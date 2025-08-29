Cấp báo: Chỉ còn 4 ngày để “săn” bộ sưu tập Yêu Nước!

Không quá lời khi nói, Fandom Yêu Nước chính là dự án đang thu hút đông đảo sự tham gia và hưởng ứng trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là dự án do Kênh 14 khởi xướng và sáng tạo, mang đậm phong cách trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn hòa nhịp cùng cột mốc đáng nhớ của đất nước.

Tại không gian này, người tham gia được trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó hấp dẫn nhất phải kể đến săn quà và đổi thưởng. Bộ sưu tập Yêu Nước - quà tặng độc quyền của dự án gồm 3 item: khăn, túi, áo, luôn trong tình trạng “cháy hàng” bởi sức hút đặc biệt.

Và chỉ còn 4 ngày nữa là diễn ra đại lễ, làm sao để sở hữu các item trong bộ sưu tập Yêu Nước? Và trúng quà trên microsite Fandom Yêu Nước rồi thì làm sao để đổi quà, đổi ở đâu và lúc nào?

Bộ sưu tập Yêu Nước cùng các sản phẩm thiết kế riêng trong dịp A80

Đáp án có 2 cách như sau:

Thứ nhất, tiếp tục truy cập, tương tác và tham gia các hoạt động trên microsite fandomyeunuoc.kenh14.vn.

Mỗi ngày, người truy cập sẽ nhận được 1 lượt quay thưởng từ hoạt động Chào cờ online. Tuy nhiên, một điều đặc biệt sẽ được bật mí ngay dưới đây chính là cách để tích điểm, thu thập thêm sao để có thêm lượt đổi quà.

Theo đó, các hoạt động tương tác như thả tim, follow nghệ sĩ tại Khối Nghệ sĩ sẽ mang lại thêm điểm, sao cho người tham gia.

Cách thức rất đơn giản và được quy định:

- Theo dõi các nghệ sĩ tại Khối Nghệ sĩ: 01 lượt theo dõi = 50 sao.

- Tương tác (thả tim) các nội dung, hình ảnh của Khối Diễu binh, Khối Nghệ sĩ, Khối Sáng tạo và Truyền thông: 01 lượt tương tác = 10 sao.

- Sau đó khi đã thu thập một số lượng điểm, sao nhất định, có thể sử dụng để đối lượt quay: 200 sao = 01 lượt quay may mắn. Mỗi phần quà tương ứng với một mã và mỗi mã chỉ được sử dụng một lần.

Mọi người thích thú check-in với bộ sưu tập yêu nước

Thứ 2, trực tiếp là tham gia các hoạt động trải nghiệm, minigame,... tại Booth Fandom Yêu Nước.

Theo thông tin chính thức từ Fandom Yêu Nước, chương trình đổi quà và tương tác nhận bộ sưu tập Yêu Nước cùng với quà của nhà tài trợ sẽ diễn ra tại Booth Fandom Yêu Nước trong khuôn khổ Lễ hội Độc Lập - 80 năm Tự hào Việt Nam từ 31/8 - 2/9.

Về địa điểm, “tọa độ” chính xác của Booth Fandom Yêu Nước là phố đi bộ Hồ Gươm, khu vực gần tòa soạn báo Nhân dân. Đây cũng là điểm hẹn được dự đoán sẽ thu hút đông đảo người tham gia lễ hội bởi tính độc quyền của bộ sưu tập.

Bộ sưu tập Yêu Nước không chỉ đơn thuần là món quà lưu niệm. Với thiết kế trẻ trung, hiện đại, bộ sưu tập còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, như một cách để mỗi người trẻ thể hiện tình yêu và sự gắn bó với Tổ quốc trong dịp lễ trọng đại.

Thời gian không còn nhiều, chỉ còn đúng 4 ngày để sở hữu bộ merch đặc biệt này. Vì vậy, những ai quan tâm cần nhanh chóng chuẩn bị và ghé ngay Booth Fandom Yêu Nước để “rinh” quà về, trước khi chương trình khép lại.

