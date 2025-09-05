Chụp ảnh lấy ngay - hoạt động “hút khách” nhất tại booth Fandom Yêu Nước và trạm khách A80

Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hoạt động chụp ảnh lấy ngay đã trở thành điểm nhấn khó quên. Dù ở Booth Fandom Yêu Nước hay tại các trạm khách A80 đồng hành cùng Bảo Tín Mạnh Hải, chiếc máy ảnh nhỏ bé ấy đã mang lại niềm vui giản dị mà ý nghĩa cho hàng ngàn người dân và du khách.

Từ ngày 30/8 đến 2/9, hình ảnh quen thuộc nhất chính là những hàng dài người xếp hàng, háo hức chờ tới lượt chụp ảnh. Dù trời nắng gắt hay mưa bất chợt, không khí tại booth và trạm khách chưa bao giờ hạ nhiệt. Những bức hình được in ra ngay tại chỗ, kèm theo nụ cười rạng rỡ và cái bắt tay thân tình, đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày lễ trọng đại.

Không chỉ dừng lại ở những tấm ảnh, trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam – các điểm phục vụ nhân dân trong dịp lễ, được triển khai theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, do Sở Văn hoá & Thể thao chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở và Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức vận hành – còn mang đến nhiều hoạt động tiếp sức ý nghĩa. Ở các địa điểm:

93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm





16 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm





28A Điện Biên Phủ, Ba Đình

Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ mang tới booth ảnh “hot” nhất phố đi bộ mà còn trao tặng áo Yêu Nước, charm bạc từ BST Dấu Son Độc Lập, nước mát miễn phí – những món quà nhỏ bé nhưng chan chứa niềm tự hào dân tộc.

Từ Fandom Yêu Nước đến các trạm khách A80, hoạt động chụp ảnh lấy ngay đã kết nối hàng ngàn trái tim Việt Nam trong cùng một khoảnh khắc. Mỗi tấm ảnh được giữ lại không chỉ là một kỷ niệm vui, mà còn là “dấu son” của tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc trong ngày hội lớn.

Để hoạt động ý nghĩa này diễn ra trọn vẹn, dự án Fandom Yêu Nước xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Bảo Ngọc – đơn vị đã đồng hành tại booth, tiếp sức cho người dân tham gia các hoạt động, đồng thời góp phần lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ qua từng bức ảnh. Chính sự gắn bó và sẻ chia này đã làm nên một không gian chan chứa tinh thần tự hào, nơi mỗi người đều có thể mang về cho mình một kỷ niệm đẹp trong ngày hội lớn của dân tộc.

Trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải đã đồng hành cùng Hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2025). Với sứ mệnh lan tỏa sự bảo tín và tin cậy trong hành trình phát triển thịnh vượng của hàng triệu gia đình Việt, Bảo Tín Mạnh Hải luôn nỗ lực không ngừng. Bảo Tín Mạnh Hải tôn vinh vẻ đẹp của những giá trị trân bảo, kế thừa tinh hoa truyền thống trong hơi thở đương đại. Mỗi thiết kế đều được kết tinh từ tâm huyết của thương hiệu, từ sự chuẩn xác tới từng chi tiết để không chỉ thể hiện đẳng cấp cá nhân, mà còn khẳng định phong cách, sự tự tin và niềm tự hào được đúc kết từ văn hóa, để người Việt luôn sánh vai, tỏa sáng giữa dòng chảy toàn cầu.





Trân trọng cảm ơn nhãn hàng Bánh Bảo Ngọc đã đồng hành cùng Kenh14 và dự án Fandom Yêu Nước – hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Là thương hiệu bánh lâu đời gắn bó với nhiều thế hệ người Việt, Bảo Ngọc không ngừng chuyển mình để bắt nhịp xu hướng mới, mang đến những sản phẩm vừa giữ trọn hương vị truyền thống, vừa hợp gu giới trẻ. Thông qua dự án Fandom Yêu Nước, Bảo Ngọc mong muốn truyền tải tinh thần dân tộc bằng cách gần gũi và tươi mới hơn, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ Gen Z – những người trẻ năng động, sáng tạo và đầy tự hào Việt Nam.