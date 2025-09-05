Gia đình ở Hà Nội có hóa đơn tiền điện 2 tháng giống hệt nhau, tăng cao bất thường: EVN nói gì?

Hóa đơn tiền điện 2 tháng liền giống hệt nhau

Những ngày qua, sau khi nhận hóa đơn tiền điện, nhiều gia đình bày tỏ sự bất ngờ do tiền điện tăng cao bất thường dù trong tháng 8 thời tiết có nhiều ngày mát mẻ hơn những tháng trước. Đặc biệt, có người dân phản ánh, hóa đơn tiền điện của gia đình 2 tháng liên tiếp giống hệt nhau, không sai lệch số nào.

Chia sẻ trên báo Lao Động, anh Nguyễn Thiện Chuẩn (sống ở chung cư Gemek II, xã An Khánh, TP.Hà Nội) cho hay, tháng 8 vừa qua, anh thường xuyên vắng nhà, lượng điện tiêu thụ rất ít. Chưa kể, tháng 8 thời tiết cũng mát mẻ hơn nên anh Chuẩn hạn chết dùng các thiết bị sử dụng nhiều điện như điều hòa. Thế nhưng, tháng vừa rồi, anh Chuẩn nhận thấy tiền điện của gia đình cao bất thường.

Hóa đơn tiền điện tháng 7 và tháng 8 nhà anh Chuẩn giống hệt nhau. (Ảnh: Báo Lao Động)

Người đàn ông kể thêm, bản thân anh ở một mình, bình thường tiền điện chỉ dao động ở mức 200.000 - 300.000 đồng/tháng. Vài tháng gần đây, hóa đơn tiền điện liên tục tăng vọt, tháng 8 là 678.860 đồng. Đặc biệt, chỉ số điện trong hóa đơn tiền điện tháng 8 và tháng 7 của nhà anh Chuẩn giống nhau y hệt, không lệch một số nào. Điều này khiến anh Chuẩn cảm thấy có dấu hiệu bất thường, như thể được sao chép. Anh Chuẩn nói đã thông báo việc này với Điện lực Hoài Đức và họ trả lời rằng sẽ tiến hành kiểm tra.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện truyền thông Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết, các đơn vị chuyên môn của EVN đã tiếp nhận thông tin, đang tiến hành kiểm tra, xác minh. EVN Hà Nội sẽ sớm có phản hồi chính thức tới khách hàng ngay sau khi hoàn tất việc rà soát.

Con đi học, nhà đi vắng 6 ngày, tiền điện vẫn tăng

Kể với báo VietNamNet, anh Nghiêm Văn Dự (ở xã Phú Thượng, Hà Nội) than thở, suốt 3 tháng qua, hóa đơn tiền điện nhà anh tăng theo chiều thẳng đứng. Đặc biệt, hóa đơn tiền điện tháng 8 còn khiến anh ngỡ ngàng hơn nữa.

Theo đó, tiền điện tháng 6 của nhà anh Dự hết 3,2 triệu đồng, sang tháng 7 là 4,6 triệu đồng. 2 tháng này, hóa đơn tiền điện tăng được cho là do có nhiều ngày nắng nóng kỷ lục, học sinh nghỉ hè ở nhà nên sử dụng nhiều thiết bị điện thường xuyên, nhất là điều hòa, bật cả ngày lẫn đêm.

Dù các con đi học, gia đình sử dụng điều hòa ít hơn nhưng anh Dự ngỡ ngàng khi hóa đơn tiền điện tháng 8 vẫn tăng vọt. (Ảnh minh họa)

Đến tháng 8, anh Dự đoán rằng tiền điện sẽ giảm mạnh do 3 đứa con và 2 đứa cháu của anh đã đi học lại từ ngày 15/8. Ban ngày, gia đình gần như không dùng điều hòa, chỉ bật vào buổi tối. Những ngày thời tiết mát mẻ, nhà anh Dự chỉ dùng quạt điện, không bật điều hòa. Ngoài ra, trong tháng 8 nhà anh Dự còn về quê tới 6 ngày. Khi về quê, anh ngắt hết các thiết bị, chỉ để lại chiếc tủ lạnh vẫn cắm điện.

Tuy nhiên trái với nhẩm tính, hóa đơn tiền điện tháng 8 nhà anh Dự là 5,1 triệu đồng, tăng 500.000 đồng so với tháng 7 và tăng tới 1,9 triệu đồng so với tháng 6.

Vì sao tiền điện tăng?

Liên quan đến vấn đề hóa đơn tiền điện tháng 8, trao đổi trên báo VTC News, đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) khẳng định: “Đến thời điểm hiện nay, EVNHANOI sử dụng toàn bộ công tơ điện tử và đo từ xa nên không thể can thiệp được. Một thói quen khác khiến lượng điện sử dụng của khách hàng có thể tăng là do không tắt các thiết bị khi ra khỏi nhà, khi không sử dụng. Nếu người tiêu dùng có thắc mắc gì, xin liên hệ với số hotline của tổng đài là 19001288 để tổng đài chuyển thông tin về các công ty điện lực, từ đó kiểm tra các mã khách hàng để đánh giá nguyên nhân có phải do cách dùng hay nguyên nhân nào khác”.

EVNHANOI đánh giá, trong tháng 8, dù thời tiết có dịu hơn so với tháng 6, 7 nhưng thời tiết vẫn rất cực đoan, nắng nóng. Người dân vẫn sử dụng các thiết bị giúp điều hòa nhiệt độ một cách thường xuyên, từ đó dẫn đến sự gia tăng về chỉ số điện cũng như tiền điện tăng cao.

Các thiết bị điện trong gia đình cũng có thể có lượng tiêu thụ điện cao hơn bình thường nếu gặp các lỗi kỹ thuật bên trong bộ máy. Các thiết bị có thể bị rò rỉ, hở mạch điện, đặc biệt thường rơi vào các thiết bị được sử dụng thường xuyên mỗi ngày, thậm chí là 24/24. Việc bật/tắt hoặc sử dụng thiết bị điện không đúng cách cũng góp phần khiến tiền điện tăng cao.

EVNHANOI nói thêm, kể từ ngày 10/5, giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8% và đến nay ngành điện chưa điều chỉnh giá bán.