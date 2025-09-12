Được chu cấp 300 triệu đồng/năm, cụ bà 62 tuổi vẫn “trốn” con đi làm: “Thứ tôi cần nhất không phải là tiền”

Người phụ nữ tên Vương Chiêu Vũ (36 tuổi, Trung Quốc) tình cờ phát hiện ra mẹ mình giấu các con đi làm nhân viên vệ sinh sau khi nghỉ hưu. Trước đây cha mẹ cô đều có công việc mưu sinh vất vả nên Chiêu Vũ và anh trai nỗ lực để chu cấp cho gia đình khoảng 80.000 NDT/năm (gần 300 triệu đồng). Số tiền này đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt tại nông thôn, giúp ông bà Vương sống khá dư dả. Vậy nên Chiêu Vũ phản đối gay gắt việc mẹ đi làm, chỉ mong cha mẹ có thể an yên tuổi già.

Thế nhưng sau khi nghỉ công việc nhân viên vệ sinh, mẹ Chiêu Vũ lại tiếp tục xin vào một xưởng may thủ công tại địa phương. Công việc kéo dài 8 tiếng/ngày nhưng cụ bà 62 tuổi này luôn có nhiều lý do để đi làm như "ở nhà nhiều thấy ngộp thở", "trò chuyện với đồng nghiệp rất vui".

Mẹ Chiêu Vũ cho biết khi mới nghỉ hưu, bà không biết nên làm gì mỗi ngày. Ngoài thời gian lên thành phố chăm cháu, phụ giúp các con ngắn ngày, bà gần như không ra khỏi làng. “Tôi cảm thấy trống rỗng, nhàm chán vì mất đi mục tiêu cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua dài đằng đẵng”, bà Vương nói.

Biết con gái sẽ phản đối việc mẹ đi làm nên bà đã giấu con xin việc. Người phụ nữ này cho biết thứ bà mong muốn nhất từ công việc này không phải tiền mà là cảm giác bản thân vẫn tạo ra giá trị mỗi ngày, được gặp gỡ nhiều người mới. Công việc này giúp bà có nguồn thu nhập mỗi tháng, dù không nhiều nhưng ổn định để phụ giúp con cái trong những trường hợp cần thiết.

“Tôi nhận thấy cuộc sống có ý nghĩa và có niềm vui, bản thân cũng tự tin hơn khi tự tiêu tiền của chính mình làm ra. Nhờ công việc này, tôi gặp gỡ được thêm nhiều người bạn mới, không còn thấy cô đơn”, bà Vương nói.

Ảnh minh hoạ

Ông Vương khi thấy sự thay đổi tích cực của vợ từ ngày đi làm cũng nhanh chóng tìm một công việc gần nhà. Ông muốn duy trì việc vận động thể chất để cải thiện sức khỏe, tránh cảm giác “ngột ngạt” khi ở nhà quá lâu.

Với số tiền được chu cấp, vợ chồng bà Vương đều tính toán chi li vì muốn để dành hỗ trợ chi phí giáo dục cho các cháu trong tương lai. “Tôi biết các con muốn báo hiếu nhưng tôi cũng hiểu rằng chi phí ở thành phố rất đắt đỏ. Vợ chồng tôi vẫn còn khoẻ, chúng tôi cảm thấy thoải mái nếu có thể hỗ trợ các con phần nào”, bà Vương chia sẻ.

Sau khi lắng nghe tâm sự của bố mẹ, Chiêu Vũ không còn phản đối việc ông bà Vương đi làm nữa. Cô đến nơi làm việc của bố mẹ để đảm bảo họ làm những công việc phù hợp với sức khoẻ và ít mệt mỏi hơn trước đây.

Ngoài ông bà Vương, Chiêu Vũ nhận ra nhiều người cao tuổi xung quanh mình vẫn chọn đi làm sau khi về hưu dù được các con chu cấp, không có gánh nắng về tài chính. Họ mong muốn có được sự tự chủ cũng như duy trì kết nối xã hội, cải thiện sức khỏe. Điều quan trọng là các công việc này mang lại cho người cao tuổi niềm vui và sự tự tin, giúp họ sống tích cực hơn dù sống xa con cái.

(Theo Toutiao)