Bác sĩ nội trú hot MXH với cú "match" 20 năm trước: Từ căn phòng 50m2 đến vị trí phó giám đốc nhờ 1 người

Trong những ngày gần đây, khi kỳ thi Bác sĩ nội trú đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng y khoa, câu chuyện của TS.BS Hoàng Thanh Tuấn – bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ lại được chia sẻ rầm rộ. Gần 20 năm trước, trong "Match day" của Học viện Quân y, anh đã không chỉ chọn con đường chuyên ngành mà còn "match" luôn cả một người đồng hành cho cuộc đời: chị Lê Viên Lan Hương – người sau này trở thành vợ và cũng là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất.

Hành trình hơn 2 thập kỷ của cặp đôi trai tài - gái giỏi

Từ "Match Day" bác sĩ nội trú đến bước ngoặt cuộc đời

Năm 2008, khi còn là sinh viên Học viện Quân y, chàng trai Hoàng Thanh Tuấn bước vào kỳ thi bác sĩ nội trú vốn được coi là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất của ngành y. Thời điểm đó, tỷ lệ đỗ nội trú tại Học viện Quân y chỉ khoảng 10%, cả khoá chỉ có 11 người may mắn trúng tuyển.

Điểm khác biệt của hệ thống Quân y lúc ấy là sinh viên không được chọn chuyên ngành sau khi trúng tuyển, mà phải đăng ký ngay từ đầu trước khi thi. Chính vì thế, chàng bác sĩ trẻ đã có một quyết định quan trọng: không chỉ chọn ngành phẫu thuật, mà còn "matching" luôn với cô giáo của mình – Lê Viên Lan Hương. Đó là quyết định như sau này anh vẫn thường khẳng định "xuất sắc nhất trong đời".

Gia đình hạnh phúc

Hơn một thập kỷ sau, khi kỳ thi nội trú của Đại học Y Hà Nội có tới 900 chỉ tiêu – con số cao gấp hàng chục lần thời anh, Hoàng Thanh Tuấn vẫn nhớ lại thời khắc ấy với niềm tự hào. Bởi "Match day" không chỉ mở ra sự nghiệp y khoa, mà còn đặt nền móng cho hành trình hôn nhân bền vững, đi cùng sự thăng hoa của một thương hiệu thẩm mỹ nổi tiếng hiện nay.

Người phụ nữ đứng sau ánh đèn phòng mổ

Trong ánh sáng rực rỡ của phòng mổ, nơi những giấc mơ về nhan sắc được hồi sinh, ít ai biết rằng phía sau vị bác sĩ tài hoa Hoàng Thanh Tuấn là một người phụ nữ bền bỉ, lặng lẽ: chị Lê Viên Lan Hương cũng là người bạn đồng hành gần 20 năm.

Năm đầu lập nghiệp, họ chỉ có một căn phòng nhỏ 50m² trên tầng 4 nhà ông bà ngoại ở phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội). Đó vừa là nơi khám, tư vấn, vừa là phòng phẫu thuật nhỏ. Không có đội ngũ, không có phòng ban, chỉ có hai vợ chồng. Anh Tuấn đảm nhận tất cả từ phẫu thuật, tư vấn, dựng website, thiết kế quảng cáo… Còn chị Hương làm từ lễ tân, thu ngân, chăm sóc khách hàng, sắp xếp lịch mổ đến… động viên tinh thần chồng khi kiệt sức.

Họ bắt đầu bằng những ca tiểu phẫu, những khách hàng đầu tiên đến rồi quay lại vì cảm thấy "an tâm". Đêm đêm, vợ chồng lo trả nợ vì thiết bị chỉ được cho trả chậm 6 tháng. Nhưng tất cả khó khăn ấy đã trở thành nền móng của Thẩm mỹ Hoàng Tuấn nay đã có hệ thống cơ sở tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, với hơn 30 bác sĩ và 200 nhân viên.

Không chỉ trong công việc, chị Hương còn là điểm tựa tinh thần trong đời sống riêng. Cặp đôi có bốn người con, nhưng lần sinh thứ tư là hành trình sinh tử: chị Hương phải hy sinh tử cung để giữ mạng sống cho bé út. Sau ca sinh, chị rơi vào khủng hoảng tâm lý, tự ti về cơ thể. Khi ấy, chính bác sĩ Tuấn – người chồng, người đồng nghiệp đặc biệt đã đứng ra thực hiện liệu trình hồi phục, chăm sóc làn da, vóc dáng cho vợ.

Anh từng chia sẻ: "Với em ấy, anh không chỉ làm đẹp. Anh muốn bù đắp, muốn nói rằng: Em đẹp không phải vì vóc dáng mà vì em đã hy sinh cả thanh xuân cho anh và các con".

Bí mật thành công: Có một người đồng hành

Ngày nay, khi được hỏi về bí quyết để xây dựng cơ ngơi như hiện tại, TS.BS Hoàng Thanh Tuấn luôn trả lời ngắn gọn: "Vì tôi có người đồng hành mà mình không bao giờ phải ngoái lại phía sau".

Nếu ánh đèn phòng mổ tôn vinh những thành công nghề nghiệp, thì ánh sáng gia đình chính là phần mềm mại, nhân văn nhất trong hành trình của vị bác sĩ này. Thành công của sự nghiệp anh không chỉ là sự phấn đấu nỗ lực mà còn được xây từ tình yêu, sự hy sinh của người vợ lặng lẽ đứng phía sau.

Khi kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay lại khiến dư luận chú ý với hàng nghìn thí sinh tham gia, câu chuyện của Hoàng Thanh Tuấn và Lê Viên Lan Hương nhắc nhớ rằng: Đằng sau mọi dấu mốc sự nghiệp, luôn có một lựa chọn mang tính định mệnh. Với anh, đó không chỉ là ngày thi đỗ nội trú mà là ngày tìm được một người đồng hành trọn đời.