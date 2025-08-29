“Gà con đi điều lệnh” - mỹ nhân ĐH Cảnh sát nhân dân TP.HCM đang được tìm kiếm là ai?

Nhắc đến mỹ nhân Đại học Cảnh sát nhân dân TP.HCM, netizen thường nghĩ đến Bảo Trinh (tên đầy đủ là Nguyễn Bảo Trinh, đến từ Nha Trang). Nhưng hẳn nhiều người cũng nhận ra, đội hình Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm đi diễu binh cùng với Bảo Trinh còn có rất nhiều “bông hồng” xinh đẹp. Một trong số đó là nữ chiến sĩ có nickname dễ thương: Gà con đi điều lệnh.

Để mô tả sức hút của nữ chiến sĩ khối nữ Cảnh sát Đặc nhiệm này, không gì rõ ràng hơn bình luận mà cư dân mạng dành cho cô: “Đã Bảo Trinh còn Gà con nữa! Đúng là gái xinh hay chơi với nhau”, “‘Vợ quốc dân’ Gà con đi điều lệnh siêu dễ thương”, “Gà con xinh thật sự nha”, “Sao tập luyện nắng gió mà vẫn xinh quá vậy trời”...

Bảo Trinh và Gà con (Clip: @https.com.pn)

Nhưng xinh xắn mới chỉ là bề nổi còn thực tế, chia sẻ của “Gà con đi điều lệnh” với chúng tôi cũng rất dễ thương.

Nữ chiến sĩ này có tên thật Phan Thị Nhung, sinh năm 2004, hiện đang là học viên của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Nhung tham gia đội hình diễu binh tại cả 2 sự kiện lớn trong năm 2025 và nhiều khoảnh khắc của cô cũng viral trên MXH. Nói về chuyện này, nữ chiến sĩ vừa bất ngờ vừa vui.

“Mình rất bất ngờ vì không nghĩ rằng hình ảnh của mình được mọi người quan tâm và yêu mến như vậy. Đồng thời mình thấy vui vì đó là cách để những hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ bộ đội và công an sẽ tiếp cận đến người dân nhiều hơn. Sự cổ vũ và khích lệ của mọi người cũng là nguồn động lực giúp tụi mình có thể thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất” - chiến sĩ Phan Thị Nhung nói.

Chiến sĩ Phan Thị Nhung (Ảnh: Như Hoàn)

Trong quá trình tập luyện cho A80, Nhung và đồng đội có rất nhiều kỷ niệm đẹp mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có được nếu không tham gia. Ấn tượng nhất với Nhung phải kể đến buổi tổng hợp luyện tại Miếu Môn (ngoại thành Hà Nội).

“Hôm đó mưa rất lớn và điều kiện thời tiết khó khăn phần nào cản trở đến quá trình di chuyển của tụi mình. Sau khi hoàn thành quãng đường chào qua khán đài về vị trí tập kết, đứng dưới trời mưa to nhưng các chiến sĩ vẫn đứng nghiêm, hát vang những ca khúc cách mạng. Cảnh tượng đó làm mình vỡ òa trong sự hào hùng và rất xúc động” - Nhung kể lại.

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm (Ảnh: Như Hoàn)

Phan Thị Nhung đứng chính giữa (Ảnh: Như Hoàn)

Cũng ở thời gian tập luyện nhiều tháng qua, điều khiến Nhung và các đồng đội nữ lo lắng nhất là làn da dễ bị cháy nắng, bỏng rát.

Hàng ngày cô và mọi người đều bôi nhiều kem chống nắng, trong các buổi tập được cán bộ huấn luyện cho phép thì sẽ đeo khẩu trang, găng tay kỹ càng. Đến cuối tuần, khi có thêm thời gian nghỉ thì cô và các chị em trong phòng tranh thủ chăm chút da dẻ kỹ hơn, dùng mặt nạ đầy đủ.

Dù đặc thù công tác và sinh hoạt trong môi trường đặc thù nhưng Nhung khẳng định sự kỷ luật không phải là thách thức. Thay vào đó, cô tin rằng đó là nếp sống nên hướng đến: “Có thể thời gian đầu, khi mới thay đổi chế độ sinh hoạt, sống theo một khuôn khổ nhất định khiến tụi mình có chút bỡ ngỡ. Nhưng khi làm quen dần rồi thì nó lại thành nếp sống mà mình nghĩ tụi mình nên hướng tới và thực hiện nó lâu dài.

Riêng với phái nữ, khi đi sống và sinh hoạt trong môi trường tập thể thì cần việc thời gian vệ sinh cá nhân có phần hạn chế, phải chia nhau ra giặt giũ để kịp giờ sinh hoạt các việc khác. Đồng thời tụi mình cũng dọn dẹp kỹ càng, sạch sẽ và gọn gàng nhất để không ảnh hưởng đến mọi người. Tuy nhiên nhờ việc ở chung như vậy mà tụi mình có cơ hội chia sẻ với nhau nhiều hơn, hoạt động mọi thứ cùng nhau. Đó cũng là cách để tụi mình vượt qua những lúc thấy mệt mỏi, khó khăn khi luyện tập”.

Ngầu vô cùng!

Nhung và đồng đội chuẩn bị cho mỗi buổi tập luyện (Ảnh: NVCC)

Về tình bạn với Bảo Trinh, Nhung cho biết cả 2 học cùng trường và cùng được chọn để tham gia diễu binh, đồng hành cả A50 và A80 nên càng gắn bó, hay xuất hiện cùng nhau. Đặc biệt Nhung, Bảo Chinh và nhóm bạn từ Đại học Cảnh sát Nhân dân còn tích cực diễn văn nghệ giao lưu với các khối khác.

“Sau những giờ tập luyện vất vả, tụi mình mặc dù đã rất đuối nhưng vẫn mang đến những tiết mục văn nghệ. Đó không chỉ để tạo động lực cho tụi mình và mọi người mà còn giúp tụi mình thấy thoải mái hơn, giải tỏa sự căng thẳng trên thao trường” - Nhung nói về những clip diễn văn nghệ viral của mình và nhóm bạn.

Một khoảnh khắc văn nghệ viral trên MXH của Nhung và đồng đội (Clip: @luongquany)

Được tham gia 2 dịp lễ lớn của đất nước với nữ chiến sĩ 21 tuổi là một vinh dự lớn đồng thời, việc học tập và rèn luyện của Nhung ở trường và mọi người phần nào ảnh hưởng. May mắn thay, nhà trường xếp lịch học và tạo điều kiện để các học viên tập trung hơn vào việc học nên cô cũng đã sẵn sàng học bù.

Cô cho biết: “Nhóm chiến sĩ nữ tụi mình thì nhiều bạn đi diễu binh cả 2 sự kiện liên tục sẽ ảnh hưởng đến thời gian học ở trường. Theo mình được biết từ các bạn đi đợt A50 đã về trường học thì các thầy cô sẽ sắp xếp lịch học bù để tụi mình có thể đẩy tốc độ lên như học cả sáng chiều luôn. Đồng thời nhà trường cũng tạo điều kiện cho tụi mình hết mức để có thể tập trung vào các tiết học trên lớp”.

Màn biến hình chấn động của Nhung, Bảo Trinh và nhóm bạn ở ĐH Cảnh sát nhân dân TP.HCM (Clip: @https.com.pn)





Nhóm chiến sĩ cùng đi "concert quốc gia" (Ảnh: NVCC)

Hình ảnh khác của của "Gà con đi điều lệnh" (Ảnh: NVCC)