cùng nhau lan tỏa tinh thần gắn kết và yêu nước ngay trong đời sống thường ngày.

Cơ hội thứ hai là đồng hành cùng “Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập” – hành trình ba ngày, từ 30/8 đến 1/9/2025, đưa người tham gia ghé thăm những địa điểm lịch sử ý nghĩa của Hà Nội. Đầu tiên, tất cả người chơi đều cần có mặt tại Booth Fandom Yêu Nước trong khuôn khổ Lễ Hội Độc Lập – 80 Năm Tự Hào Việt Nam trên phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để nhận Passport Tự Hào Tour. Sau khi hoàn tất dấu xác nhận tham quan và dấu di chuyển xanh, bạn sẽ chắc chắn nhận được một túi tote Yêu Nước. Booth mở cửa từ 14h00 – 18h00 ngày 30/8, và từ 9h00 – 18h00 trong hai ngày 31/8 và 1/9.

Từ điểm khởi hành này, người tham gia có thể lựa chọn tiếp tục hành trình đến một trong hai hoặc cả hai địa điểm còn lại. Ghé thăm di tích Nhà số 48 Hàng Ngang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập – bạn sẽ nhận thêm sticker Yêu Nước. Hoạt động tham quan tại đây diễn ra từ 14h00 – 16h30 ngày 30/8, và trong khung giờ 8h30 – 11h30, 13h30 – 16h30 các ngày 31/8 và 1/9.

Trong khi đó, tại Triển lãm “80 Hành trình Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc” tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), phần quà dành tặng là chiếc khăn Yêu Nước. Triển lãm mở cửa từ 13h00 – 22h00 ngày 30/8 và từ 8h00 – 22h00 trong hai ngày 31/8 và 1/9. Hoàn thành cả ba điểm đến, người tham gia sẽ sở hữu trọn vẹn Bộ Sưu Tập Yêu Nước – món quà lưu giữ đầy đủ dấu ấn của hành trình đặc biệt này.

Những phần quà từ Fandom Yêu Nước không chỉ dừng lại ở giá trị sử dụng. Chúng mang trong mình hơi thở của quá khứ, ký ức về những ngày lịch sử và niềm tin vào một thế hệ hôm nay đầy tự hào, đầy khát vọng. Khi đeo trên vai chiếc túi, khi khoác lên mình tấm áo hay giữ trong tay chiếc khăn, mỗi người đều có thể thấy mình là một phần của hành trình chung – hành trình gìn giữ và lan tỏa tinh thần Việt.

Đừng bỏ lỡ cơ hội để mang về cho riêng mình trọn vẹn Bộ Sưu Tập Yêu Nước, như một kỷ niệm sống động của mùa lễ hội lớn nhất trong năm, và hơn hết, như một cách để chúng ta cùng nhau viết tiếp niềm tự hào 80 năm Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Nhằm hưởng ứng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Xanh SM phát động chiến dịch Xanh SM - Tự hào Việt Nam, sức xanh lan tỏa trên nền tảng Gen Green. Chiến dịch kêu gọi thế hệ trẻ thể hiện tinh thần yêu nước theo cách hiện đại: thể hiện niềm tự hào về quá khứ hào hùng; ý thức kiến tạo một tương lai bền vững; tình yêu với lịch sử, văn hóa và môi trường. Gen Green, ra mắt ngày 13.04.2025, là nền tảng dành cho "Thế hệ chuyển đổi xanh", kết nối các nhà sáng tạo nội dung với các chiến dịch sống xanh – nghĩ xanh – hành động xanh. Với khẩu hiệu "Kiến tạo nên sự khác biệt", Gen Green là sân chơi của những người dẫn đầu lối sống mới và tiên phong chuyển đổi.