Đời thực của kẻ điên trong Mưa Đỏ

Với thành công của bộ phim Mưa Đỏ, dàn diễn viên trong phim, đặc biệt là những gương mặt thuộc Tiểu đội 1 nhanh chóng nhận được sự quan tâm, yêu thích từ công chúng. Trong đó, nhân vật Sen - “kẻ điên” trong phim và cũng là một trong số những chiến sĩ gây ám ảnh nhất khiến người xem tò mò về cuộc sống đời thường.

Người đảm nhận vai diễn này là Lê Hoàng Long (SN 1993). Thực tế, anh là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả xem truyền hình, khi từng ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim giờ vàng VTV như Gara Hạnh Phúc, Có Anh Nơi Ấy Bình Yên,...

Hoàng Long đảm nhận vai Sen trong phim Mưa Đỏ

Được biết, Hoàng Long tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, có kinh nghiệm bài bản về diễn xuất. Do đó khi vào vai Sen trong Mưa Đỏ, anh truyền tải được hết những mong muốn của đạo diễn, tạo nên một hình ảnh thành công.

Hoàng Long từng tiết lộ để vào vai diễn này, anh cũng phải giảm cân để có hình tượng phù hợp. Nam diễn viên cao 1m82, nặng khoảng hơn 80kg nhưng khi ghi hình, có thời điểm anh chỉ có 67-68kg. Dẫu vậy, ngoại hình của Hoàng Long vẫn được nhận xét là “rất nét” bởi vẫn có cơ, săn chắc, rắn rỏi.

Ngoài đời, Hoàng Long cũng cho hay anh không giống nhân vật Sen bởi được sinh ra trong thời bình nên không thể có những thói quen, suy nghĩ, lý tưởng tương tự. Nam diễn viên có sở thích chơi thể thao và đặc biệt đam mê chăm sóc cây cối. Anh còn từng chia sẻ rằng thời gian rảnh nếu không đi diễn sẽ ở nhà làm vườn.

Ngoài đời, Hoàng Long là một người hài hước, vui vẻ, có phần "tẻn tẻn"

Song bạn bè, đồng nghiệp hay những gì Hoàng Long thể hiện qua MXH đều cho thấy anh là người vui tính, hài hước hay cũng có thể nói là “vựa muối”. Tuy nhiên, Hoàng Long lại cũng là người rất kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống đời tư của mình.

Anh hiện tại đã có vợ, con - tổ ấm gia đình viên mãn. Vợ của nam diễn viên cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên phần nào thấu hiểu công việc của anh. Trên trang cá nhân của mình, Hoàng Long thỉnh thoảng đăng hình ảnh cùng vợ, con nhưng cũng rất kiệm lời, không bày tỏ quá nhiều.

Hoàng Long và vợ

Một số hình ảnh đời thường của nam diễn viên

