Cảnh hậu trường "đắt giá" trong doanh trại chiến sĩ đêm trước Tổng duyệt

Háo hức, hồi hộp là cảm xúc của rất nhiều người Việt Nam trước Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), diễn ra vào lúc 7h sáng ngày 30/8 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Đó cũng là những tâm trạng chung của không ít các chiến sĩ đang tham gia trong nhiệm vụ đặc biệt này. Bởi sau nhiều tháng luyện tập, chỉ còn buổi Tổng duyệt này là sẽ chính thức đến Đại lễ 2/9. Do đó tất cả các “cực phẩm quốc nội” đều đang rất mong ngóng được sải bước trên Quảng trường Ba Đình, được đi trong tiếng hò reo của “khối yêu nước”.

Rất nhiều người đã có mặt từ sớm, sẵn sàng "ngủ đêm ngoài trời" để chờ đón buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành (Ảnh: Như Hoàn)

Tất cả những điều này tạo nên một khung cảnh rất hiếm thấy ngay trong đêm trước khi diễn ra buổi Tổng duyệt. “Khối yêu nước” thì có một đêm trải nghiệm “ngủ tập thể” ngoài đường để có vị trí đẹp nhất. Còn khối các chiến sĩ cũng vô cùng rộn ràng, nhộn nhịp trong doanh trại để chuẩn bị một diện mạo chỉn chu nhất, trước khi xuất hiện.

Trên MXH, rất nhiều chiến sĩ phát livestream trực tiếp để vừa giao lưu, trò chuyện với cộng đồng mạng, vừa hé lộ những hình ảnh hậu trường. Rất nhiều người xem nhanh chóng nhận ra một điều thú vị rằng dù là nữ chiến sĩ hay nam chiến sĩ, ai nấy đều đang tất bật “dặm chút phấn, thoa chút son” để có gương mặt tươi tắn.

Thậm chí, không ít khối còn có thợ trang điểm riêng, hỗ trợ từ makeup đến làm tóc. Nhất là với các “bóng hồng quân nhân”, việc có một lớp nền “vượt nắng thắng mưa” là điều rất quan trọng. Chính vì vậy, không ít nữ chiến sĩ đã phải trang điểm từ rất sớm, xịt khóa nền, bới tóc gọn gàng sau đó mới đi nghỉ ngơi.

Các nữ chiến sĩ bắt đầu trang điểm, làm tóc từ 7h tối

Phương Thảo chia sẻ trong livestream, cô hoàn thiện phần makeup trước sau đó sẽ giữ nguyên như vậy để đi ngủ

Theo chia sẻ trên livestream của Phương Thảo (SN 2002), nữ chiến sĩ thuộc khối Nữ chiến sĩ Thông tin cho biết cô đã trang điểm từ khoảng 7h tối. Các chiến sĩ trong phòng sẽ thay phiên nhau makeup, nghỉ ngơi. Thảo cũng cho biết vì 1h sáng, cả khối của cô sẽ tập trung lên xe để di chuyển tới Quảng trường Ba Đình, nên mọi công tác chuẩn bị cần phải thực hiện từ sớm.

Về thời gian ngủ, Phương Thảo cho hay sau khi trang điểm, làm tóc xong xuôi cô sẽ đi nghỉ ngơi, chợp mắt vài tiếng. Sau đó, “lên đồ” và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Không hề thua kém các chị em phụ nữ, khối các chiến sĩ nam cũng tranh thủ “tân trang”, chuẩn bị diện mạo thật điển trai cho ngày trọng đại. So với các chị em, các nam chiến sĩ sẽ trang điểm ít công đoạn hơn, chủ yếu cho gương mặt sáng sủa, tươi tắn.

Phía bên các chiến sĩ nam cũng "tưng bừng" không kém, được một đội ngũ thợ trang điểm hỗ trợ để diện mạo trở nên ấn tượng hơn

Loạt khoảnh khắc này khiến dân mạng bật cười vì vừa hài hước, vừa dễ thương

Dẫu vậy, khung cảnh nhộn nhịp, ai nấy đều tất bật chuẩn bị, tiếng nói cười rôm rả khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú. Nhiều người cho rằng, đây chính là những hình ảnh không phải lúc nào cũng có thể được chứng kiến. Bên cạnh đó, đằng sau những vẻ đẹp điển trai, xinh gái xuất hiện trên truyền hình thì hậu trường lại hài hước, vui nhộn cỡ này.

