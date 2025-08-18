Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc gặp tình huống khó xử khi gọi điện cho người lạ và nói: “Xin chào anh, tôi tên là Xuân Bắc”

Mới đây, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an tổ chức Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", quy tụ hơn 300 người có sức ảnh hưởng (KOL) tiêu biểu trên cả nước.

Tại hội nghị, bên cạnh những phát biểu từ các lãnh đạo cơ quan quản lý, doanh nghiệp, còn thu hút sự chú ý bởi những chia sẻ đến từ chính các KOL, nghệ sĩ, người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung,... đang hoạt động trên nhiều nền tảng công nghệ.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, phiên Tọa đàm với chủ đề “Niềm tin và Kỳ vọng” đã diễn ra sôi nổi với sự điều phối của NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL). Đáng chú ý nhất, NSND Xuân Bắc hé lộ về tình huống “dở khóc dở cười” mà mình gặp phải.

Tọa đàm với chủ đề “Niềm tin và Kỳ vọng” với sự điều phối của NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Ảnh: S.A)

NSND Xuân Bắc cho biết thông thường anh có tổ chức livestream trao thưởng cho những ai mua hàng, cào tem trúng thưởng của các sản phẩm chính hãng. Anh cũng cho hay đây là chương trình đặc biệt và có ý nghĩa, được triển khai bởi Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam và nhiều cơ quan uy tín. Tuy nhiên, tình huống “hiểu nhầm” xảy ra khiến nam nghệ sĩ cũng phải “đứng hình”.

“Trong những buổi đầu tiên khi tôi livestream và quay giải thưởng cao nhất là 50 triệu. Khi tôi gọi điện báo cho người trúng thưởng: ‘Xin chào anh, tôi tên là Xuân Bắc, tôi đang tham gia chương trình quay số bốc thăm trúng thưởng, anh may mắn nhận được giải thưởng 50 triệu đồng’. Quý vị biết đầu dây bên kia nói câu gì không: ‘Cho bạn tất’”, NSND Xuân Bắc hóm hỉnh kể lại tình huống.

Sau đó, anh cho biết vì giải thưởng 50 triệu đồng là rất lớn nên vẫn tiếp tục gọi lại với mong muốn mời họ theo dõi trực tiếp và sẵn sàng xác nhận danh tính nếu được yêu cầu. Tuy nhiên phía bên người trúng thưởng không hồi âm. Do đó, anh phải tiến hành bốc thăm quay lại.

“Lần này thì có một số bạn nữ, tôi gọi điện: ‘Xin chào tôi là Xuân Bắc. Tôi là diễn viên Xuân Bắc, thường xuyên đóng một số vai, không biết bạn có vô tình hay bằng một cách nào đó chúng ta biết nhau không?’. Phía bên kia đáp lời: ‘Anh Xuân Bắc diễn viên thì tôi biết nhưng nghe giọng này không quen’.

Tức là ở đâu đó họ mặc định đây không phải Xuân Bắc dù tôi đã khẳng định là mình và thông báo chị trúng giải thưởng 50 triệu đồng. Cả trường quay chờ đợi, im lặng một lúc thì có tiếng vang lên: ‘Lừa đảo nhớ, thôi nhớ’. Đây là câu chuyện có thật và chúng tôi cũng ghi hình đầy đủ”. NSND Xuân Bắc nói thêm.

Clip: Chia sẻ của NSND Xuân Bắc về tình huống "dở khóc dở cười" khi gọi điện thông báo trúng thưởng cho khách hàng (Nguồn clip: NSND Xuân Bắc)

Khi câu chuyện chia sẻ của NSND Xuân Bắc được đăng tải lại trên mạng và trở nên viral, nhiều người cũng cho rằng đây là điều không hiếm gặp. Bởi thực tế, có nhiều hành vi, hình thức lừa đảo đã xảy ra nên càng ngày mọi người càng nâng cao cảnh giác, không còn đặt nhiều niềm tin vào những cuộc gọi thông báo trúng thưởng.

Cũng chính bởi vậy mà tại Hội nghị KOL, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho rằng ảnh hưởng càng lớn trách nhiệm càng cao, mỗi KOL cần ý thức sâu sắc tác động của từng phát ngôn, hình ảnh và hành động. Đồng thời, các cơ quan quản lý, các nền tảng công nghệ phải cùng chung tay định hướng, bảo vệ cộng đồng trước thông tin sai lệch, loại bỏ tác động tiêu cực, củng cố “lá chắn niềm tin” của xã hội, tạo môi trường số lành mạnh để KOL phát huy sức ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, truyền thông quốc gia ngày một phát triển.