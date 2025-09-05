Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng cơ hội hiếm có để làm giàu, 2 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp không thích đao to búa lớn, nhưng lại rất kiên định với những mục tiêu mà họ đặt ra. Tuổi Mão cũng rất biết cách dung hòa các mối quan hệ, từ đó gặt hái nhiều thành công trong cả cuộc sống và sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Tử vi học có nói, sau tháng 6 âm nhiều lộc lá, tháng 7 âm là lúc may mắn của tuổi Mão tiếp tục được nối dài. Dù kinh doanh hay làm công ăn lương thì khả năng thành công rực rỡ của con giáp này cũng đều rất cao. Chính vì vậy, tuổi Mão nên tận dụng hết sức để kiếm tiền và tích cóp cho tương lai.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp được đánh giá cao với sự am hiểu sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, có tiềm lực lớn để phát triển và thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

(Ảnh minh họa)

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp này có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Tử vi học có nói, tháng 7 âm là lúc tuổi Thìn vừa có tiền vừa có quyền, sự nghiệp thăng tiến rạng rỡ, tài lộc vô cùng dồi dào. Nếu bỏ lỡ thì phải đến tháng 11 âm con giáp này mới có thể gặp được những cơ hội tốt tương tự. Do đó, tuổi Thìn nên biết để nắm bắt.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là con giáp nổi bật với khí chất mạnh mẽ, sự độc lập và bản lĩnh phi thường hiếm có. Không ngại khó, ngại khổ, dám thử thách, tuổi Dần dường như lúc nào cũng tràn đầy tự tin để nắm lấy những cơ hội và làm chủ cuộc sống của mình.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Nếu như tuổi Mão và tuổi Thìn đang cần tận dụng hết sức để kiếm tiền trong tháng 7 âm thì tuổi Dần lại cần thận trọng hơn. Tử vi học có nói, tháng 7 âm, con giáp này sẽ cảm thấy mọi việc đang chững lại. Tuy nhiên, tuổi Dần không nên nóng vội mà nên nhìn nhận và đánh giá các cơ hội một cách khách quan hơn. Ngoài ra, họ cũng cần chăm sóc sức khỏe thật tốt để chờ những tin tức tốt lành dịp cuối năm.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá cao khi vừa có trí thông minh, sự sắc sảo, bản lĩnh và sự quyết đoán. Con giáp này còn đặc biệt giỏi trong việc quản lý tài chính nên cuộc sống luôn đủ đầy, dư dả.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội.

Tử vi học có nói, tháng 7 âm là lúc hung cát đan xen, tuổi Dậu cần phải thật cẩn trọng, không gây mâu thuẫn kẻo ảnh hưởng tài lộc. Con giáp này được khuyên nên chú ý lời ăn tiếng nói và chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.