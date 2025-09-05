40 tuổi 3 lần mất việc, thu nhập giảm từ 130 triệu còn 18 triệu/tháng, người phụ nữ cay đắng nhận ra: Sau 35 tuổi, lợi thế kinh nghiệm, năng lực lại trở thành rào cản

Từ đỉnh cao sự nghiệp đến cú ngã đau đớn

Giữa nhịp sống sôi động của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Tiểu Thúy (tên giả) là một phụ nữ 40 tuổi từng có sự nghiệp đáng mơ ước. Sau tốt nghiệp, cô làm việc tại một tập đoàn internet lớn và nhanh chóng thăng tiến nhờ năng lực nổi bật cùng sự tận tâm trong công việc.

Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, thu nhập của cô từng đạt 35.000 NDT/tháng (gần 130 triệu đồng), Tiểu Thúy cảm nhận trọn vẹn thành tựu và tin rằng tương lai công việc đang rộng mở phía trước.

Thế nhưng, biến động chính sách đã khiến các công ty trong ngành này lao đao. Các doanh nghiệp công nghệ buộc phải cắt giảm nhân sự hàng loạt để tồn tại, và Tiểu Thúy – dù là trưởng nhóm vẫn không thoát khỏi danh sách sa thải. Đứng trước khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như vừa rơi từ trên mây xuống đất, hào quang sự nghiệp vụt tắt chỉ sau một quyết định từ ban lãnh đạo.

Không để thất bại đánh gục, Tiểu Thúy nhanh chóng tìm hướng đi mới. Cô gia nhập một công ty khởi nghiệp, kỳ vọng khẳng định lại giá trị bản thân trong môi trường sáng tạo. Thời gian đầu, tinh thần nhiệt huyết và kỹ năng dày dạn giúp cô tạo dấu ấn, nhưng khó khăn thị trường cùng sự thắt chặt nguồn vốn đã khiến công ty rơi vào cảnh lao đao.

Để cắt giảm chi phí, ban lãnh đạo buộc phải hạ lương nhân viên. Dù Tiểu Thúy vẫn giữ được vị trí, thu nhập của cô đã giảm mạnh. Cuối cùng, công ty không thể trụ vững và buộc phải phá sản. Khi đó, cô đã bước sang tuổi 40 – độ tuổi vốn đầy áp lực đối với phụ nữ nơi công sở. Hai lần thất bại liên tiếp giúp cô nhận ra rằng, nỗ lực cá nhân không đồng nghĩa với sự ổn định trong một thị trường lao động khắc nghiệt.

Ảnh minh họa

Áp lực tuổi tác và bài học đắt giá

Sau hai lần mất việc, Tiểu Thúy trở nên thực tế và thận trọng hơn, nhưng thách thức tuổi tác bắt đầu bủa vây. Dù có kinh nghiệm phong phú, cô vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ thế hệ trẻ cùng định kiến “già hóa nhân sự” ở nhiều doanh nghiệp. Trong hàng loạt buổi phỏng vấn, cô liên tục thất bại và buộc phải hạ thấp kỳ vọng nghề nghiệp.

Cuối cùng, Tiểu Thúy chọn công việc tại một doanh nghiệp nhỏ. Sự ổn định ở đây phần nào giúp cô yên tâm, nhưng mức lương chưa đầy 5.000 NDT/tháng (hơn 18 triệu đồng) lại quá chênh lệch so với thời kỳ đỉnh cao. Từ thu nhập hơn 130 triệu đồng nay chỉ còn 18 triệu, cô không khỏi chua xót và bất lực, một cảm giác mà chỉ những người từng trải qua mới hiểu hết.

Ba lần bị sa thải liên tiếp giúp Tiểu Thúy nhận ra một sự thật: trong môi trường lao động ngày nay, tuổi tác và kinh nghiệm không còn là lợi thế tuyệt đối. Nhiều công ty ưu tiên nhân sự trẻ, linh hoạt với chi phí thấp hơn, trong khi những lao động trung niên dù giàu kinh nghiệm lại dễ bị bỏ qua. Đây là thực tế phũ phàng mà không ít người đi làm phải đối diện khi bước qua tuổi 35-40.

Câu chuyện của Tiểu Thúy là lời cảnh tỉnh cho giới công sở. Sự nghiệp không phải lúc nào cũng đi theo quỹ đạo thẳng đứng, và bất ổn có thể đến bất cứ lúc nào.

Để không bị động trước biến cố, mỗi người cần trang bị thêm kỹ năng, chuẩn bị tài chính dự phòng và duy trì khả năng thích ứng. Trong “chiến trường” mang tên công sở, sự kiên cường và linh hoạt mới là chìa khóa giúp người lao động giữ được chỗ đứng của mình.

Theo Baidu





