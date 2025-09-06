"Hết 8 tiếng nếu con còn chưa về...": Netizen giỡn tới Nguyễn Hùng và "hit quốc dân" Còn Gì Đẹp Hơn

Mới đây, lướt mạng xã hội bỗng dưng hàng loạt các bài đăng, status đều nhắc đến chung một nội dung: “Hết 8 tiếng nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con…”.

Nghe thì lạ nhưng thực tế, nhiều người nhận ra những nội dung này được lấy lại từ câu hát: “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng” trong bài Còn Gì Đẹp Hơn của ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hùng. Thời gian qua, đây là ca khúc “làm mưa làm gió”, nhận được nhiều sự yêu thích bởi giai điệu, lời ca ý nghĩa, xúc động, tự hào.

Tuy nhiên, khi trở thành trend trên MXH với một “biến thể” khác, nhiều người hoang mang xen lẫn tò mò không biết mình đã bỏ lỡ mất điều gì.

Cả cõi mạng bỗng rần rần đăng tải trạng thái "8 tiếng"

Theo đó, cụm từ “8 tiếng” được cho là có thanh dấu, âm điệu gần giống với cụm từ “kháng chiến” trong bài gốc. Vì vậy, dân tình đã sử dụng để cho ra đời một loạt “còn-ten” mô tả về dân văn phòng, đặc biệt là nói về những công việc đặc thù, hay phải làm thêm giờ. Từ bài hát gốc, khi biến thành câu nói trend này được cộng đồng mạng hưởng ứng, bày tỏ sự vui vẻ, hóm hỉnh và có phần mô tả đúng thực trạng của hội làm công ăn lương.

Nhiều nghề nghiệp, công việc được ghép vào khiến netizen bày tỏ: "Sao mà hợp đến lạ!"

Nể sức sáng tạo của cộng đồng mạng!

Bên cạnh đó, nhiều thương hiệu, dân tình cũng nhanh chóng mở rộng trend theo nhiều lĩnh vực khác nhau. Có người than thở về việc tắc đường, có người lại lồng ghép quảng cáo, thu hút sự chú ý về dịch vụ của mình,...

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Từ qua tới giờ lướt thấy liên tục mà vẫn mắc cười, hài ghê”. - “Có khi Nguyễn Hùng cũng không nghĩ đến trường hợp cõi mạng sửa lời bài hát thế này”. - “Làm ơn, giờ tôi không thể nghe nhạc một cách bình thường nữa, nể sự sáng tạo của MXH thật”. - “Mới đi làm sau lễ nhìn status này nhạc chạy trong đầu luôn”. - “Bài hát gốc là Còn Gì Đẹp Hơn nhưng phiên bản này chắc phải đổi tên thành Có Gì Đẹp Đâu, thấu hiểu cảm giác đi làm 8 tiếng xong mẹ nhắn tin hỏi: Chưa về hả con”.

Ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn được ra mắt vào 19h ngày 27/07/2025, đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hiện tại, ca khúc đang chiếm lĩnh nhiều vị trí top đầu trong các bảng xếp hạng âm nhạc. Thậm chí, đây còn được mệnh danh là “hit quốc dân” khi được hưởng ứng, vang lên ở khắp mọi nơi trong dịp Tết độc lập vừa qua.