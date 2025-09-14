Khoảnh khắc chị cả dỗ em khóc, cộng đồng mạng khen hết lời: Đúng là "ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng"

Mạng xã hội những ngày qua đang lan truyền mạnh mẽ một đoạn clip dài chỉ hơn 1 phút nhưng lại khiến hàng trăm nghìn người phải "tan chảy". Clip được một bà mẹ trẻ chia sẻ, ghi lại khoảnh khắc đầy cảm xúc giữa hai chị em trong gia đình. Tính đến hiện tại, đoạn video đã thu hút h ơn 600 nghìn lượt xem cùng hơn 2.000 lượt bình luận , trở thành tâm điểm chú ý trên nhiều diễn đàn.

Trong đoạn clip, em bé tỏ ra giận dỗi và khóc nức nở, dù mẹ hết sức dỗ dành nhưng không thể làm bé nguôi ngoai. Nhiều người từng trải sẽ dễ dàng hình dung tình huống này, khi con nhỏ rơi vào trạng thái "ăn vạ", thường chỉ có cách để trẻ tự nín. Thế nhưng bất ngờ thay, chỉ đến khi cô chị cả bước vào, mọi chuyện đã đổi khác hoàn toàn.

Cậu em nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy chị, tiếng khóc lập tức nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trong vòng tay an ủi, cô chị vừa vỗ về vừa khéo léo trêu đùa khiến em bật cười nắc nẻ. Chưa dừng lại ở đó, sau khi em út đã vui vẻ trở lại, chị còn nắm tay em, dắt ra xin lỗi mẹ - hành động nhỏ nhưng khiến nhiều người xem phải mỉm cười xúc động.

Được biết người chia sẻ đoạn clip này là chị Vy Trần (kênh TikTok @me2consocgao), là mẹ của hai bé Gạo và Sóc (Gạo là chị lớn, Sóc là em út). Chị Vy Trần chia sẻ: "Vì bản thân không có anh chị em nên khi lập gia đình cũng muốn sinh cho đầy đủ. Đây có lẽ là cảm giác mà mình chưa bao giờ cảm nhận được. Hôm nay check cam mới biết có chị 2 thật tuyệt". Chị Vy cũng chia sẻ thêm, thành công của cuộc đời chị là sinh được hai đứa trẻ và chúng biết yêu thương nhau.

Nhiều phụ huynh cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự, rằng con gái lớn thường biết san sẻ, giúp đỡ cha mẹ từ sớm, đặc biệt là trong việc chăm sóc các em nhỏ. Chính sự dịu dàng, tinh tế và tình cảm ấy, mà mọi người càng thêm thấm thía câu nói quen thuộc của ông bà xưa: "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng".