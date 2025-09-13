Lương bác sĩ nội trú mới ra trường năm 2025 là bao nhiêu?

Vừa qua, sự kiện chọn chuyên ngành của các sinh viên vừa vượt qua kỳ thi vào bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội đã trở nên viral khắp cõi mạng. Tất cả đều dành những lời khen, những sự ngưỡng mộ cho các “tinh hoa bác sĩ nội trú” bởi giỏi từ chuyên môn đến ngoại hình, hào quang sáng rực.

Cũng từ đây, nhiều người bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về chương trình học bác sĩ nội trú hay cuộc sống, công việc của họ. Song, một trong những điều được quan tâm nhất hiện tại là mức lương sau khi ra trường của các bác sĩ nội trú.

Màn hô tên chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Hà Nội đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội (Ảnh: Nhà trường)

Được biết, bác sĩ nội trú là một chương trình đào tạo sau Đại học, thường kéo dài 2 - 4 năm. Trong ngày chọn chuyên ngành, các sinh viên Y khoa sẽ có cơ hội được lựa chọn theo đuổi chuyên ngành mình yêu thích và gắn bó, trở thành bác sĩ nội trú thực thụ.

Mỗi bác sĩ nội trú được phân công tham gia trực tiếp vào quy trình khám chữa bệnh, có trách nhiệm như một bác sĩ chính thức. Đây là cơ hội rèn luyện năng lực toàn diện, song cũng là thử thách lớn vì khối lượng công việc áp lực và cường độ cao.

Sau khi hoàn thành chương trình, bác sĩ nội trú không cần học thêm bất kỳ khóa đào tạo chuyên khoa nào để hành nghề. Với nền tảng kiến thức vững chắc và kinh nghiệm thực tế dày dạn, họ thường được ưu tiên tuyển dụng vào các bệnh viện tuyến trung ương hoặc các cơ sở y tế đầu ngành.

Ảnh minh họa

Về mức lương mới ra trường của các bác sĩ nội trú, sẽ tùy thuộc vào môi trường công tác.

Tại Việt Nam hiện nay, mức lương của ngành Y nói chung sẽ được tính dựa trên hệ số lương và mức lương cơ sở. Từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên thành 2,34 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP). Cứ 3 năm sẽ được tăng lương một lần và tăng theo hệ số được quy định và tăng theo thâm niên công tác.

Bác sĩ mới ra trường được xếp vào với hệ số lương khởi điểm là 2.34. Dựa trên các con số này, mức lương cơ bản của bác sĩ nội trú mới ra trường là khoảng 5.475.600 VND/tháng.

Ngoài lương cơ bản, thu nhập của bác sĩ nội trú còn được bổ sung từ các loại phụ cấp như phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp trực. Mức phụ cấp dao động tùy theo hạng của bệnh viện cũng như các chuyên ngành.

Do đó, tổng thu nhập theo tháng của một bác sĩ nội trú mới ra trường sẽ thường trong khoảng từ 7 - 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, con số có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng ca trực và chuyên khoa công tác.

Vậy nên, hiện tại, không con số cụ thể nào về mức lương chính xác của một bác sĩ nội trú sau khi tốt nghiệp. Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau.

Với các sinh viên Y khoa, trở thành bác sĩ nội trú là ước mơ mà ai cũng mong muốn chạm tới. Dẫu vậy, quá trình học tập và nghiên cứu sẽ vô cùng vất vả, cần sự tập trung cao độ.

Không chỉ dừng lại ở mặt chuyên môn, bác sĩ nội trú còn là thước đo khả năng chịu áp lực và sự kiên trì. Quá trình học tập và làm việc của một nội trú không hề đơn giản, nhiều người phải học hơn 10 tiếng mỗi ngày, kết hợp giữa lý thuyết trên giảng đường và thực hành trực tiếp tại bệnh viện, đối mặt với ca bệnh thực tế, tình huống cấp cứu cùng vô vàn áp lực. Việc trở thành bác sĩ nội trú là minh chứng cho sự nghiêm túc và quyết tâm theo đuổi ngành Y.