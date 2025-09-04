Bức ảnh lộ rõ lý do Cục trưởng Xuân Bắc được yêu quý

Từ gương mặt nổi tiếng với công chúng chuyển sang vai trò quản lý, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc tiếp tục nhận được nhiều sự yêu quý. Dù không còn xuất hiện nhiều trong vai trò diễn xuất hay dẫn chương trình nhưng nam NSND vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh công việc, cuộc sống đời thường lên tài khoản Facebook 2 triệu người theo dõi.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc

Mới đây, Cục trưởng Xuân Bắc đăng tải những khoảnh khắc từ lúc đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khiến nhiều người chú ý.

Trong hình ảnh này, nam nghệ sĩ vui vẻ selfie cùng “khối trồng hoa” - các công nhân về cảnh quan tại Quảng trường Ba Đình vào chiều 1/9. Anh gọi đây là tinh thần làm việc của một trong số các lực lượng chuẩn bị cho Đại lễ.

“Mọi người thấy Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 thế nào?

Bên cạnh những hình ảnh rực rỡ cờ hoa trên mọi tuyến phố, niềm vui hân hoan trong mọi ánh mắt... mình xin gửi tới mọi người tinh thần của một trong số các lực lượng chuẩn bị những khâu cuối cùng tại Quảng trường Ba Đình cho Đại lễ lúc 17h30 chiều 1/9.

Mỗi người một việc! Cực vui, cực tự hào!” - Cục trưởng Xuân Bắc chia sẻ.

Cục trưởng Xuân Bắc và "khối trồng hoa"

Phía dưới bài đăng, nhiều người xuýt xoa về quy mô và chúc mừng sự thành công của lễ kỷ niệm, không quên nhắc nhở đóng góp của các công nhân cảnh quan và môi trường. Bởi lẽ dù là chiến sĩ đi diễu binh, nghệ sĩ đi diễu hành hay công nhân trồng hoa bình thường thì mỗi người đều góp phần vào sự thành công của A80.

“Những anh hùng thầm lặng, cảm ơn anh Bắc”, “Cực kỳ hoành tráng và tuyệt vời luôn anh ạ, không có điểm trừ nha”, “Sự chuẩn bị quá chu đáo để có được đại lễ hoành tráng thật tự hào”, “Công việc nào cũng tự hào, góp phần thành công của đại lễ!”,... là một số bình luận từ mọi người.

Bên cạnh đó, cư dân mạng tiếp tục thích thú với sự thân thiện và tinh tế của NSND Xuân Bắc. Dù là Cục trưởng vừa có chức vụ vừa nổi tiếng nhưng anh luôn vui vẻ, gần gũi với tất cả mọi người, để ý đến vai trò và công việc của từng người bình thường nhất.

Thực tế, điều này được thể hiện rất rõ ở các bài đăng của Cục trường trong dịp A80 nói riêng lẫn các hoạt động bình thường nói chung. Cũng chính vì tính cách này mà Xuân Bắc càng nhận về nhiều sự yêu quý, thiện cảm từ công chúng.

Chẳng hạn như trong dịp A80, NSND Xuân Bắc không chỉ chụp ảnh với “khối trồng hoa” mà còn check-in với nhiều người khác ở nhiều nhóm như khối Văn hoá thể thao, team thuyết minh cho sự kiện, các bạn tình nguyện viên,... Trước đó, Cục trưởng Xuân Bắc vui vẻ selfie với tất cả mọi người, từ cô lao công đến học sinh sinh viên.

NSND Xuân Bắc còn đặt tên cho tổ thuyết minh là "Khối đọc"

Nam nghệ sĩ chụp ảnh cùng các bạn sinh viên

Một chi tiết khác cũng lý giải sự yêu quý của công chúng dành cho NSND Xuân Bắc là việc thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống giản dị ở nhà. Ra ngoài là Cục trưởng, là nghệ sĩ nổi tiếng như khi về nhà, Xuân Bắc cũng chỉ là người chồng, người bố bình thường sẵn sàng rửa bát, dọn dẹp vườn tược,...

Nam nghệ sĩ không ngại rửa bát khi ở nhà

Những bữa ăn đơn giản khi đi làm về muộn của Cục trưởng Xuân Bắc

Ảnh: FBNV