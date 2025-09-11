Hãng bay Việt tuyển nhân sự, sẵn sàng trả lương hơn 12.000 USD/tháng

Vietravel Airlines vừa công bố gói lương tuyển dụng phi công với mức sau thuế dự tính: DPE 318 triệu đồng/tháng, LSC/FI 288 triệu, cơ trưởng 202 triệu, cơ phó 120 triệu (quy ước đạt 70 giờ bay/tháng; DPE/LSC/FI gồm 50 giờ huấn luyện). Quy đổi theo tỷ giá quy ước 26.000 đồng/USD, các mức này tương đương khoảng 12,23 nghìn USD, 11,08 nghìn USD, 7,77 nghìn USD và 4,62 nghìn USD/tháng.

DPE (Designated Pilot Examiner) là phi công được Cục Hàng không VN/đơn vị được ủy quyền chỉ định để kiểm tra định kỳ, đánh giá năng định, phê chuẩn phi công khác (checkride, line check, sim check…). LSC (Line Standards Captain) là phi công có nhiệm vụ tiêu chuẩn hóa, kèm tuyến và chấm line check cho phi công; ở nhiều hãng còn gọi là LCP – Line Check Pilot hoặc LTC – Line Training Captain.

Còn FI (Flight Instructor) là phi công làm đào tạo (mô phỏng và/hoặc trên tàu bay), hướng dẫn phi công học viên/phi công chuyển loại.

Hãng hàng không Vietravel Airlines tuyển dụng phi công với các tiêu chí như nam dưới 60 tuổi, nữ dưới 55 tuổi; có giấy chứng nhận y tế class 1 còn hiệu lực, trình độ tiếng Anh ICEO level 4 trở lên; chuyến bay cuối cùng trên máy bay thương mại trong vòng 12 tháng...

Vietravel Airlines đã sở hữu thêm 2 tàu bay sau khi về với hệ sinh thái T&T Group của ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển). Ông Đỗ Vinh Quang (con trai thứ 2 của bầu Hiển), Phó chủ tịch T&T Group, hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines. Hãng bay này đang đặt mục tiêu nâng đội máy bay lên 10 chiếc từ 3 chiếc hiện tại.

Hãng đồng thời kích hoạt mạng đường bay chiến lược, sẵn sàng mở rộng đường bay đến thị trường quốc tế và tiếp tục phát triển đồng nhất dịch vụ, ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm, về hoạt động khai thác, Vietravel Airlines dự kiến đưa vào khai thác 2 đường bay nội địa mới kết nối TP.HCM - Hải Phòng và TP.HCM - Thanh Hóa, khai thác trở lại đường bay Hà Nội - Nha Trang.