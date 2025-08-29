Người già, trẻ nhỏ, người chưa nâng cấp VNeID cấp 2 nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập bằng cách nào?

Các thông tin liên quan đến việc toàn dân được nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập từ nhà nước là chủ đề nóng hổi trên MXH. Ngoài cách nhận qua liên kết tài khoản ngân hàng trên VNeID, nhiều người cũng quan tâm đến việc nhận quà cho các đối tượng chưa có tài khoản ngân hàng, có tài khoản nhưng không liên kết được vì chưa nâng cấp VNeID cấp độ 2.

Chiều 29/8, fanpage Thông tin Chính phủ đã trả lời thắc mắc này thông qua bài đăng: “Người già, trẻ nhỏ, người dân chưa nâng cấp VNeID cấp độ 2, nếu không thuận tiện nhận quà dịp Quốc khánh qua VNeID, sẽ được nhận trực tiếp (100.000 đồng/người). Việc chuyển quà được yêu cầu hoàn thành trước ngày 2/9/2025”.

Ở phần bình luận, fanpage Thông tin Chính phủ khẳng định: “Như vậy, dù không có tài khoản ngân hàng, người dân vẫn nhận được phần quà 100.000 đồng nhân dịp 2/9”.

Bài đăng trên page của Thông tin Chính phủ

Về việc nhận trực tiếp quà Tết Độc lập, có 2 cách như sau:

Cách 1: Sử dụng tài khoản của cơ quan công an xã để chi trả

Hiện 100% công an xã đã có chữ ký số và tài khoản ngân hàng. Công an xã sẽ chi trả qua tài khoản của chủ hộ; trường hợp không có tài khoản thì chi trả bằng tiền mặt, đồng thời cập nhật thông tin hộ và công dân đã nhận lên CSDLQG về dân cư.

Ưu điểm của phương án này là chuyển khoản đúng đến từng hộ; Công an xã nắm chắc địa bàn, thành viên hộ, đảm bảo chính xác. Nhược điểm là cán bộ công an cấp xã phải chi trả trực tiếp và cập nhật lên hệ thống CSDLQG về dân cư, để bảo đảm tránh việc chi trả nhiều lần cho cùng một người.

Trên cơ sở phân tích, C06 đề xuất Bộ trưởng đồng ý chủ trương lựa chọn phương án này vì có tính khả thi, hiệu quả cao; đồng thời giao C06 phối hợp với công an các đơn vị, địa phương hoàn thiện phần mềm, rà soát số tài khoản để tổ chức triển khai.

(Ảnh minh họa)

Cách 2: Chi trả theo chủ hộ

Qua 2.866.493 tài khoản ngân hàng nhận lương hưu của bảo hiểm xã hội (BHXH), đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư xác định được 1.409.828 chủ hộ (5,3%), tương ứng 5.001.019 công dân (4,7%). Có thể sử dụng ngay số tài khoản này để chi trả.

Với 25.433.589 chủ hộ còn lại (94,7%), sẽ tích hợp tài khoản an sinh xã hội qua VNeID mức 2; trong đó, 18.800.804 chủ hộ (73,9%) đã có VNeID mức 2, còn 6.632.785 chủ hộ (26,1%) chưa đăng ký sẽ được cảnh sát khu vực hướng dẫn đăng ký và mở tài khoản ngân hàng.

Các trường hợp không đăng ký được VNeID mức 2 sẽ chi trả qua tài khoản công an cấp xã, Trưởng công an xã trực tiếp chi trả và cập nhật lên CSDLQG về dân cư.

Phương án trên có ưu điểm: Chỉ cần xác định tài khoản chủ hộ để nhận tiền cho cả hộ. Tuy nhiên, nguy cơ tranh chấp khi chủ hộ không chuyển tiền cho các thành viên; hệ thống ngân hàng không thể chuyển đồng loạt trong 1 giờ mà phải kéo dài trong ngày.