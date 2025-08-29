Điểm “đắt giá” nhất của "cô bộ đội chân dài" Ngô Lâm Phương

Nếu là một thành viên của Fandom Yêu Nước, “đu” concert Quốc gia từ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (nhiệm vụ A50) đến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), hẳn đều biết tới Trung uý Ngô Lâm Phương. Cô là nữ chiến sĩ đi đầu trong Khối nữ Sĩ quan Quân y.

Do đó trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành, Ngô Lâm Phương đều nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý từ công chúng. Bên cạnh đó, cô sở hữu chiều cao 1m73, vóc dáng đẹp, gương mặt xinh xắn nên càng thu hút được một lượng người yêu mến đông đảo.

Song, hàng loạt lợi thế ngoại hình đó vẫn chưa phải là điểm “đắt giá” nhất khiến Ngô Lâm Phương được quan tâm.

Trung uý Ngô Lâm Phương

Trung uý Ngô Lâm Phương nhận được nhiều sự yêu mến từ A50 đến A80 (Clip: Quân)

Lý do lớn nhất được nhiều người “đúc kết” sau những lần xem Ngô Lâm Phương diễu binh, diễu hành đó chính là thần thái.

Dù xem trực tiếp hay theo dõi qua truyền hình, tất cả đều phải công nhận, Ngô Lâm Phương toát ra một phong thái tự tin, nghiêm túc, uy lực nhưng vẫn cuốn hút khi làm nhiệm vụ.

Không ít người bày tỏ, nhìn vào thần thái trên gương mặt của Ngô Lâm Phương khi đang diễu binh, diễu hành thể hiện rõ sự tự hào, đúng chất “bông hồng thép”. Tuy nhiên khi đi qua những tuyến phố có đông người cổ vũ, hay trong những khoảnh khắc đời thường, Ngô Lâm Phương lại cực tươi tắn, thân thiện dễ gần.

Sự đối lập của Lâm Phương khi làm nhiệm vụ và trong đời thường khiến công chúng thích thú, tò mò và trở thành "thỏi nam châm" hút fan.

Mê mẩn với thần thái khi đi diễu binh, diều hành của Ngô Lâm Phương (Clip: Quân)





Cô đảm nhận vị trí đi đầu khối nữ Sĩ quan Quân y, gương mặt của Lâm Phương luôn khiến người đối diện bị ấn tượng

Đặc biệt những khoảnh khắc lọt “camera thường” hay được ống kính zoom cận, Ngô Lâm Phương cũng vẫn đẹp bất chấp. Thậm chí, nhan sắc và thần thái của nữ chiến sĩ này còn từng viral ở nước ngoài, cụ thể là Thái Lan.

Trên mạng xã hội cá nhân, nữ trung úy vẫn thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh về quá trình tập luyện cho dịp diễu binh, diễu hành cũng như cuộc sống đời thường. Mỗi bức ảnh của nữ quân nhân đều nhận được “cơn mưa lời khen” và hàng ngàn, hàng triệu lượt tương tác.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Tôi nhận ra thứ xịn nhất của Ngô Lâm Phương không chỉ là nhan sắc mà chính là thần thái của cô ấy. Mỗi khi đi điều lệnh, gương mặt quá ấn tượng”.

- “Thích nhìn bạn này đi điều lệnh lắm, thần thái tự tin, gương mặt cuốn hút”.

- “Visual này đúng là viral không sai chút nào. Lần nào xuất hiện cũng rần rần lần đó”.

- “Chị này 10 điểm không có nhưng".

- "Chị này chỉ thiếu mỗi vương miện là thành Hoa hậu, lúc nào cũng đẹp hết”.

Trung úy Ngô Lâm Phương (sinh năm 2000, quê Thái Nguyên) hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2. Trong đội hình diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Trung úy Ngô Lâm Phương tiếp tục đảm nhận vai trò Khối trưởng Khối nữ Sĩ quan Quân y.

Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc luyện tập và cuộc sống cùng đồng đội, được đông đảo cộng đồng mạng yêu mến. Không chỉ gây ấn tượng khi hợp luyện diễu binh, các khoảnh khắc "bắt trend" của nữ chiến sĩ cũng được đông đảo người trẻ yêu mến.

Ảnh: Quân

Ảnh: Như Hoàn

Một số hình ảnh đời thường của Ngô Lâm Phương (Ảnh: FBNV)