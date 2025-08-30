Hàng chục ống kính điện thoại livestream bủa vây, ông Ba Minh sống thế nào?

Khoảng 2 tuần qua, câu chuyện về ông Ba Minh (Ngô Hoàng Minh, SN 1961; cư trú tại ấp Tân Hội, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) cùng bà Nguyễn Thị Giao (ngụ tỉnh Nghệ An) được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Mỗi ngày, rất đông người vây quanh ông Ba Minh để phát trực tiếp hoặc quay clip đăng lên mạng xã hội

Điều vui mừng nhất cho ông Ba Minh là 2 Facebooker tại TP Cần Thơ đã vận động trên mạng xã hội và trao tận tay cho ông gần 1,6 tỉ đồng.

Mọi hành động của ông Ba Minh đều được đăng trên mạng xã hội

Bên cạnh những điều tốt đẹp ấy thì nhiều ngày qua, ngôi nhà nhỏ của ông Ba Minh không còn sự yên tĩnh vốn có. Ông gặp không ít phiền phức khi hàng chục Facebooker, TikToker, YouTuber vây kín nhà mỗi ngày.

Ông ngồi ăn cơm hay nói chuyện với ai, đi đâu, làm gì… đều được phát trực tiếp hoặc quay lại rồi đăng lên mạng xã hội. Trong đó, có nhiều đoạn clip phản ánh không đúng sự việc giữa ông Ba Minh và bà Giao.

Trên TikTok có hẳn một kênh tin tức về "Chú Minh cô Giao", cập nhật liên tục tình hình. Phóng viên Báo Người Lao Động thống kê thì từ ngày 15-8 đến nay, kênh này có hơn 200 video về ông Ba Minh và bà Giao.

Anh N.H.L, con ruột ông Ba Minh, cho biết: "Họ vây kín nhà ba tôi nên gây khó khăn rất nhiều, nói hớ hênh câu nào là bị phát tán trên mạng rồi bị cộng đồng mạng phê phán. Hôm trước 2 đứa cháu mang đồ ăn qua cho ông phải bịt kín mặt nhưng cũng bị nhiều Facebooker truy hỏi rồi phát lên mạng".

Facebooker, YouTuber vây kín nhà ông Minh mỗi ngày

Một chủ quán nước gần nhà ông Ba Minh thông tin mỗi ngày, có từ 20-30 người tập trung tại quán ông uống nước, nằm võng. "Họ ở đây từ sáng sớm tới 18 giờ mới về, người đi xe máy, nhưng cũng có người ở xa đến đây để quay clip về ông Ba Minh" - chủ quán này cho hay.

Trong ngày 28-8, sau khi nhận 1,6 tỉ đồng trở về nhà, khi ông Ba Minh vừa xuống xe thì hàng loạt người cầm điện thoại quay ông đi từ đầu hẻm vào nhà. Trong đó, một Facebooker 2 tay cầm 2 điện thoại để phát trực tiếp lên các kênh.

Họ đề nghị ông Ba Minh cầm tấm bảng tặng tiền tượng trưng để quay, phát trực tiếp. Thậm chí khi ông vào quán cùng nhóm người từ Cần Thơ vận động tiền cho thì hàng chục điện thoại cũng chĩa vào ông và khách…

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã cảnh báo việc công khai họ tên, địa chỉ, số nhà, hoàn cảnh của ông Minh trên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân, dẫn đến các hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính, quấy rối, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín của ông Minh.

Ông Ba Minh ngồi ăn cũng bị hàng loạt người quay phát trực tiếp

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân trong quá trình sử dụng mạng xã hội phải tôn trọng quyền riêng tư của người dân; không quay phim, ghi hình, đăng tải thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng thuận rõ ràng; không thổi phồng, bóp méo sự thật để câu view, trục lợi và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm các quy định trong quá trình sử dụng mạng xã hội

Ngoài ra, người dân và cộng đồng mạng cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin; không chia sẻ hoặc cổ vũ những nội dung giật gân, thiếu kiểm chứng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân và xã hội.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi clip dài 1 giờ 26 phút được YouTuber "Phong Bụi" đăng tải trên mạng xã hội với tiêu đề "Giây phút 29 năm trốn chạy chồng bạo hành, bỏ rơi 4 con được đoàn tụ nỗi buồn trong nước mắt" với hơn 1 triệu lượt view, rất đông YouTuber và TikToker từ khắp nơi đã kéo đến nhà ông Ba Minh để ghi hình, phỏng vấn nhằm khai thác câu chuyện về ông và bà Nguyễn Thị Giao. Câu chuyện của ông Ba Minh được người dân, cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm sau khi người phụ nữ chung sống với ông như vợ chồng là bà Giao được con ruột đón về đoàn tụ tại Nghệ An vào ngày 15-8.



