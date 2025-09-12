Hết tháng 7 âm có 3 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn hoàng kim, tình tiền đều viên mãn

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là mẫu con giáp có nhiều ưu điểm, vừa tài năng lại kiệm lời, khiêm tốn và giản dị. Trong cuộc sống, tuổi Sửu đa phần đều có cuộc sống sung túc, thậm chí là giàu có nhưng không bao giờ khoe mẽ, hay giúp đỡ người khác nên được nhiều người yêu quý và sẵn lòng trợ giúp.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tháng 6 âm là giai đoạn khó khăn bậc nhất của tuổi Sửu, khi con giáp này dễ bị thất thoát tài chính, cuộc sống gặp nhiều trở ngại. Bước sang tháng 7 âm, mặc dù tình hình đã khả quan hơn, song họ vẫn đối mặt với một số thách thức, nhất là trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, tử vi học có nói, chỉ cần tháng 7 âm kết thúc, những vận xui này sẽ dần biến mất. Tháng 8 âm, tuổi Sửu bước vào giai đoạn viên mãn nhất trong năm khi vừa có sự nghiệp khởi sắc, chuyện tình cảm thuận lợi, gia đình hạnh phúc tròn đầy.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là con giáp thông minh, mạnh mẽ, độc lập và rất tự tin. Không ngại khó, ngại khổ, dám thử thách, tuổi Dần dường như lúc nào cũng biết cách để nắm lấy những cơ hội và làm chủ cuộc sống của mình. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã nỗ lực thì sẽ dễ thành công rực rỡ và trở nên vô cùng giàu có.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 7 âm là một trong những giai đoạn cần nhiều sự kiên nhẫn nhất của tuổi Dần. Đây là lúc con giáp này chững lại trong công việc, dù nỗ lực nhiều nhưng kết quả thu về chưa được như ý. Nếu không cẩn thận, họ sẽ dễ có những thất thoát về tài chính, sức khỏe cũng hao hụt ít nhiều. Tuy nhiên, tháng 7 âm cũng sắp kết thúc, mở ra cho họ nhiều hy vọng. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Dần sẽ bước vào giai đoạn mới tươi sáng với tình tiền đều khởi sắc, vạn sự trong cuộc sống đều thuận lợi, nhiều tin tốt lành.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp sở hữu nhiều điểm mạnh về tư duy. Với trí thông minh, sự lanh lợi hiếm có, họ luôn biết cách thay đổi, sáng tạo không ngừng để khai phá những hướng đi mới. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập và từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Tháng 7 âm được đánh giá là thời gian thử thách nhất trong năm Ất Tỵ với những người tuổi Thân. Trong công việc, đầu tư, nếu không cẩn thận, con giáp này sẽ dễ mất tiền cũng như dính phải những rắc rối không đáng có. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn khó khăn cuối cùng với họ. Chỉ cần vượt qua tháng 7 âm, tuổi Thân sẽ không còn gì phải lo lắng. Từ tháng 8 âm đến hết tháng 12 âm là lúc con giáp này may mắn cả về tiền bạc lẫn công việc, gia đình sung túc, viên mãn khiến nhiều người ao ước.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.