Trọn vẹn những điều hấp dẫn trong lần “tái xuất” của Booth Fandom Yêu Nước: Cơ hội nhận quà, đừng bỏ lỡ!

Những ai từng tham gia concert “Tổ Quốc Trong Tim” ngày 10/8 hay chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam Tiến Bước” ngày 16/8 hẳn đã rất quen thuộc với Booth Fandom Yêu Nước. Không chỉ là điểm check-in “cháy máy”, nơi đây còn mang đến loạt trải nghiệm thú vị như chụp ảnh photobooth, tham gia minigame, nhận đồ uống miễn phí và quà tặng độc quyền.

Booth Fandom Yêu Nước là một phần trong dự án cùng tên do Kenh14 khởi xướng, hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. “Fandom” không chỉ là một chiến dịch, mà còn là cộng đồng - nơi những trái tim chung nhịp đập, gắn kết và lan tỏa tinh thần Việt theo cách riêng.

Booth Fandom Yêu Nước sẽ trở lại ở đâu, vào thời gian nào?

Và sự trở lại lần này của Booth Fandom Yêu Nước sẽ không làm mọi người thất vọng.

Lần này, Booth Fandom Yêu Nước sẽ có mặt tại Lễ hội Độc Lập - 80 năm Tự hào Việt Nam diễn ra từ 30/8 - 2/9 ngay phố đi bộ Hồ Gươm, gần trụ sở Báo Nhân Dân - 71 Hàng Trống (Hà Nội).

Đây là nơi luôn tập trung đông đảo người dân và du khách trong những dịp lễ lớn, đặc biệt là các ngày kỷ niệm gắn liền với lịch sử dân tộc. Với sắc đỏ chủ đạo, Booth Fandom Yêu Nước nổi bật tạo một điểm nhấn thu hút giới trẻ Thủ đô, khách du lịch và cả các gia đình. Ai cũng đều có thể tìm thấy cho mình khoảnh khắc đáng nhớ tại đây.

Booth Fandom Yêu Nước đã chính thức trở lại

Tại Booth Fandom Yêu Nước, người tham gia sẽ được chụp ảnh photobooth với frame được thiết kế riêng cho dịp A80, nhiều hoạt động tương tác như minigame, vòng quay may mắn mang lại sự bất ngờ cùng những phần quà “xịn sò”. Điểm đặc biệt chính là hoạt động nghệ sĩ trực tiếp phát nước tiếp sức, cơ hội được gặp những thần tượng mà bạn yêu thích đến gần hơn bao giờ hết.

Booth Fandom Yêu Nước sẽ chính thức diễn ra trong 4 ngày từ 30/8 đến 2/9. Cụ thể, ngày 30/8 và 2/9, booth hoạt động từ 14h00 đến 18h00. Trong hai ngày 31/8 và 1/9, thời gian trải nghiệm kéo dài hơn, chia thành hai khung giờ: Sáng từ 9h00 đến 12h00, chiều từ 14h00 đến 18h00.

Sự xuất hiện của Tự Hào Tour, xem ngay cách thu thập Dấu Ấn Độc Lập để đổi quà!

Bên cạnh đó, đừng quên Tự Hào Tour cũng sẽ được giới thiệu tại Booth Fandom Yêu Nước.

Trong khuôn khổ dự án Fandom Yêu Nước, Trang thông tin điện tử Kênh 14 và thương hiệu Xanh SM phối hợp triển khai hoạt động “Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập” - tour tham quan các địa điểm lịch sử - trải nghiệm tiêu biểu tại Hà Nội nhằm hưởng ứng lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng hành cùng Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập, thương hiệu Xanh SM triển khai chương trình ưu đãi di chuyển từ ngày 30/8 – 1/9. Cụ thể, khách hàng sẽ được giảm 20% (tối đa 30.000 đồng) cho các chuyến đi/đến điểm thuộc Tự Hào Tour bằng dịch vụ Xanh SM Bike/Bike Plus với mã: DOC LAP – TU DO – HANH PHUC. Đồng thời, dịch vụ Xanh SM Car/Premium cũng áp dụng ưu đãi 15% (tối đa 30.000 đồng) với mã: TUHAOTOUR dành cho khách hàng đi các điểm thuộc Tự Hào Tour.

Khi tham gia Tự Hào Tour, người tham gia sẽ được thu thập dấu kỷ niệm tại các điểm tham quan và có cơ hội nhận được Bộ sưu tập Yêu Nước. Hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa tinh thần yêu nước.

Cách tham gia Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập như thế nào?

Bạn chỉ cần đến 3 điểm tham quan: Lễ Hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam - Phố đi bộ Hồ Gươm, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nhà Lưu niệm Hồ Chí Minh - Số nhà 48 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Triển lãm 80 Hành trình Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc - Trung tâm Triển lãm Quốc gia,Đông Anh, Hà Nội và trải nghiệm trong 3 ngày từ 30/8 đến 01/9/2025.

Cụ thể, Booth Fandom Yêu Nước trong khuôn khổ Lễ Hội Độc Lập – 80 Năm Tự Hào Việt Nam sẽ được tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội), mở cửa từ 14h00 – 18h00 ngày 30/8 và từ 9h00 – 18h00 trong hai ngày 31/8 và 01/9.

Tại di tích Nhà số 48 Hàng Ngang (Hoàn Kiếm, Hà Nội), hoạt động tham quan sẽ diễn ra từ 14h00 – 16h30 ngày 30/8, và trong khung giờ 8h30 – 11h30, 13h30 – 16h30 các ngày 31/8 và 01/9.

Bên cạnh đó, Triển lãm “80 Hành trình Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) sẽ diễn ra từ 13h00 – 22h00 ngày 30/8, và từ 8h00 – 22h00 trong hai ngày 31/8 và 01/9.

Tại mỗi điểm tham quan và trải nghiệm, mỗi người có thể sưu tầm con dấu kỷ niệm xác nhận đã tham quan những di tích/địa điểm gắn liền với ý nghĩa lịch sử ngày Quốc Khánh

Đối với người sử dụng dịch vụ Xanh SM di chuyển đến Lễ Hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam - Phố đi bộ Hồ Gươm sẽ được nhận Passport Tự Hào và sticker để sưu tầm con dấu kỷ niệm.

Người tham gia khi sưu tầm dấu kỷ niệm vào Passport Tự Hào sẽ được nhận quà tương ứng tại các điểm tham quan:

Tại Lễ Hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam, bạn cần: Sưu tầm đủ 02 dấu (1 dấu xác nhận tham quan + 1 dấu di chuyển xanh), người tham gia nhận được 01 Túi tote “Yêu Nước” tại vị trí của Booth Fandom Yêu Nước.

Tại Di tích Số nhà 48 Hàng Ngang, bạn cần: Sưu tầm đủ 04 dấu (2 dấu xác nhận tham quan + 2 dấu di chuyển xanh), người tham gia nhận được 02 tấm sticker “Yêu Nước”.

Tại Triển lãm 80 Hành trình Độc lập - Tự Do - Hạnh Phú, bạn cần: Sưu tầm đủ 04 dấu (2 dấu xác nhận tham quan + 2 dấu di chuyển xanh), người tham gia nhận được 01 Khăn “Yêu Nước”.

Tham gia Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập cùng Xanh SM, bạn không chỉ trải nghiệm hành trình lịch sử – văn hóa ý nghĩa mà còn có cơ hội lưu giữ khoảnh khắc đẹp qua Gen Green Platform – nền tảng sáng tạo số dành cho thế hệ trẻ yêu thích lối sống bền vững.

Người tham gia chỉ cần đăng ký tài khoản tại gen-green.global, sáng tạo và đăng tải video trải nghiệm trên Gen Green Platform. Mỗi video được duyệt sẽ được tính lượt xem, vinh danh và quy đổi thành những phần thưởng thiết thực – như một cách tiếp lửa cho tinh thần sáng tạo gắn liền với trách nhiệm xanh

Passport Tự Hào dành cho người tham gia di chuyển đến điểm tham quan bằng dịch vụ Xanh SM, vui lòng cung cấp hình ảnh xác nhận trên app XanhSM cho BTC tại địa điểm để nhận passport. Mỗi người chỉ nhận được 01 Passport Tự Hào tại Booth Fandom Yêu Nước tại Lễ Hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam - Phố đi bộ Hồ Gươm Tại mỗi điểm tham quan sẽ có 2 mẫu dấu: Dấu xác nhận tham quan và dấu xác nhận di chuyển xanh - dành cho người tham gia di chuyển đến địa điểm bằng dịch vụ Xanh SM Đối với dấu xác nhận tham quan tại mỗi địa điểm, người tham quan có thể sưu tầm dấu vào sổ/đồ dùng cá nhân với mục đích kỷ niệm Đối với người tham gia sưu tầm đủ số lượng dấu trong Passport theo thể lệ của BTC để nhận quà, vui lòng cung cấp Passport Tự Hào cho BTC để đối chiếu và đổi quà Passport Tự Hào và quà tặng chỉ phát trong thời gian diễn ra chương trình với số lượng giới hạn. BTC có quyền từ chối trao quà hoặc hủy bỏ kết quả tham gia của cá nhân/tập thể vi phạm quy định.

Với hàng loạt những hoạt động hấp dẫn này hãy chuẩn bị một “tâm hồn đẹp” để đến check-in, trải nghiệm ngay và luôn nhé!