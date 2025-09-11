Không phải O Hồng, dân mạng tìm ra O Linh mới là “hậu phương” của anh Bình Mưa Đỏ

Trong bộ phim Mưa Đỏ, các nhân vật đều có spotlight riêng và nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Chính bởi vậy mà vai diễn Bình của Lâm Thanh Nhã cũng nhận được không ít lời khen ngợi, được cho là nhân vật thành công trong bộ phim.

Lâm Thanh Nhã (SN 1995) gây ấn tượng khi vào vai người lính có nhiều tâm tư, nỗi niềm. Khoảnh khắc Bình qua đời, hé lộ bức tranh tự khắc họa cũng được người xem bàn luận sôi nổi bởi mở ra những điều mà anh chàng này chưa từng thổ lộ. Theo đó, nam chiến sĩ này cũng thầm thương O Hồng - cô lái đò do Lê Hạ Anh thủ vai. Tuy nhiên, anh giữ kín điều này, thậm chí còn ủng hộ cho chuyện tình yêu của O Hồng và người đồng đội của mình.

Lâm Thanh Nhã đảm nhận vai Bình trong phim Mưa Đỏ (Ảnh: FBNV)

Chi tiết này khiến không ít người bày tỏ sự tiếc nuối thay cho Bình, bởi anh chưa được làm những gì mình muốn trọn vẹn. Tuy nhiên ở ngoài đời, dân tình lại không cần phải lo lắng về điều này vi Lâm Thanh Nhã cũng đã có một hậu phương vững chắc cho riêng mình.

Trên MXH, dân tình đã “soi” ra loạt hint của Lâm Thanh Nhã cùng bạn gái. Cả hai được nhận xét là một cặp đôi không công khai nhưng cũng không giấu kín chuyện tình cảm. Cặp đôi thuộc tuýp kín tiếng về đời tư, chỉ thoải mái chia sẻ về công việc, sự nghiệp trên MXH.

Tuy nhiên, không gì qua mắt được các “thám tử mạng”. Netizen đã tìm ra loạt hình check-in chung chỗ, cùng thời điểm, đi du lịch chung và có những góc quay y hệt nhau của Lâm Thanh Nhã và bạn gái. Ngoài ra, cả hai cũng thả tim ảnh, tương tác thân mật trên một số nền tảng MXH.

Netizen soi ra loạt "hint" hẹn hò của Lâm Thanh Nhã và bạn gái kém tuổi

Được biết, “hậu phương” của Lâm Thanh Nhã là Ngô Trúc Linh (SN 2003, Hà Nội). Cô bạn này không phải gương mặt xa lạ bởi cũng đã hoạt động nghệ thuật và có dấu ấn nhất định. Ngô Trúc Linh từng học khoa Thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cô bạn chính là “chủ nhân” của một số bản hit trên TikTok như: Đừng Hòng, Bước Nhẹ Vào Tim Anh,... Ngoài ra, Trúc Linh cũng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim, MV ca nhạc.

Ngô Trúc Linh sở hữu visual xinh đẹp, trong trẻo

Cả hai giữ mối quan hệ riêng tư, không công khai rầm rộ

Những khung hình xuất hiện chung trên MXH cũng cực hiếm

Trên trang cá nhân của Lâm Thanh Nhã và Ngô Trúc Linh, cả hai không công khai xuất hiện chung khung hình. Tuy nhiên, mối quan hệ này của cặp đôi đều được bạn bè, người thân biết và ủng hộ. Trúc Linh cũng nhiều lần đi chơi, tham gia vào một số buổi đặc biệt cùng với gia đình của Lâm Thanh Nhã. Hay như mới đây, khi anh chàng dự lễ ra mắt phim Mưa Đỏ, Trúc Linh cũng có mặt để động viên tinh thần cho bạn trai.

Nhiều người bày tỏ, cả hai rất đẹp đôi, xứng đôi từ ngoại hình đến công việc. Bên cạnh đó, không ít người cũng cho rằng việc cả hai không công khai chuyện tình yêu cũng là một cách tôn trọng mối quan hệ. Song, cộng đồng mạng vẫn bày tỏ mong muốn có thể thấy 2 người chung khung hình hoặc kết hợp trong một dự án nào đó.

