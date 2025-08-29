Mưa Đỏ: Thì ra đây là quá khứ của phản diện đẹp trai nhất màn ảnh

Chỉ sau chưa đầy một tuần công chiếu, Mưa Đỏ đã tạo nên một "cơn địa chấn" tại phòng vé Việt.

Tối 28/8, doanh thu bộ phim chính thức vượt mốc 200 tỷ đồng (theo thống kê của đơn vị theo dõi phòng vé độc lập Box Office Vietnam), trở thành tác phẩm điện ảnh về đề tài lịch sử - chiến tranh có doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Trong làn sóng ấy, một gương mặt bất ngờ nổi lên và chiếm trọn spotlight - Steven Nguyễn. Trong Mưa Đỏ, anh đảm nhận vai nam chính Quang - nam sĩ quan phía địch. Thuộc tuyến phản diện, Steven Nguyễn vẫn chinh phục khán giả nhờ diễn xuất ấn tượng, đáng ghét nhưng khó rời mắt bởi ngoại hình điển trai, body vạm vỡ.

Steven Nguyễn trong Mưa Đỏ.

Cái tên Steven Nguyễn cùng các cảnh quay của anh trong phim nhanh chóng viral trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu view, netizen rôm rả bàn tán.

Hầu hết là những bình luận bày tỏ sự yêu thích nam diễn viên, khen ngợi gương mặt đẹp trai nam tính. Một số cảnh quay khác trong phim anh chàng để lộ cơ bụng 6 múi, body vạm vỡ....

Trong Mưa Đỏ, Steven Nguyễn vào vai phản diện Quang.

Anh chàng được gọi là "Phản diện nóng bỏng nhất Mưa Đỏ".

Các cụm từ khóa như "Phản diện nóng bỏng nhất Mưa Đỏ", "Phản diện đẹp trai nhất màn ảnh" liên tục lọt top từ khóa tìm kiếm trên TikTok. Trên nhiều diễn đàn, cư dân mạng không ngừng chia sẻ hình ảnh và clip của anh, biến Steven thành một hiện tượng.

Lúc này, loạt ảnh thời bé của Steven Nguyễn cũng được fans "đào lại". Xem một số bức ảnh hiếm hoi do chính Steven Nguyễn chia sẻ lên mạng xã hội, ai nấy đồng loạt tấm tắc: Đúng là đẹp trai từ bé. Đường nét gương mặt sáng, nụ cười cuốn hút và phong thái tự tin đã sớm lộ rõ từ khi còn nhỏ.

Nguồn: Steven Nguyễn.

Ảnh thuở bé của Steven Nguyễn.

"Không có khúc nào xấu luôn á, càng ngắm càng mê", "Gen nhà này đỉnh quá, nọ thấy mẹ ảnh rồi, cô cũng đẹp lắm nha", "Đúng là cuộc đời anh chưa có biết tới khái niệm xấu là gì", "Cả nhà mình đã đến đây chưa ạ, thích anh này quá vào xem TikTok ảnh mà bất ngờ với mấy cái ảnh hồi bé, hóa ra là đẹp từ nhỏ nha cả nhà", "Sít rịt rồi, từ nay chuyển qua mê anh này ạ. Tui tiếc vì không biết đến ảnh sớm hơn",... là những bình luận của cư dân mạng.

Trước khi tham gia Mưa Đỏ, để hóa thân trọn vẹn, nam diễn viên tiết lộ anh đã chủ động giảm đến 5kg chỉ trong thời gian ngắn. Nam diễn viên còn tập luyện với cường độ cao để sở hữu ngoại hình săn chắc, tăng cơ.

Đời thường, Steven Nguyễn không ngại chia sẻ hình ảnh giản dị, lúc trẻ trung năng động, khi lại lãng tử cuốn hút. Chính sự biến hóa này khiến anh được khán giả yêu mến không chỉ trên màn ảnh mà cả ngoài đời.

Vẻ ngoài điển trai, nam tính của Steven Nguyễn.

Steven Nguyễn tên thật là Huy Nguyễn, SN 1991, tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Trước khi nổi tiếng với Mưa Đỏ, Steven Nguyễn từng trải qua gần một thập kỷ chật vật trong nghề, thậm chí còn từng bị giáo viên phê bình vì diễn xuất. Sau một thời gian nỗ lực cải thiện, đam mê, nhiệt huyết với nghề, Steven Nguyễn bắt đầu gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong webdrama Bi Long đại ca. Và hiện tại là nam chính phản diện trong Mưa Đỏ.

Ngoài diễn xuất, Steven còn có tài năng ca hát. Những clip cover nhạc trữ tình của anh hút nhiều lượt xem. Đây là một khía cạnh khác giúp khán giả thêm yêu mến chàng trai này.

Một số hình ảnh đời thường của Steven Nguyễn:

Ảnh: FBNV