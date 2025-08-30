Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"

Trước khi buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), không khí ở Thủ đô nhộn nhịp chưa từng có. Từ rất sớm, đông đảo mọi người đã có mặt tại những góc phố để tìm cho mình một vị trí đẹp nhất, có thể quan sát được các khối diễu binh, diễu hành.
Tuy nhiên, ngoài “khối yêu nước” với rất nhiều “còn-ten” vui vẻ từ đêm đến sáng, một vị trí khác cũng nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Đó chính là “khối sân thượng”, “khối ban công” - những người “thắng đời” khi may mắn sở hữu một vị trí đắc địa với góc nhìn từ trên cao.
Có một số người sở hữu nhà ở view đắt giá, thuộc những tuyến đường mà các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Cũng bởi vậy mà họ không cần phải xếp hàng từ sớm, chỉ cần đợi đến gần giờ diễn ra buổi lễ, đem theo một chiếc ghế nhựa ra ban công là có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh.
Ngoài ra không ít người còn có sân thượng với tầm nhìn thoáng, nơi “đắc địa” để săn máy bay, trực thăng,... Thế nên chỉ vài bước chân là có nguyên bộ ảnh “xịn đét” mà khó ai bắt chước được.
Song, vì ngồi ở vị trí không ai ngồi được nên cũng sẽ có những hạn chế. Chẳng hạn như lan can nhà có thể cản trở một chút về sự thoải mái, chỗ chỉ ngồi được 1 - 2 người nên không thể tận hưởng không khí rộn ràng như ở dưới các góc phố hay dù ra sức cổ vũ, gọi tên các chiến sĩ thì cũng… không ai nghe thấy.
Nhiều người bày tỏ “khối sân thượng”, “khối ban công” là nơi tuyệt nhất dành cho những ai hướng nội, ngại đám đông. Cứ chill chill vậy thôi mà cũng có kỷ niệm riêng.
