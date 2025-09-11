9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!

Vừa qua, MXH rần rần trước đoạn clip về ngày “Match Day 2025” - ngày chọn chuyên ngành của các sinh viên vừa vượt qua kỳ thi vào bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội. Với các sinh viên Y khoa đây là cơ hội để được lựa chọn chuyên ngành mà mình yêu thích, mong muốn cống hiến.

Được biết, đây là sự kiện diễn ra hằng năm và lần nào cũng đều viral trên MXH. Bởi lẽ, chương trình bác sĩ nội trú là một trong những bậc đào tạo khó và khắt khe nhất của ngành Y. Thí sinh phải vượt qua kỳ thi đầu vào với khối lượng kiến thức rộng, đồng thời trải qua quá trình học tập, thực hành liên tục tại bệnh viện. Do đó những sinh viên tham dự được gọi là “tinh hoa của tinh hoa” và bác sĩ nội trú cũng là ước mơ của bất cứ sinh viên Y khoa nào.

Song, đây cũng là một con đường không dễ. Không chỉ học hỏi chuyên môn, bác sĩ nội trú còn là thước đo khả năng chịu áp lực, sự kiên trì. Quá trình học tập mỗi ngày có lên đến 10 tiếng, kết hợp giữa lý thuyết trên giảng đường và thực hành trực tiếp tại bệnh viện.

Trên MXH mới đây, bác sĩ Hoàng Văn Chương hay còn được biết đến nhiều hơn với tên Bác Sĩ Chương cùng kênh TikTok sở hữu 143k lượt theo dõi, đã có những chia sẻ về quá trình học bác sĩ nội trú của mình. Đó là những trải nghiệm thực tế, những chuyển biến, sự thay đổi qua nhiều năm của bác sĩ Chương, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bác sĩ Chương đăng tải hình ảnh, chia sẻ câu chuyện học bác sĩ nội trú thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Theo đó, bác sĩ Chương đăng tải hình ảnh là những cột mốc của mình. Năm 2014 bắt đầu học bác sĩ nội trú, đến ngày bảo vệ luận văn, nhận bằng cho đến hiện tại, bác sĩ Chương đã có nhiều thay đổi. Và sự khác biệt lớn nhất, nằm ở diện mạo, mái tóc của nam bác sĩ.

Thời điểm mới đầu học bác sĩ nội trú, bác sĩ Chương bày tỏ: “Nụ cười hồn nhiên trên môi, tóc vẫn rậm rạp”. Tuy nhiên sau đó, khi bảo vệ luận văn, mái tóc đã mất đi một nửa, “phờ phạc” sau những ngày chuẩn bị báo cáo. Và ở thời điểm hiện tại, năm 2025, khi đã là một bác sĩ nội trú tiêu hoá, bác sĩ Chương trung thành với mái đầu cạo trọc.

Sau nhiều năm miệt mài, diện mạo của anh có nhiều thay đổi, đặc biệt là mái tóc

Chia sẻ thêm về hành trình này của mình, bác sĩ Chương viết trên trang cá nhân: “Nhớ lại những ngày ôn thi, bố mẹ nhiều lần xót con vì học quá căng, ăn ngủ chẳng đủ, ngày đêm nhốt mình trong phòng để học, có lúc như muốn “phát điên”. Mẹ còn khuyên: ‘Thôi, đừng thi nữa con ạ. Bằng Bác sĩ đa khoa là đủ rồi, mẹ sợ con chịu không nổi mất’.

Nhưng quyết tâm khi ấy thì bừng bừng dù tỷ lệ chọi rất cao. Hồi bác sĩ thi, chỉ tiêu chỉ lấy khoảng 100 - 120 bạn trên hàng nghìn bạn dự thi. Năm nay đã lấy lên gần 400 bạn, cho thấy nhu cầu bác sĩ nội trú chuyên sâu đang rất cần cho các cơ sở y tế.

Đỗ nội trú đồng nghĩa với “tấm vé vàng”: 3 năm đào tạo chuyên sâu ở các bệnh viện tuyến đầu; Cơ hội nghiên cứu, học bổng, đi chuyên khoa sâu, mở rộng cánh cửa nghề nghiệp.

Và rồi, bác sĩ đã may mắn vượt qua kỳ thi ấy, tốt nghiệp Bác sĩ nội trú loại Giỏi. Đến bây giờ, đó vẫn là một trong những cột mốc vừa khắc nghiệt, vừa đáng tự hào trong hành trình nghề nghiệp của mình”.

Bên cạnh đó, bác sĩ Chương cho hay bác sĩ trú là kì thi khốc liệt nhất vì mỗi sinh viên Y khoa chỉ có duy nhất một cơ hội để dự thi. Chỉ tiêu không nhiều, trong khi mỗi năm lại có hàng nghìn sinh viên từ các trường Y trên cả nước cùng đổ về tranh tài. Thế nhưng, đây vẫn luôn là ước mơ mà bất cứ sinh viên Y khoa nào cũng mong muốn được chạm tới.

Bác sĩ Chương sở hữu kênh TikTok có hơn 143k người theo dõi, là bác sĩ nội trú tiêu hoá, sở hữu kinh nghiệm dày dặn

“6 năm miệt mài với hơn 200 tín chỉ, gần 100 học phần, những ngày học và trực dày đặc gần như không có khái niệm nghỉ ngơi. Vừa hoàn thành kỳ thi Bác sĩ đa khoa, lại lao ngay vào hành trình ôn luyện cho nội trú - với đề thi tình huống lâm sàng phức tạp, đòi hỏi tư duy liên ngành, phân loại rất gắt gao. Giỏi thôi vẫn chưa chắc đã đỗ. Ở Đại học Y Hà Nội, hầu như ai cũng ấp ủ ước mơ chinh phục “tấm vé nội trú””, bác sĩ Chương chia sẻ.

Cuối bài viết của mình, bác sĩ Chương gửi lời chúc mừng đến các bạn sinh viên vừa chính thức bước vào hành trình 3 năm nội trú. Bác sĩ Chương cho biết hành trình này sẽ có nhiều thử thách cho các “tân binh” với công việc tiếp xúc nhiều ca bệnh nặng, cấp cứu, trực đêm,... Nhưng đổi lại sẽ là sự trưởng thành vượt bậc và mang theo những trải nghiệm quý giá trong suốt sự nghiệp làm nghề.

“Với Y khoa, học tập và cống hiến là hành trình suốt đời. Nhưng nội trú chắc chắn sẽ là những năm tháng thật khó quên”, bác sĩ Chương viết.

Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng bày tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ với bác sĩ Chương nói riêng và các bác sĩ nội trú, sinh viên Y khoa nói chung.

- “Đúng là hành trình nào cũng sẽ có những chông gai, đánh đổi nhất định. Trân trọng và ngưỡng mộ các bác sĩ”.

- “Có thể diện mạo thay đổi, không còn mái tóc như xưa nhưng gương mặt bác sĩ lại rất sáng, vẻ đẹp của tri thức, trí tuệ”.

- “Thì ra tinh hoa của tinh hoa là vậy”.

- “Vẫn luôn biết quá trình học tập của các bác sĩ rất vất vả, giờ mới được nghe chia sẻ thực tế. Khâm phục quá”.