Cận cảnh charm bạc trong BST Dấu Son Độc Lập - quà tặng “độc quyền” cho Fandom Yêu Nước: Xem ngay 2 cách để sở hữu!

Dự án Fandom Yêu Nước do Kênh14 khởi xướng nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đang thu hút đông đảo người tham gia. Trong đó, điểm nhấn sôi động nhất chính là loạt hoạt động đổi quà trên Microsite Fandom Yêu Nước. Bên cạnh sức hút từ BST Yêu Nước gây sốt suốt thời gian qua, những phần quà từ nhà tài trợ cũng hấp dẫn không kém.

Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục làm tăng sức hút cho hành trình “săn quà” trên Microsite Fandom Yêu Nước.

Đơn vị đã mang đến một quà tặng hấp dẫn đó là charm bạc trong BST Dấu Son Độc Lập. Nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, mỗi chiếc charm như một dấu son khắc ghi niềm tự hào, trở thành sức mạnh cộng hưởng, tôn vinh tinh thần dân tộc.

Hình ảnh một số mẫu Charm bạc trong BST Dấu Son Độc Lập.

Vậy cách để nhận quà Charm bạc trong BST Dấu Son Độc Lập sẽ như thế nào?

Cách 1: Đối với những độc giả nào đã tham gia Microsite Fandom Yêu Nước.

Bạn chỉ cần truy cập microsite Fandom Yêu Nước và tham gia chào cờ trực tuyến mỗi ngày để nhận 01 lượt quay miễn phí.

Chào cờ online.

Set dây và charm bạc ngẫu nhiên trong BST Dấu Son Độc Lập

Ngoài ra, bạn có thể tương tác trực tiếp với các thông tin và cập nhật đầy ý nghĩa trên microsite Fandom Yêu Nước, bao gồm: Theo dõi các nghệ sĩ tại Khối Nghệ sĩ, 1 lượt theo dõi bằng 50 sao; Tương tác (thả tim) các nội dung, hình ảnh của Khối Diễu binh, Khối Nghệ sĩ, Khối Sáng tạo và Truyền thông, 1 lượt tương tác bằng 10 sao.

Cứ thu thập đủ 200 sao bạn sẽ đổi được 1 lượt quay đổi quà. Khi đã trúng quà, tích đủ điểm để đổi quà, cần thực hiện các bước dưới đây để chắc chắn quà sẽ về tận tay:

Bước 1: Xác minh thông tin cá nhân. Ở bước này, bạn vào phần thông tin cá nhân để điền thông tin và xác thực số điện thoại.

Bước 2: Lưu mã QR quà tặng trên microsite: Sau khi xác thực xong thì ở trên trang cá nhân của bạn đã có 1 mã QR (bên góc phải của ava) bao gồm toàn bộ phần quà mà bạn nhận được.

Nếu trúng các phần quà của Bảo Tín Mạnh Hải, bạn đưa mã QR này cho nhân viên tại quầy đổi quà ở các Trạm khách A80: Tự Hào Việt Nam có sự đồng hành của Bảo Tín Mạnh Hải, nhân viên sẽ check và tích vào các phần quà mà người chơi nhận được.

Trong trường hợp bạn trúng các phần quà khác, thuộc BTS Yêu Nước hoặc của các nhà tài trợ khác thì đến ngay Booth Fandom Yêu Nước có mặt tại Phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội để đổi nhé.

Bước 3: Đổi quà tại các Trạm khách A80: Tự Hào Việt Nam có sự đồng hành của Bảo Tín Mạnh Hải: Đây là nơi nghỉ chân thân thiện dành cho người dân trong ngày lễ, với nước uống miễn phí và nhiều hoạt động đồng hành. Việc đến nhận quà tại đây không chỉ là khoảnh khắc “săn” về chiến lợi phẩm ý nghĩa, mà còn mang đến trải nghiệm gắn kết, tiếp thêm năng lượng và tinh thần tự hào dân tộc cho mỗi người tham gia.

Đây là địa điểm 3 Trạm khách A80 đổi quà từ Bảo Tín Mạnh Hải:

- 93 Đinh Tiên Hoàng

- 16 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian hoạt động của các trạm như sau:

- Ngày 30/8: chiều 14h00 - 18h00

- Ngày 31/8 và 1/9: sáng 9h00 -12h00 và chiều 14h00 - 18h00

- Ngày 2/9: chiều 14h00 - 18h00

Lưu ý: Hoạt động quay quà sẽ kết thúc lúc 23h59 ngày 1/9/2025. Thế nên bạn phải nhanh tay lên nhé.

Cách 2: Đối với độc giả chưa tham gia Microsite Fandom Yêu Nước, thì còn chần chờ gì nữa mà không ghé ngay các Trạm khách A80 đổi quà từ Bảo Tín Mạnh Hải (diễn ra từ ngày 30/8 - 2/9/2025) để tham gia các hoạt động và nhận quà ngay, bao gồm:

- Live Game: Đây là trò chơi trực tiếp tại Trạm (mỗi người chỉ được tham gia 1 lần). Theo đó, khi tham gia bạn sẽ trả lời một câu hỏi. nếu trả lời đúng nhận ngay một lượt quay, quay thưởng trên Website Fandom Yêu Nước (100% trúng quà).

- Check - in: Tại đây, bạn chụp ảnh check in tại trạm để đổi một lượt quay quà online (mỗi người chỉ được tham gia 1 lần). Cụ thể, bạn sẽ chụp ảnh check-in tại Trạm Bảo Tín Mạnh Hải, sau đó đăng lên trang mạng xã hội cá nhân kèm hashtag, thì sẽ đổi được một lượt quay, quay thưởng trên Website Fandom Yêu Nước (mỗi người chỉ được tham gia 1 lần).

- Minigame Fanmeeting: Ở phần chơi này, người tham gia sẽ chơi minigame cùng nhau. Mỗi game tặng 10 áo và 3 charm.

- Cuối cùng là Giao lưu nghệ sĩ: Sẽ có các nghệ sĩ đồng hành và phát nước, tiếp sức cho người dân tại các trạm.

Hãy cùng tham gia để trải nghiệm, lan tỏa tinh thần yêu nước mỗi ngày, và khám phá những phần quà vừa thú vị vừa thiết thực đang chờ bạn.

Hoạt động diễn ra cho đến khi kết thúc sự kiện. Nhanh tay để đừng bỏ lỡ cơ hội.