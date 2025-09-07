Mưa Đỏ: Sao Trung uý Quang ở ngoài đời kỳ vậy trời...

Đảm nhận vai phản diện - Trung úy Nguyễn Phúc Quang trong phim Mưa Đỏ đang hot, Steven Nguyễn trở thành cái tên được cộng đồng mạng chú ý. Trong phim, anh chàng là nam sĩ quan phía địch, sở hữu thân hình vạm vỡ, có khả năng võ thuật cùng gương mặt lạnh như băng. Nhiều người bày tỏ, diễn xuất của Steven Nguyễn khá xuất sắc khi anh lột tả được tính cách nhân vật và có thể khiến người xem cảm thấy “ghét ngay tức khắc”.

Trung úy Quang - tạo hình của Steven Nguyễn trong phim Mưa Đỏ (Ảnh: FBNV)

Sau thành công của vai diễn cũng như bộ phim, Steven Nguyễn được công chúng đón nhận, dành nhiều sự ngưỡng mộ. Các khoảnh khắc đời thường của anh chàng cũng được quan tâm hơn bao giờ hết.

Song cũng từ đây, netizen phát hiện, Trung úy Quang ngoài đời lạ lắm!

Khác hẳn với sự lạnh lùng, đáng ghét trên phim, Steven Nguyễn ngoài đời lại cực kỳ vui tính, hài hước. Hay nói cách khác, nhiều người gọi vui anh chàng có tính cách “tẻn tẻn”, “mát mát” giống như “mùa thu Hà Nội”.

Bởi chỉ cần lướt các hình ảnh mà Steven Nguyễn đăng, dù điển trai, bảnh bao không góc chết nhưng đọc xuống phần bình luận sẽ thấy chàng trai này “tẻn” cỡ nào. Các tương tác của Steven Nguyễn với fan cũng như đồng nghiệp khiến dân tình nhận xét: “Bao meme, chỉ nhìn mặt chữ thôi cũng có thể tưởng tượng ra tình huống và bật cười”.

Loạt hình ảnh ngoài đời khác hẳn trên phim của Steven Nguyễn đều viral rần rần trên MXH

Thậm chí, anh chàng còn không ngần ngại “làm nũng”, nhõng nhẽo với người hâm mộ khi bị hiểu nhầm điều gì đó. Ngoài ra, Steven Nguyễn cũng tích cực “thả miếng”, thoại bất chấp trên MXH khiến ai xem cũng bật cười.

Bên cạnh đó, những buổi livestream đời thường của Steven Nguyễn cũng đều hút lượng lớn người theo dõi. Anh thường trò chuyện thoải mái, gần gũi và đối đáp các câu hỏi của netizen một cách khéo léo, duyên dáng. Đặc biệt nhất là biểu cảm của Steven Nguyễn cũng thường được netizen ghi lại, sử dụng để làm meme vì quá hài hước.

Clip: Thoại lại 1 câu trong phim ngầu biết bao, xả vai là "lầy lội" ngay (Nguồn: @vpic.vpop)

Steven Nguyễn đi tới đâu là meme theo tới đó (Nguồn: @gen.zi.vietnamese)

"Mê cái nét diễn bịt miệng của anh ấy", netizen bình luận

Gần đây nhất, Steven Nguyễn viral trên MXH nhờ câu chuyện chứng minh bản thân có lý lịch sạch đẹp, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sở dĩ, anh chàng phải liên tục spam điều này bởi vai diễn phản diện trong phim quá thành công, sợ nhiều người hiểu nhầm, ghét lây ngoài đời nên Steven Nguyễn đi đâu cũng bình luận để khẳng định lại.

Những bình luận của Steven cũng đều sở hữu lượng "haha" áp đảo

Cùng với đó, câu chuyện đi casting phim với mong muốn vào vai chiến sĩ cách mạng nhưng lại được đưa cho vai phản diện của Steven Nguyễn cũng được dân tình chia sẻ trên MXH. Nhiều người đùa anh chàng rằng: “Đã đi nghĩa vụ quân sự, muốn đóng vai chính diện nhưng lại bị giao cho nhân vật thuộc bên kia chiến tuyến. Nghịch lý của Steven, bực hết cả Steven!”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Sao anh này trên phim ngầu bao nhiêu mà ngoài đời mắc cười bấy nhiêu vậy”.

- “Giờ mới biết tới Steven Nguyễn và tui bị lọt hố bởi sự vô tri, hài hước của anh ấy. Tẻn tẻn, mát mát sao ý mọi người”.

- “Cười không ngớt mỗi khi xem ổng livestream với đi bình luận dạo. Thả miếng duyên dáng vô cùng”.

- “Không ngờ ảnh lớn tuổi, tướng ảnh vạm vỡ mà tính cách anh ấy lại có thể hề như vậy”.

- “Nhờ Steven Nguyễn ngoài đời mà tôi không thể xem nhân vật Quang một cách bình thường được nữa. Đầu tôi cứ nghĩ ra mấy câu thoại tẻn tẻn của ổng thôi à”.

Dẫu vậy, nhiều người vẫn phải thừa nhận rằng Steven Nguyễn là phản diện đẹp trai nhất màn ảnh. Những hình ảnh với tạo hình nhân vật Quang của anh chàng đều được dân tình chia sẻ rộng rãi, dành nhiều lời khen về ngoại hình.

Nhan sắc của Steven Nguyễn khiến dân tình trầm trồ

Steven Nguyễn tên thật là Huy Nguyễn, SN 1991, tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Trước khi nổi tiếng với Mưa Đỏ, Steven Nguyễn từng trải qua gần một thập kỷ chật vật trong nghề, thậm chí còn từng bị giáo viên phê bình vì diễn xuất. Sau một thời gian nỗ lực cải thiện, đam mê, nhiệt huyết với nghề, Steven Nguyễn bắt đầu gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong webdrama Bi Long đại ca. Và hiện tại là nam chính phản diện trong Mưa Đỏ.

Ngoài diễn xuất, Steven còn có tài năng ca hát. Những clip cover nhạc trữ tình của anh hút nhiều lượt xem. Đây là một khía cạnh khác giúp khán giả thêm yêu mến chàng trai này.