"Không nhất thiết phải đi tiệc tùng, nhảy tới 4 giờ sáng mới gọi là vui”

Bài viết “Is partying dead, or are you just old?” (Tạm dịch: Tiệc tùng đã chết hay bạn đã già) của tờ Washington Post đang tạo nên một tranh luận thú vị trên mạng xã hội: Gen Z "nói không" với tiệc tùng, đi bar/club như thế hệ 9X? Là họ không còn hứng thú hay đang có một cách chơi khác?

"Bởi, theo một cuộc thăm dò của Gallup (tổ chức nghiên cứu dư luận và khảo sát nổi tiếng của Mỹ), nhóm người trưởng thành từ 34 tuổi trở xuống - tức Gen Z dùng thức uống có cồn giảm hơn khoảng 10% so với 20 năm trước. Đời sống xã hội của họ cũng thay đổi rõ rệt: Trong một khảo sát khác, chỉ 4,1% cho biết từng tham dự hoặc tổ chức một bữa tiệc vào dịp cuối tuần hay ngày lễ.

Gen Z bị gắn nhãn là 'thế hệ ở nhà'. Con số này dễ khiến người lớn kết luận vội: Tụi trẻ chán chơi. Nhiều người tò mò Gen Z đang làm gì...", tờ Washington Post bình luận.

Trước nhận định này, Miranda Gershoni (25 tuổi) đã phản bác: “Ai cũng nói bọn tôi chỉ ở nhà, không giao lưu, không hẹn hò. Nhưng sự thật là chúng tôi vẫn vui đấy chứ, chỉ là theo cách khác. Bọn tôi muốn vừa gặp gỡ vừa giữ sự cân bằng cho bản thân.”

Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng họ vẫn ra ngoài, vẫn vui chơi, chỉ là theo cách khác: Uống rượu vang, đồ uống ít cồn, nghe nhạc DJ lúc ban ngày, đọc sách, tham gia club về wellness (chăm sóc sức khỏe).

Và điều đó không có nghĩa họ chối bỏ cuộc vui.

Các bạn trẻ vẫn đi bar, vẫn tổ chức tụ tập, chỉ là không theo mô-típ “say xỉn mới là vui”. Hình ảnh quán bar chật kín người, đồ uống có nồng độ cồn mạnh liên tục được order… đã không còn là bức tranh trung tâm của tuổi trẻ. Thay vào đó, người trẻ chọn cho mình những hình thức giải trí, giao lưu ít ồn ào hơn, nhưng vẫn mang tinh thần kết nối và khám phá.

Ở một buổi đọc sách đông nghẹt khách trẻ, người tham gia vừa nghe thơ vừa trò chuyện, không khí chẳng hề thua kém một bữa tiệc. Ở một sự kiện khác, thay vì chọn cách uống đến say khướt, những chai rượu vang nhẹ, cocktail loãng hoặc thậm chí chỉ là bánh ngọt cũng đủ để kéo mọi người lại gần nhau.

Một bạn nữ 21 tên Shira Kedem tuổi thẳng thắn: “Tôi đi ra ngoài chủ yếu để gặp người mới, để gặp cả người quen,... Không nhất thiết phải đi tiệc tùng, nhảy tới 4 giờ sáng mới gọi là vui”.

Trong khi đó, một số nhóm bạn trẻ tổ chức “soft-clubbing” (đi chơi giải trí kiểu club nhưng phiên bản nhẹ). Thay vì rượu mạnh và nhạc dập đến sáng, các bạn trẻ chọn cafe acoustic, cocktail nhẹ, karaoke nhóm nhỏ, đọc sách chung, workshop thủ công kèm đồ uống hay những bữa tối thân mật,...

Tinh thần chung là “vui mà không mệt” - tận hưởng nhưng vẫn còn năng lượng cho hôm sau.

Vậy văn hoá tiệc tùng có chết thật rồi không?

Điểm mấu chốt nằm ở áp lực và văn hóa sống.

Nhiều bạn trẻ mới ngoài 20 đã cảm thấy kiệt sức vì vòng xoáy deadline và công việc dồn dập. Với họ, đi chơi không còn là “xõa hết mình” mà là một cách nạp lại năng lượng, giữ cân bằng cho cơ thể lẫn tinh thần. Nhiều người mới 25 đã “đốt sạch” năng lượng tuần chỉ trong giờ làm. “Đi chơi” vì thế phải nạp lại năng lượng, không phải rút kiệt.

Cùng với đó, văn hóa wellness cũng len lỏi mạnh mẽ vào đời sống giải trí của Gen Z. Họ thực tế hơn: ngày mai vẫn phải đi làm, còn cơ thể thì cần duy trì sức khỏe lâu dài. Vì thế, nhiều bạn chọn đồ uống nhẹ nếu đến các quán bar, club, đi ngủ đủ giấc, hoặc dành thời gian cho thiền, chạy bộ. Điều này không có nghĩa Gen Z “sợ vui”, mà ngược lại, họ muốn tận hưởng niềm vui theo cách bền vững, trong tầm kiểm soát, thay vì đốt cháy năng lượng chỉ để rồi kiệt quệ.

Công nghệ và trải nghiệm hậu COVID-19 cũng góp phần định hình thói quen vui chơi mới. Nhờ mạng xã hội hay nhóm chat, việc tìm nhau và kết nối trở nên nhanh chóng hơn, nhưng sau dịch, những cuộc gặp trực tiếp lại càng được trân trọng.

Gen Z không còn chạy theo sự đông đúc đơn thuần, mà chú trọng chiều sâu kết nối. Một bàn tám người có thể ngồi trò chuyện tới 2 giờ sáng mang lại nhiều ý nghĩa hơn là chen chúc trong sàn tiệc hàng nghìn người mà ai cũng chỉ bận nhìn vào điện thoại.

Vậy, tiệc tùng có chết thật không? Câu trả lời có lẽ là không.

Chỉ là định nghĩa về “party” đã thay đổi. Với 9X hay thế hệ trước, party là ánh đèn club, nhạc xập xình tới sáng. Nhưng với Gen Z, party có thể là đọc sách chung, workshop thủ công; từ “không say không về” sang “vui bền để mai còn đi làm”.

Và Gen Z, bằng cách này hay cách khác, vẫn đang sống hết mình cho những kết nối đó, chỉ khác là họ muốn vừa vui vừa giữ lại một phần năng lượng cho ngày mai.

Nguồn: Washington Post