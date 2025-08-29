Thượng uý Lê Hoàng Hiệp được đồng đội "bảo vệ 24/24", theo sát nhắc nhở: Anh đừng có vẫy nữa!

Với sức hút chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt từ A50 đến A80, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cứ xuất hiện ở đâu là hút ống kính, viral đến đó.

Sự yêu mến này được thể hiện rõ rệt qua các clip trên mạng xã hội, quay cảnh đồng chí Hiệp dù lúc đi diễu binh, diễu hành hay tập luyện thì đều có rất nhiều người muốn xin chụp ảnh, chữ ký... xếp hàng dài.

Lê Hoàng Hiệp ở nhiệm vụ A80. Ảnh: Như Hoàn.

Clip: Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được các chiến sĩ khác hộ tống di chuyển ra khỏi vòng vây của đông đảo người dân tại ga Hà Nội vào đầu tháng 6. Clip: Xuân Hoàng.

Không ít lần, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được đồng đội hoặc chỉ huy “hỗ trợ đặc biệt” để có thể nhanh chóng di chuyển. Từ nhiệm vụ A50 đến A80, hình ảnh các đồng đội vây quanh, "bảo vệ" cho đến gỡ rối,... đã trở thành điều quen thuộc.

Một khoảnh khắc gần đây gây chú ý là khi Thượng úy Hiệp vẫy tay chào đáp lại tình cảm của người dân tại khu tập luyện. Ngay lập tức, đồng chí Hoàng Đức Mạnh đi bên cạnh đã "nhắc ngay": “Anh đừng có vẫy nữa”, khiến mọi người xung quanh bật cười.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dí dỏm cho rằng: Cỡ đó đó!

Cảnh quay phát ra âm thanh: "Đừng có vẫy tay nữa..." Nguồn: maihong1211.

"Vẫn nhớ câu 'Bảo vệ Quân Kỳ, bảo vệ đồng chí Hiệp đi' từ A50 tới nay", "Sao hạng A trong quân đội có khác ha", "Đồng đội thấy ai cũng quý Hiệp hết á, mọi người cũng đáng yêu lắm, kiểu cũng vui giỡn vậy thôi. Nhưng cũng chủ yếu là muốn cho ai cũng được giao lưu, an toàn nhất cho mọi người nè", "Xem mấy source này là buồn cười ngất nha. Nhìn ai cũng đáng yêu, cứ phải bảo vệ đồng chí Hiệp miết thôi",... là những bình luận của cư dân mạng.

Ở các clip trước đó cũng không ít cảnh đồng chí Đức Mạnh, cùng các đồng đội hỗ trợ, "giải vây" đồng chí Hiệp, khi có quá nhiều người xin chữ ký.

Nguồn: linuk_kiis

Bức ảnh phát ra âm thanh của đồng chí Mạnh: "Bây giờ nhá, mọi người đứng giãn ra đã..." Nguồn: thomluu1605, Thái Xanh

Với những màn "bảo vệ" đồng đội vừa quyết liệt vừa hài hước này, netizen cũng bắt đầu tìm kiếm info của đồng chí Mạnh. Song, anh chàng khá kín tiếng trên mạng xã hội. Hình ảnh của đồng chí Mạnh được biết đến nhiều khi đi bên cạnh Lê Hoàng Hiệp, hay xuất hiện chung khung hình. Trong nhiệm vụ A80,

Hoàng Đức Mạnh thuộc khối Tác chiến Điện tử. Anh có mối quan hệ đồng đội thân thiết với Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tại nhiệm vụ lần này, thường xuyên đi bên cạnh hỗ trợ, trò chuyện.

Nguồn ảnh: LHH.

Nguồn ảnh: Lê Hoàng Hiệp - Dưới lá Quân Kỳ (Hiệp mèo)

Không chỉ đồng chí Đức Mạnh, trước đó cũng có nhiều đồng đội và cả chỉ huy thường xuyên hỗ trợ đồng chí Hiệp. Từ nhiệm vụ A50 cho đến lúc lên đường ra Hà Nội tham gia A80, anh đều được các đồng đội đồng hành, giúp đỡ thuận lợi di chuyển trong những tình huống có quá đông người hâm mộ vây quanh.

Đồng chí Nhân mang balo hộ cho Lê Hoàng Hiệp khi đang được nhiều fans vây quanh xin chữ ký.

Nguồn: phamtu.09

Lê Hoàng Hiệp đã được "bảo vệ" từ hồi A50 đến hiện tại. Nguồn: tl.quin

