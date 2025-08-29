Booth Fandom Yêu Nước tại Lễ hội Độc lập – 80 năm Tự hào Việt Nam: Điểm hẹn gắn kết cộng đồng tại Hồ Gươm

Trong khuôn khổ Lễ hội Độc lập – 80 năm Tự hào Việt Nam, Hồ Gươm phố đi bộ sẽ chào đón sự xuất hiện của booth Fandom Yêu Nước (FDYN) – không gian đặc biệt để cộng đồng cùng dừng chân, lưu giữ dấu ấn và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc trong những ngày lễ trọng đại.

Booth FDYN được thiết kế như một góc hội tụ ấm áp, mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn: chụp ảnh photobooth lấy ngay, tạo thẻ ID Yêu Nước, tham gia minigame, thử vận may với vòng quay may mắn, nhận bánh và nước tiếp sức. Đặc biệt, hoạt động nhận và đổi quà từ dự án Fandom Yêu Nước sẽ dành riêng cho cả những độc giả đã đồng hành từ đầu trên microsite, cũng như những khán giả mới lần đầu tham gia – mỗi phần quà như một kỷ niệm nhỏ bé nhưng giàu ý nghĩa, gắn kết tình yêu nước qua từng khoảnh khắc.

Chiều ngày 30/8, trong khung giờ 14h00 - 18h00 Booth khởi động nhẹ nhàng với hoạt động chụp ảnh photobooth lấy ngay và phát nước, bánh từ đơn vị đồng hành Bảo Ngọc tiếp sức miễn phí. Đây là dịp để mọi người lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày Tổng duyệt diễu binh, mở đầu cho chuỗi hoạt động sôi động của những ngày tiếp theo.

Trong hai ngày 31/8 và 1/9, từ booth FDYN sẽ hoạt động hết công suất cả sáng và chiều. Sáng bắt đầu từ 9h00 - 12h00, nghỉ trưa sau đó các hoạt động sẽ tiếp tục diễn ra từ 14h00 - 18h00. Đây là thời điểm những độc giả đã đồng hành cùng FDYN có thể trực tiếp đổi lấy những phần quà ý nghĩa – như sự tri ân cho tình cảm gắn bó suốt hành trình. Song song đó, các khán giả mới cũng được chào đón bằng hoạt động tạo thẻ ID Yêu Nước và nhận quà lưu niệm, chính thức trở thành một phần của cộng đồng yêu nước rộng lớn. Không chỉ vui chơi, đây còn là khoảnh khắc để mọi người cảm nhận tinh thần đoàn kết và niềm tự hào lan tỏa trong từng nụ cười.

Đến ngày 2/9, booth sẽ tạm nghỉ buổi sáng để tất cả cùng hòa mình vào không khí thiêng liêng của đại lễ. Buổi chiều bắt đầu từ 14h00, không gian tại Hồ Gươm sẽ lại rộn ràng, tiếp tục mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh và nhận những món quà nhỏ bé nhưng chan chứa ý nghĩa – để lưu giữ kỷ niệm trong ngày hội 80 năm Tự hào Việt Nam.

Booth Fandom Yêu Nước không chỉ là nơi phát quà hay chụp ảnh. Mỗi hoạt động tại đây đều mang trong mình một thông điệp: lưu giữ kỷ niệm, sẻ chia niềm vui và khắc ghi niềm tự hào dân tộc. Trong từng tấm ảnh polaroid, trong mỗi món quà hay ly nước mát, người ta tìm thấy tinh thần cộng đồng – giản dị mà nồng nàn.

Hãy ghé booth Fandom Yêu Nước tại Hồ Gươm trong Lễ hội Độc lập – 80 năm Tự hào Việt Nam để cùng nhau lưu giữ kỷ niệm, lan tỏa tình yêu và tự hào chung của dân tộc.

Trân trọng cảm ơn nhãn hàng Bánh Bảo Ngọc đã đồng hành cùng Kenh14 và dự án Fandom Yêu Nước – hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Là thương hiệu bánh lâu đời gắn bó với nhiều thế hệ người Việt, Bảo Ngọc không ngừng chuyển mình để bắt nhịp xu hướng mới, mang đến những sản phẩm vừa giữ trọn giá trị truyền thống, vừa chinh phục gu thưởng thức của giới trẻ. Thông qua dự án Fandom Yêu Nước, Bảo Ngọc mong muốn lan tỏa tinh thần dân tộc theo cách gần gũi và tươi mới hơn, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ Gen Z – lớp trẻ năng động, sáng tạo và đầy tự hào Việt Nam.