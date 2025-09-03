Những chiếc bánh nhỏ, niềm vui lớn: Bảo Ngọc cùng Booth Fandom Yêu Nước tiếp sức cho dòng người ngày Quốc khánh

Trong ngày 2/9 – dịp lễ trọng đại của dân tộc, từng con phố ngập tràn màu cờ sắc áo, rộn ràng tiếng cười và bước chân của hàng vạn người dân cùng du khách. Giữa không khí ấy, gian booth Fandom Yêu Nước thuộc Trạm Khách A80: Tự hào Việt Nam trở thành điểm dừng chân ấm áp, nơi thương hiệu Bảo Ngọc đã mang đến món quà giản dị nhưng đầy yêu thương – những chiếc bánh ngọt lành phát miễn phí cho mọi người.

Từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận chiều tối, đội ngũ nhân viên Bảo Ngọc đã kiên nhẫn, tận tâm trao tận tay từng chiếc bánh cho dòng người đang đi bộ trên phố. Đó có thể là một em bé ríu rít theo cha mẹ, một bác trung niên vừa hòa mình trong dòng người xem duyệt binh, hay những cụ già thong dong cùng con cháu. Tất cả đều có chung một niềm vui nhỏ bé khi cầm trên tay chiếc bánh, vừa tiếp thêm năng lượng, vừa như nhận được một lời chúc ấm áp trong ngày lễ lớn.

Với Bảo Ngọc, đó không chỉ là hành động “phát bánh”, mà còn là cách để sẻ chia hạnh phúc và tinh thần tự hào dân tộc. Bởi đôi khi, một món quà nhỏ cũng có thể tạo ra sự gắn kết lớn – kết nối mọi thế hệ, mọi trái tim, trong cùng một khoảnh khắc hân hoan của đất nước.

Thông qua hoạt động này, Bảo Ngọc mong muốn truyền đi thông điệp: “Hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất – một chiếc bánh, một nụ cười, một sự sẻ chia.” Và trong ngày Quốc khánh, những điều giản dị ấy lại càng có sức mạnh đặc biệt, góp phần thắp sáng tinh thần đoàn kết, để mỗi người đều cảm thấy mình là một phần trong niềm vui chung của cả dân tộc.

Hoạt động tiếp sức bằng bánh miễn phí của Bảo Ngọc tại booth Fandom Yêu Nước đã khép lại cùng ngày 2/9, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người. Những chiếc bánh nhỏ bé không chỉ mang đến năng lượng cho hành trình, mà còn gói trọn tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng trong dịp lễ trọng đại. Đó cũng chính là món quà ý nghĩa mà Bảo Ngọc và Fandom Yêu Nước mong muốn gửi tới tất cả mọi người – niềm tự hào khi cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc khó quên trong ngày Quốc Khánh.

Trân trọng cảm ơn nhãn hàng Bánh Bảo Ngọc đã đồng hành cùng Kenh14 và dự án Fandom Yêu Nước – hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Là thương hiệu bánh lâu đời gắn bó với nhiều thế hệ người Việt, Bảo Ngọc không ngừng chuyển mình để bắt nhịp xu hướng mới, mang đến những sản phẩm vừa giữ trọn giá trị truyền thống, vừa chinh phục gu thưởng thức của giới trẻ. Thông qua dự án Fandom Yêu Nước, Bảo Ngọc mong muốn lan tỏa tinh thần dân tộc theo cách gần gũi và tươi mới hơn, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ Gen Z – lớp trẻ năng động, sáng tạo và đầy tự hào Việt Nam.