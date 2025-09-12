5 điều người EQ cao thường nói, bảo sao ai nghe cũng mát lòng, dễ bị thuyết phục

Trong thế giới kinh doanh hay ngay cả trong đời sống thường ngày, đàm phán là kỹ năng không thể thiếu. Từ việc thương lượng lương thưởng, ký kết hợp đồng, đến những tình huống nhỏ như phân chia công việc trong gia đình – tất cả đều cần sự khéo léo trong giao tiếp.

Và điều làm nên sự khác biệt giữa một người chỉ “thắng lợi tạm thời” với một người tạo ra “kết quả đôi bên cùng có lợi” chính là trí tuệ cảm xúc (EQ).

Người EQ cao không chỉ hiểu rõ mình muốn gì, mà còn nhạy bén với cảm xúc, nhu cầu và quan điểm của đối phương. Họ không ép buộc, cũng không đối đầu gay gắt; thay vào đó, họ dùng lời nói để mở ra không gian hợp tác. Dưới đây là 5 câu nói điển hình mà người EQ cao thường sử dụng trong các cuộc nói chuyện hoặc đàm phán.

1. “Tôi hiểu quan điểm của anh/chị”

Trước khi đưa ra bất kỳ lập luận nào, người EQ cao thường thừa nhận giá trị trong quan điểm của đối phương. Câu nói “Tôi hiểu quan điểm của anh/chị” không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn giúp làm dịu căng thẳng.

Trong tâm lý học, đây được gọi là kỹ thuật “xác nhận cảm xúc” – cho người khác thấy họ đang được lắng nghe và không bị phủ nhận. Khi đối phương cảm thấy mình được công nhận, họ sẽ cởi mở hơn với các đề xuất mới.

2. “Chúng ta hãy cùng xem điều gì mang lại lợi ích cho cả hai”

Người EQ thấp thường rơi vào cái bẫy “tôi thắng – anh thua”, trong khi người EQ cao hiểu rằng đàm phán hiệu quả là cùng thắng (win-win).

Câu nói “Chúng ta hãy cùng xem điều gì mang lại lợi ích cho cả hai” giúp chuyển hướng cuộc trò chuyện từ đối đầu sang hợp tác. Nó cho đối phương thấy rằng, bạn không tìm cách giành phần hơn mà đang tìm giải pháp để cả hai bên đều hài lòng. Đây cũng là cách để xây dựng niềm tin lâu dài, thay vì một thỏa thuận ngắn hạn.

3. “Điều quan trọng nhất là…”

Một trong những chiến lược khôn ngoan của người EQ cao là xác định rõ ưu tiên cốt lõi. Họ không vòng vo hay giấu giếm toàn bộ mong muốn, mà sẽ thẳng thắn nhưng mềm mỏng nói ra điều mình cần nhất.

Ví dụ: “Điều quan trọng nhất đối với tôi là tiến độ hoàn thành dự án đúng hạn.” Cách diễn đạt này giúp đối phương hiểu đâu là điểm mấu chốt không thể bỏ qua, từ đó dễ dàng thỏa hiệp ở những chi tiết khác.

Điều này khác hẳn với kiểu đòi hỏi cứng nhắc hoặc quá mơ hồ. Người EQ cao biết cách trình bày nhu cầu vừa rõ ràng, vừa không tạo áp lực tiêu cực.

4. “Tôi sẵn sàng cân nhắc phương án khác”

Tính linh hoạt là vũ khí quan trọng trong đàm phán. Người EQ cao thường để ngỏ cánh cửa cho nhiều khả năng bằng những câu nói như: “Tôi sẵn sàng cân nhắc phương án khác” hoặc “Có lẽ chúng ta có thể thử một giải pháp dung hòa.”

Điều này cho thấy họ không bị ràng buộc bởi cái tôi, mà chú trọng đến hiệu quả cuối cùng. Đồng thời, nó tạo cảm giác an toàn cho đối phương – rằng họ không bị ép buộc mà có quyền tham gia vào quá trình tìm giải pháp.

5. “Chúng ta hãy tiếp tục trao đổi để tìm tiếng nói chung”

Ngay cả khi cuộc đàm phán chưa đi đến kết quả, người EQ cao không đóng sập cánh cửa. Thay vào đó, họ khéo léo duy trì kênh đối thoại bằng những câu như: “Chúng ta hãy tiếp tục trao đổi để tìm tiếng nói chung.”

Câu nói này giúp giữ cho bầu không khí tích cực, tránh rơi vào tình trạng bế tắc. Trong kinh doanh, đó chính là cầu nối để hai bên có thể tái thương lượng trong tương lai. Trong quan hệ cá nhân, nó thể hiện sự thiện chí và tôn trọng, ngay cả khi chưa thể thống nhất ngay lập tức.

Vì sao những câu nói này hiệu quả?

Điểm chung của 5 câu nói trên là chúng đều dựa trên ba yếu tố cốt lõi của EQ trong đàm phán:

Thấu hiểu cảm xúc đối phương, từ đó giảm đối đầu.

Tập trung vào lợi ích chung, tạo ra mối quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi.

Kiểm soát cái tôi và cảm xúc bản thân, giúp duy trì sự bình tĩnh và linh hoạt trong mọi tình huống.

Người EQ cao không xem đàm phán là “trận chiến” mà coi đó là quá trình xây dựng mối quan hệ. Họ dùng ngôn từ để kết nối, thay vì chia rẽ. Nhờ vậy, kết quả họ đạt được thường không chỉ là một bản thỏa thuận, mà còn là sự tôn trọng và hợp tác lâu dài.

Kết luận

Một cuộc đàm phán thành công không chỉ đo bằng con số trên hợp đồng hay việc ai có phần lợi nhiều hơn. Giá trị lớn hơn nằm ở cách đôi bên giữ được sự tôn trọng và mong muốn hợp tác trong tương lai.

Người EQ cao đạt được điều đó nhờ những câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng chứa đựng sự thấu hiểu và khéo léo. Họ biết cách công nhận đối phương, biết đưa ra nhu cầu rõ ràng, đồng thời mở lối cho nhiều khả năng.

Vậy nên, nếu bạn muốn trở thành một người đàm phán giỏi – hãy bắt đầu rèn luyện EQ. Và hãy nhớ rằng, nói đúng 5 điều này có thể giúp bạn tiến xa hơn bất kỳ chiến thuật “ép buộc” nào.

(Tổng hợp / Ảnh minh họa: Internet)