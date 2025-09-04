Tổng kết 4 ngày rộn ràng hơn Tết ở Booth Fandom Yêu Nước

Trong suốt 4 ngày vừa qua (30/8 - 2/9/2025), Booth Fandom Yêu Nước đã trở thành điểm hẹn sôi động, nơi mọi người cùng nhau tạo nên vô vàn khoảnh khắc đẹp chào mừng 80 năm Độc lập.

Từ những phần quà nhỏ bé nhưng ý nghĩa, cho đến niềm vui ở phố đi bộ Hồ Gươm, tất cả góp phần tạo nên một không khí lễ hội khó quên.

Booth Fandom Yêu Nước là một phần trong dự án do Kenh14 khởi xướng, hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. “Fandom” không chỉ là một chiến dịch, mà còn là cộng đồng - nơi những trái tim chung nhịp đập, gắn kết và lan tỏa tinh thần Việt theo cách riêng.

Đỏ rực một góc tại phố đi bộ Hồ Gươm, Booth Fandom Yêu Nước là địa điểm check-in rôm rả nhất của nhiều người trẻ. Dù thời tiết Hà Nội lúc nắng, lúc mưa nhưng bất kỳ “member cứng” nào của Fandom Yêu Nước cũng đều hào hứng ghé thăm.

Những phần quà đặc biệt gồm túi, áo, khăn nằm trong Bộ sưu tập Yêu Nước cùng vô vàn quà tặng độc đáo từ các nhà tài trợ đã lần lượt tìm thấy chủ nhân mới. Bên cạnh đó, những hoạt động như chụp ảnh check-in với backdrop siêu hot, chụp photobooth với khung hình được thiết kế riêng mừng Đại lễ 2/9, khởi chạy Tự Hào Tour,... đã thu hút rất đông người trẻ, xếp thành hàng dài để tham gia trải nghiệm.

Song song đó, các khán giả mới cũng được chào đón bằng hoạt động tạo thẻ ID Yêu Nước và nhận quà lưu niệm, chính thức trở thành một phần của cộng đồng yêu nước rộng lớn. Không chỉ vui chơi, đây còn là khoảnh khắc để mọi người cảm nhận tinh thần đoàn kết và niềm tự hào lan tỏa trong từng nụ cười.

Cũng nằm trong khuôn khổ dự án Fandom Yêu Nước, Trang thông tin điện tử Kênh 14 và thương hiệu Xanh SM phối hợp triển khai hoạt động “Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập” - tour tham quan các địa điểm lịch sử - trải nghiệm tiêu biểu tại Hà Nội nhằm hưởng ứng lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tự Hào Tour mang đến cho người tham gia những điều đặc biệt chưa từng có: Thu thập dấu kỷ niệm tại các điểm tham quan, có cơ hội nhận quà trong BST Yêu Nước. Đặc biệt qua hoạt động này, mọi người có thêm được những hiểu biết lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa tinh thần yêu nước.

Cuối cùng, sau 4 ngày đầy sôi động, hành trình của Booth Fandom Yêu Nước cũng đã khép lại. Không ít người bày tỏ cảm xúc “lụy” bởi những hoạt động bổ ích trong thời gian vừa qua. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những người đã ghé thăm, sẻ chia và đồng hành. Chính tình cảm ấy đã góp phần làm nên một dịp lễ kỷ niệm trọn vẹn và đáng nhớ.

