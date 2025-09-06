Triển lãm chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) đang mở cửa, thu hút đông đảo sự tham của người dân, du khách trên khắp mọi miền Tổ Quốc.

Triển lãm thu hút đông đảo người dân tham gia.

Triển lãm được ví như một "cuốn phim khổng lồ" về hành trình phát triển của đất nước trong suốt 8 thập kỷ. Mỗi phân khu giống như một lát cắt khắc họa hành trình phát triển của đất nước suốt 8 thập kỷ. Từ công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, cho đến an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao và du lịch… tất cả đều được tái hiện sinh động qua hình ảnh, hiện vật, mô hình và công nghệ trình chiếu hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, con số hay hiện vật, triển lãm lần này còn đặc biệt cuốn hút bởi cách kể chuyện sống động, nhiều hoạt động trải nghiệm trực tiếp, tương tác vô cùng hấp dẫn, giúp khách tham quan như “sống trong lịch sử” như: đeo kính thực tế ảo để "bước vào" dòng chảy lịch sử, tận mắt xem những màn trình diễn robot và tương tác với robot, mô phỏng huấn luyện bắn súng thu hút đông đảo người dân tham gia.

Clip: Khách đến triển lãm hào hứng tham gia trải nghiệm VR.

Một bạn trẻ cho biết cực kỳ ấn tượng với không gian và các trải nghiệm ở triển lãm. Đến một lần có thể là “lụy cả đời”, đặc biệt là khi trải nghiệm VR - công nghệ dùng kính chuyên dụng để đưa người dùng “bước vào” một thế giới mô phỏng 3D.

“Khi đứng trong không gian VR nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, mình xúc động vô cùng. Giọng Bác vang giữa Quảng trường Ba Đình làm tim mình run lên vì xúc động. Cảm giác tự hào, thiêng liêng lắm, như thể mình đang được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy thật sự”, cô bạn chia sẻ.

Một bác Cựu chiến binh vẫn chưa nguôi xúc động, tất cả những ký ức của tuổi trẻ - của những năm tháng chiến đấu cứ thế ùa về: “Có lúc tôi phải nhắm mắt lại, vì cảm giác quen lắm - tiếng bom rít, đất đá rung chuyển, giống hệt những đêm nằm hầm chờ pháo.

Rồi đến khi thấy lá cờ đỏ tung bay ngày toàn thắng, tim tôi nghẹn lại, vừa mừng vừa xót xa, nhớ đến những đồng đội không còn trở về. Như được gặp lại cả một thời tuổi trẻ ở chiến trường”.

Từ các bạn trẻ cho tới các cô chú cựu chiến binh đều rất ấn tượng, xúc động với trải nghiệm này.

Ngoài khu trải nghiệm trong môi trường thực tế ảo, triển lãm còn thu hút sự tham gia của đông đảo người dân tới với khu trải nghiệm bắn súng mô phỏng hiện đại của Bộ Quốc phòng.

Nhiều bạn trẻ được trải nghiệm bắn súng.

Và tin vui cho những ai chưa sắp xếp được thời gian đến tham gia triển lãm (theo kế hoạch chỉ diễn ra đến ngày 5/9) thì mới đây, Thủ tướng Chính phủ đồng ý quyết định kéo dài thêm 10 ngày, tức đến tận 15/9.

Đây cũng là dịp để nhiều người có thêm thời gian quay lại, tận hưởng trọn vẹn bức tranh 80 năm lịch sử - văn hoá thành tựu của đất nước.