"Tuyệt tác" Việt Nam cao chỉ từ 1m47: Sao A và loạt mỹ nhân đình đám cũng chưa qua nổi 1m60

Nhiều hot girl, mỹ nhân Việt dù chỉ sở hữu chiều cao dưới 1m60 nhưng vẫn khiến người khác phải ngước nhìn bởi gương mặt rạng rỡ, gu thời trang bắt mắt.

Dưới đây là một số gương mặt nổi bật:

Hà My (SN 1995) - cao 1m47

Sinh năm 1995, Hà My khiến nhiều người không thể tin nổi khi công khai chiều cao chỉ 1m47, nặng 38kg. Cô nàng hiện đang là KOL hoạt động trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp, lifestyle với hơn 600 nghìn người theo dõi trên TikTok.

Bù lại, cô gây ấn tượng bởi gương mặt baby trong trẻo và gu ăn mặc tinh tế. Hà My biết cách phối đồ để “ăn gian” chiều cao, tạo cảm giác vóc dáng cân đối. Hiện tại, cô sở hữu gần triệu lượt theo dõi Instagram, được nhiều bạn trẻ xem như “cẩm nang mix đồ” cho hội con gái thấp bé.

Đời thường cô nàng biến hóa đa dạng phong cách khác nhau.

Hà My (SN 1997) - cao 1m58

Đây là hot girl/tiểu thư Hà My - vợ Trí Thịt Boà (Trí Phan).

Cổ xinh cỡ này cơ mà.

Hà My luôn được khen ngợi với vẻ ngoài dịu dàng, rạng rỡ. Trong ngày cưới, visual của cô gây sốt MXH khi được ví như “cô dâu bước ra từ truyện”. Hiện tại, Hà My cùng chồng sống trong penthouse 3 tầng sang trọng tại TP.HCM, chính tay cô tham gia thiết kế nội thất, cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế chẳng kém vẻ ngoài của mình.

Kaity Nguyễn (SN 1999) - cao 1m50

Sở hữu chiều cao chỉ 1m50, Kaity Nguyễn vẫn luôn nằm trong top những “bé hạt tiêu” xinh đẹp được chú ý.

Kaity Nguyễn có công ty riêng, hiện hoạt động với vai trò diễn viên.

Gương mặt lai Tây cùng nụ cười tỏa nắng giúp cô dễ dàng nổi bật giữa đám đông. Lợi thế ngoại hình bầu bĩnh, dễ thương cũng khiến Kaity giữ được nét trẻ trung, gần gũi ngay cả khi xuất hiện trong các sự kiện.

Visual đỉnh cao cỡ này.

Ceri Thu Hà (SN 2002) - cao 1m57

Gen Z có Ceri Thu Hà - gương mặt trẻ trung, cá tính với chiều cao 1m57.

Xinh quá đi à.

Hot girl này thường gây ấn tượng với phong cách thời trang hiện đại, biến hóa từ ngọt ngào sang sang chảnh. Dù không cao, Ceri vẫn biết cách chọn outfit tôn dáng, “hack” chiều cao mỗi khi lên ảnh.

Hiện tại, cô nàng đang hoạt động với vai trò diễn viên.

MC Phương Thảo (SN 1997) - cao 1m50

Nhỏ nhắn, đáng yêu và duyên dáng là những gì nhiều người nhớ đến ở MC Phương Thảo.

MC Phương Thảo.

Sở hữu chiều cao 1m50, Phương Thảo lại có gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói truyền cảm. Đây chính là yếu tố giúp cô ghi điểm và trở thành một trong những nữ MC trẻ được yêu thích.

Gu thời trang trẻ trung cũng là một trong những yếu tố giúp cô nàng trông hack tuổi hơn.

Mẫn Tiên (SN 1996) - cao 1m53

Từng là thành viên trong “bộ ba sát thủ” đời đầu trên mạng xã hội, Mẫn Tiên đến nay vẫn giữ được sức hút riêng.

Cô cao 1m53, thân hình nhỏ nhắn nhưng lại gây ấn tượng bởi gương mặt dễ thương, đôi mắt cười đặc trưng. Phong cách thời trang của Mẫn Tiên cũng ngày càng chững chạc, tinh tế, giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Huyền Baby (SN 1989) - cao 1m57

Là một trong những hot girl Hà thành đình đám một thời, Huyền Baby vẫn giữ được visual ngọt ngào, quyến rũ dù đã lập gia đình. Với chiều cao 1m57, cô khéo léo chọn phong cách sang chảnh, kiêu kỳ, khiến nhiều người phải xuýt xoa “trẻ mãi không già”.

Chiếc visual baby nhất mọi thời đại.

Mẹ 2 con mà nhan sắc đỉnh cỡ này.

Từ Hà My 1995 chỉ cao 1m47 đến những gương mặt 1m57 - 1m58 như Huyền Baby hay Hà My 1997, tất cả đều cho thấy: xinh đẹp không nằm ở con số chiều cao.

(Tổng hợp)