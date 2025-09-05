Sự thật thú vị về nam chính "mặt búng ra 3 chữ Vũ Kiên Cường" trong Mưa Đỏ

Đó là Đỗ Nhật Hoàng - chàng trai đảm nhận vai Vũ Kiên Cường - nam chính trong dự án điện ảnh Mưa Đỏ. Bộ phim tạo nên cơn sốt trên toàn quốc, tính đến hôm nay (5/9), tác phẩm đã thu về gần 500 tỷ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam).

Nhờ vai diễn này, tên tuổi Đỗ Nhật Hoàng được chú ý hơn bao giờ hết. Ngoài sự hóa thân trọn vẹn, quá hợp vai trong phim, nhiều netizen cũng “khui” ra loạt điều thú vị về chàng trai sinh năm 1997 khiến ai cũng phải “wow”.

1. Xuất thân là vũ công, học võ trong 2 tuần để đánh cảnh cuối phim

Trước khi bén duyên với điện ảnh, Đỗ Nhật Hoàng từng là vũ công chuyên nghiệp, sở hữu chiều cao 1m80 cùng ngoại hình sáng. Anh bắt đầu từ những vai phụ nhỏ, để rồi “bùng nổ” với màn hóa thân thành chiến sĩ Vũ Kiên Cường trong Mưa Đỏ.

Đỗ Nhật Hoàng có nhiều năm học múa.

Nhân vật là một sinh viên Nhạc viện Hà Nội, “xếp bút nghiên” lên đường ra trận trong 81 ngày đêm lịch sử tại Thành cổ Quảng Trị. Để nhập vai, Nhật Hoàng phải đối mặt với những cảnh đánh giáp lá cà cực khốc liệt.

Chia sẻ trên báo Phụ nữ số, Đỗ Nhật Hoàng cho biết đây cũng là điều mà bản thân chưa từng được huấn luyện bài bản về võ thuật cho phim hành động nên khá lo lắng, hồi hộp. Trước khi bấm máy, đoàn phim đã tổ chức tập huấn trong 2 tuần, riêng cho các cảnh hành động, cũng từng học võ từ nhỏ để tự vệ nên Nhật Hoàng làm quen khá nhanh.

"May mắn nữa là bạn diễn của tôi trong các phân cảnh hành động - anh Steven Nguyễn - là diễn viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm nên đã giúp tôi hoàn thành các cảnh chiến đấu khá thuận lợi", anh chàng chia sẻ.

Đỗ Nhật Hoàng và những cảnh hành động trên phim. Ảnh: Tân Phạm.

Ngoài ra, Đỗ Nhật Hoàng cũng từng được nghe các câu chuyện về thời chiến qua gia đình, nghiên cứ thêm tài liệu về 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị,... để khắc họa nhân vật một cách tốt nhất có thể

2. Quê Nha Trang phải học nói giọng Hà Nội gốc để đóng phim

Một trong những điều khiến nhiều người ấn tượng với Cường trong Mưa Đỏ nữa chính là nhân vật nói giọng Hà Nội rất hay, cứ như người Hà Nội gốc. Bởi thế, nhiều người bất ngờ khi biết anh chàng quê gốc ở Nha Trang, làm việc chủ yếu ở TP.HCM.

Việc chuyển giọng cũng là thử thách lớn với Đỗ Nhật Hoàng khi tham gia dự án điện ảnh lần này. Làm sao để nói đúng giọng của một chàng trai người gốc Hà Nội. Bởi thế, Đỗ Nhật Hoàng ra Thủ đô một tháng để học nói giọng Bắc. Anh bắt đầu bằng việc mỗi ngày đều ngồi hàng trà đá, trò chuyện với người dân bản địa để luyện phát âm.

Đỗ Nhật Hoàng trong vai Kiên Cường, chàng trai Hà Nội gốc, đang là sinh viên Nhạc viện Hà Nội.

"Tôi tin mình đã nói chuẩn giọng Bắc nhưng khi trở lại đoàn phim, mọi người bảo: 'Đó chưa phải giọng Hà Nội gốc'.

Tôi bắt đầu lo lắng, tiếp tục tìm hiểu và luyện tập. Có lúc, vì quá tập trung vào khẩu âm, tôi làm hỏng đường hình'. Nhiều cảnh, tôi phải xin phép đạo diễn Đặng Thái Huyền cho diễn xuất trước, rồi thu âm lại sau. Thậm chí đến giờ, đã thoại hàng trăm lần, vẫn có những câu khiến tôi vấp", Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam.

Bởi thế, hành trình để có giọng chàng trai Hà Nội gốc với Đỗ Nhật Hoàng không hề dễ dàng. may mắn nhờ những nỗ lực của mình, anh chàng đã hóa thân thành công. Hầu như ai xem cũng khen giọng Đỗ Nhật Hoàng.

Anh chàng nói giọng Hà Nội được khen hay, chuẩn.

3. Casting vai Hoàng - cấp dưới của Quang, tới Quang, nhưng cuối cùng đậu vai nam chính Cường

Một điều đặc biệt nữa khi nhắc đến Đỗ Nhật Hoàng trong dự án lần này chính là cách anh chàng đậu vai chính, dù ban đầu đi casting vai phụ.

Cũng giống như nhiều diễn viên khác, anh chàng luôn tìm kiếm cơ hội qua những buổi casting. Bởi thế, khi thấy thông báo thử vai phim điện ảnh Mưa Đỏ, Đỗ Nhật Hoàng không chần chừ mà đi ngay.

Ban đầu, Nhật Hoàng thử vai phụ là Hoàng - cấp dưới của Quang (do Steven Nguyễn thủ vai) và được yêu cầu thử thêm vai Quang, cuối cùng là Cường. Anh chàng thử vai trong suốt nhiều giờ đồng hồ, ra Hà Nội tham gia casting vòng 2. Cuối cùng thì đậu vai Cường.

Đây là vai diễn đầu tiên mà Đỗ Nhật Hoàng đi cast - vai phụ tên Hoàng, thuộc tuyến nhân vật phản diện (do Lương Gia Huy thủ vai).

Có thể nói, hành trình đến với Mưa Đỏ của Đỗ Nhật Hoàng là tổng hòa của sự liều lĩnh, nghiêm túc và nỗ lực không ngừng. Và nhờ vậy, “người mặt búng ra 3 chữ Vũ Kiên Cường” nay đã trở thành một trong những gương mặt trẻ sáng giá nhất của màn ảnh Việt.

(Tổng hợp)