Bắt đầu năm thế giới số 1 sau chu kỳ số 9 "thanh lọc": Cơ hội vàng để giàu có, thịnh vượng

Trong thần số học, mỗi năm dương lịch được cho là mang một trường năng lượng riêng, tác động không chỉ đến hành trình của từng cá nhân mà còn ảnh hưởng đến dòng chảy chung của xã hội.

Năm 2025 được xác định là năm thế giới số 9. Cột mốc ngày 9/9/2025 vừa qua được nhiều người coi như dấu hiệu khép lại chu kỳ của con số 9, mở đường cho những bàn luận sôi nổi về giai đoạn kế tiếp - năm thế giới số 1.

Khác với “năm cá nhân” chỉ phản ánh trải nghiệm và thách thức riêng của từng người, “năm thế giới” được xem như bầu khí quyển năng lượng chung, bao trùm và tác động đến toàn nhân loại. Nếu hình dung cuộc đời như một vòng quay 9 năm, thì số 1 chính là điểm khởi nguyên, khởi đầu cho một chu kỳ mới.

Năm thế giới số 1 là gì?

Theo thần số học, năm 2026 được gọi là “năm thế giới số 1” vì tổng các chữ số của năm này (2 + 0 + 2 + 6 = 10 → 1) tạo ra con số 1 - con số khởi đầu trong chu kỳ 9 năm. Nếu số 9 đại diện cho sự kết thúc và thanh lọc, thì số 1 lại mang năng lượng của sự khởi nguyên, mở ra cánh cửa cho một vòng tuần hoàn mới. Đây được xem là năm của khởi đầu, tiên phong và định hướng, khi những hạt giống đầu tiên được gieo xuống sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ 9 năm tiếp theo.

Năm thế giới số 1.

Trong phong thủy, số 1 gắn với sự khởi sinh và dòng chảy nguyên thủy, đại diện cho nước - yếu tố gắn liền với sự sống và tiềm năng vô hạn. Con số này cũng biểu thị cho tính độc lập và tự chủ, khuyến khích mỗi người tự đứng vững và khẳng định bản thân.

Trong văn hóa phương Đông, số 1 thường được coi là con số của “nhất nguyên” - tức khởi điểm của vạn vật. Nó gợi đến hình ảnh “nhất sinh vạn vật”, biểu trưng cho sức mạnh sáng tạo, khai mở. Ở phương Tây, nhiều nhà thần số học (như Jupiter Jewel, Ganesha Speaks) cho rằng số 1 tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ, tinh thần lãnh đạo và khả năng tiên phong. Năm số 1 luôn mang tính “gieo hạt”, là thời điểm thích hợp để bắt đầu những dự án dài hạn, vì tác động của chúng có thể kéo dài xuyên suốt chu kỳ mới.

Đặc điểm nổi bật của năm số 1

Từ góc nhìn thần số học, năm số 1 được xem là một “năm quyền lực” trong chu kỳ, bởi nó mở ra cánh cửa cho một vòng quay mới kéo dài 9 năm. Các nguồn quốc tế phân tích rằng, năm số 1 thường mang những đặc điểm nổi bật sau:

- Khởi đầu mới: Đây là thời điểm thuận lợi để lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch hoặc khởi động dự án mới. Những quyết định trong năm số 1 giống như việc gieo một hạt giống – chúng sẽ nảy mầm, phát triển và định hình tương lai trong suốt chu kỳ tiếp theo.

- Tinh thần tiên phong: Năm số 1 khuyến khích con người dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, thử nghiệm điều mới mẻ và thể hiện sự độc lập. Năng lượng của số 1 thúc đẩy mỗi cá nhân trở thành “người dẫn đầu” trong lĩnh vực của mình.

Ảnh minh họa.

- Tầm nhìn dài hạn: Nhà nghiên cứu thần số học David Hartmann nhấn mạnh rằng năm số 1 không chỉ là lúc để hành động bột phát. Đây là thời điểm cần thiết để xây dựng tầm nhìn cho cả một chu kỳ dài, tránh việc chạy theo trào lưu ngắn hạn mà thiếu định hướng.

- Sức mạnh nội tại: Bên cạnh khởi sự bên ngoài, năm số 1 cũng chú trọng phát triển nền tảng bên trong: thể chất, tinh thần, lòng tự tin. Theo Jupiter Jewel, đây là yếu tố then chốt giúp một người có thể kiên trì theo đuổi mục tiêu trong suốt 9 năm tiếp theo.

Làm gì trong năm thế giới số 1 thì... thành công?

Nếu tin vào thần số học, năm thế giới số 1 không chỉ đơn giản là một cột mốc thời gian, mà còn được coi như “cánh cửa khởi nguyên” mở ra một chu kỳ mới kéo dài 9 năm. Vì vậy, đây là giai đoạn con người có thể tận dụng để gieo hạt những khởi đầu mang tính định hình lâu dài. Một số gợi ý thường được nhắc đến gồm:

- Khởi động kế hoạch mới: Năm số 1 là lời nhắc nhở rằng đây không phải thời điểm để do dự hay trì hoãn. Một dự án công việc, một khóa học mới, hay thậm chí chỉ là thay đổi một thói quen trong lối sống, tất cả đều có thể được xem như “hạt giống” gieo xuống đầu chu kỳ.

- Dám bước ra khỏi vùng an toàn: Con số 1 gắn liền với sự độc lập, quyết đoán và tiên phong. Năm này khuyến khích mỗi cá nhân đảm nhận vai trò chủ động hơn, không chỉ trong công việc mà cả trong các mối quan hệ, trải nghiệm sống. Nhiều chuyên gia ví đây là “năm của những người dẫn đầu” - nơi chúng ta được thử thách bản thân qua những lựa chọn táo bạo và chưa từng có.

- Xây dựng tầm nhìn 9 năm: Chu kỳ mới không chỉ kéo dài một mùa, mà là cả một hành trình. Nhà nghiên cứu David Hartmann lưu ý rằng thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, năm số 1 là lúc thích hợp để vẽ nên một bức tranh toàn cảnh cho 9 năm tới. Tầm nhìn dài hạn sẽ trở thành kim chỉ nam, giúp mỗi người không bị cuốn trôi bởi biến động ngắn hạn.

Ảnh minh họa.

- Chăm sóc và củng cố nội lực: Bắt đầu một chặng đường mới đòi hỏi nhiều hơn sự hăng hái ban đầu. Năm số 1 nhấn mạnh đến sự cân bằng: rèn luyện thể chất, giữ tinh thần lạc quan, bồi dưỡng cảm xúc và lòng tự tin. Đây là “nền móng” không thể thiếu để duy trì thành công, bởi nếu thiếu nội lực, những khởi đầu mới dễ rơi vào tình trạng nửa vời.

- Thực hành nghi thức tinh thần: Ở nhiều nền văn hóa, các nghi thức khởi đầu luôn mang ý nghĩa thiêng liêng. Một số người chọn viết ra mục tiêu, thực hành thiền, hoặc tạo cho mình một “nghi thức khai mở” nho nhỏ, coi đó như bước khởi động để gắn kết tâm trí với hành động. Dù mang tính biểu tượng, những nghi thức này vẫn có tác dụng thúc đẩy tinh thần và tạo động lực.

Tất nhiên, cần nhấn mạnh rằng tất cả những điều trên xuất phát từ quan niệm thần số học, không phải bằng chứng khoa học. Nhiều học giả coi đây là một cách diễn giải mang tính biểu tượng, phản ánh mong muốn con người tìm kiếm ý nghĩa và trật tự trong vòng quay của thời gian, hơn là sự thật tuyệt đối.

* Thông tin mang tính tham khảo.