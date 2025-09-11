Thuý Kiều, Thuý Vân trở thành tân bác sĩ nội trú

Không chỉ xinh đẹp, mà Thúy Kiều, Thúy Vân phiên bản thời hiện đại mới đây còn đang gây sốt khắp mạng xã hội với phần chọn chuyên ngành trong buổi "Match Day" - sự kiện dành cho các tân bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Bạn Đặng Thị Thúy Kiều có số thứ tự 105, chọn chuyên ngành ngoại khoa. Bạn Hồ Thị Thúy Vân, số thứ tự 144, chọn chuyên ngành nội khoa.

Clip phần hô tên chọn chuyên ngành của Thúy Kiều - Thúy Vân. Nguồn: Trường Đại học Y Hà Nội.

Cả hai không chỉ gây chú ý bởi cái tên trùng với tên của hai nhân vật nổi tiếng trong Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du mà con gây chú ý vì thành tích học tập "khủng", nhan sắc cũng chẳng hề kém cạnh.

Cả hai chuyên ngành ngoại khoa và nội khoa mà hai tân bác sĩ nội trú này chọn cũng đều là những chuyên ngành hot, có độ khó cao.

Thúy Kiều quê Tuyên Quang. Cô bạn từng học THPT Chuyên Tuyên Quang, Đại học Y Hà Nội và hiện là học bác sĩ nội trú chuyên ngành nội khoa. Trong những hình ảnh trên trang Facebook cá nhân, nhiều người khen ngợi nhan sắc cô bạn, xinh xắn, học giỏi.

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng chia sẻ rằng ngay khi xem livetsream và nghe thấy cái tên Thúy Kiều đã ngay lập tức nghĩ ngay đến Thúy Vân. Bộ đôi trong truyện bây giờ có thật ngoài đời. Thúy Vân xinh xắn không kém.

Chuyện có thật ngoài đời luôn nha.

Một điểm trùng hợp nữa là trong khi Thúy Kiều chọn ngoại khoa thì Thúy Vân chọn nội khoa. Cả hai đều siêu giỏi. Bởi, người ta vẫn thường xí "Khó như học bác sĩ nội trú" hay "Bác sĩ nội trú là tinh hoa của tinh hoa/ lớp váng tinh túy nhất". Bởi, với tiêu chí hạn chế, mỗi người chỉ có duy nhất một cơ hội trong đời để vào được bác sĩ nội trú, thi trượt sẽ không có cơ hội lần sau.

Điều kiện dự thi vốn đã khắt khe, chỉ những ai thực sự xuất sắc mới có thể ngồi vào phòng thi. Thí sinh phải đảm bảo nhiều tiêu chí: điểm tổng kết môn học từ 7.0 trở lên, môn chuyên ngành đạt ít nhất 8.0, tốt nghiệp loại khá trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, sức khỏe đảm bảo, không bị kỷ luật trong suốt quá trình học đại học và bắt buộc tốt nghiệp bác sĩ hệ chính quy đúng ngành dự thi,...

Hiện tại, hình ảnh của bộ đôi Thúy Kiều, Thúy Vân này đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ngoài yếu tố trùng hợp một cách ngẫu nhiên thì sự giỏi giang của cả hai càng khiến cho nhiều người thêm phần quan tâm, yêu mến.

Top những bài đăng đang được chia sẻ nhiều nhất lúc này. Nguồn: MXH.

Những bình luận của cư dân mạng: - "Thúy Kiều - Thúy Vân xé truyện bước ra đây đúng không". - "Hồi đầu nghe tới cái tên Thúy Kiều cũng tìm Thúy Vân rồi mà không ngờ có thật, mà sao cả hai vừa xinh, vừa giỏi luôn chứ. Sự trùng hợp này không thể thú vị hơn. Sao mà nó đỉnh cao quá vậy". - "Trình nhất lúc này gọi tên chị Thúy Kiều - em Thúy Vân". - "Đầu lòng hai ả Tố Nga, cả hai vào bác sĩ nội trú luôn ạ". - "Đến tiểu tuyết cũng không dám viết cỡ này". - "Đủ wow rồi đó Thúy Kiều Thúy Vân ơi".



