"Mẹ ơi, con búp bê kia lại nhìn con rồi", người mẹ tưởng con đùa, hôm sau phải đưa đi viện: Sự thật khiến chị rùng mình

Gần đây, chị Ngô (Thượng Hải, Trung Quốc) nhận thấy con gái có nhiều biểu hiện kỳ lạ. Mỗi tối, bé thường chạy sang phòng bố mẹ nói những lời khó hiểu, kiên quyết không chịu quay lại phòng mình, nhất định đòi ngủ cùng cha mẹ. Hôm trước, chị Ngô cố bế con về giường riêng. Bé khóc quấy rất lâu, cuối cùng đành yêu cầu mẹ nằm cạnh cho đến khi ngủ mới chịu yên.

Trước khi thiếp đi, bé nói một câu khiến mẹ giật mình: "Mẹ ơi, con búp bê kia lại nhìn con kìa". Chị Ngô chỉ nghĩ con nói linh tinh, không để ý nhiều. Đợi con ngủ say, chị mới rời khỏi phòng.

Sáng hôm sau, bé sốt cao không dứt, mệt mỏi, tinh thần sa sút, chị Ngô hoảng hốt đưa con đi viện. Bác sĩ thăm khám và giải thích rằng bé bị sốt do lạnh, hoảng sợ và thiếu ngủ cộng lại.

Nghe vậy, chị Ngô thấy lạ: "Vì sao con lại sợ hãi đến thế?". Dưới sự gợi ý của bác sĩ, chị hỏi chuyện và dần phát hiện nguyên nhân: Vào dịp sinh nhật, gia đình đã mua cho bé một con búp bê, giống hệt một bé gái nhỏ. Ban đêm, con gái chị vẫn để trong phòng.

Chị Ngô lại có thói quen nghe audio truyện trên điện thoại trước khi ngủ. Gần đây, chị chuyển sang những câu chuyện kinh dị, trong đó có đoạn kể về một con búp bê ma. Chị nghĩ con đã ngủ say nên vô tư nghe, không ngờ bé gái vẫn lắng nghe từng từ.

Ảnh minh hoạ

Hóa ra, bé vẫn thức và nghe được những chi tiết rùng rợn ấy. Với trí tưởng tượng phong phú của trẻ nhỏ, những câu chuyện ma đã biến thành "sự thật" trong mắt con.

Khi truyện kinh dị trở thành ám ảnh

Các chuyên gia tâm lý trẻ em chỉ ra: trẻ từ 3 - 7 tuổi có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú, nhưng khả năng phân biệt thực - ảo còn rất hạn chế. Một chi tiết đáng sợ, một hình ảnh ghê rợn nghe hoặc nhìn thấy có thể in sâu, tạo thành ám ảnh, thậm chí thành nỗi sợ kéo dài nhiều năm.

Trong trường hợp này, "con búp bê ma" trong câu chuyện kinh dị mà mẹ nghe đã trở thành hình tượng cụ thể trong tâm trí bé. Mỗi tối nhìn vào căn phòng, bé như thật sự thấy có ánh mắt búp bê dõi theo mình. Cảm giác ấy gây căng thẳng, rối loạn giấc ngủ, dẫn tới kiệt sức và sốt cao.

Câu chuyện trên không phải cá biệt. Nhiều phụ huynh có thói quen xem phim kinh dị, nghe truyện ma hoặc bàn tán về những chi tiết đáng sợ ngay trước mặt con, nghĩ rằng trẻ "không hiểu đâu". Nhưng thực tế, trẻ hiểu nhiều hơn cha mẹ nghĩ, và lại dễ bị ảnh hưởng hơn người lớn.

Hậu quả có thể bao gồm:

Rối loạn giấc ngủ: trẻ khó ngủ, hay gặp ác mộng, tỉnh giấc giữa đêm khóc thét.

Lo âu, ám ảnh: trí tưởng tượng non nớt khiến trẻ tin vào ma quỷ, dẫn đến ám ảnh kéo dài.

Ảnh hưởng sức khỏe: căng thẳng tâm lý khiến hệ miễn dịch suy yếu, trẻ dễ ốm vặt, sốt hoặc rối loạn tiêu hóa.

Tổn thương tâm lý lâu dài: một số trẻ lớn lên vẫn giữ nỗi sợ vô hình, ảnh hưởng tính cách, sự tự tin và kỹ năng xã hội.

Thay vì kinh dị, hãy gieo "hạt giống tích cực"

Các nhà tâm lý khuyên rằng, thay vì để trẻ nghe hoặc tiếp xúc với những câu chuyện đáng sợ, cha mẹ nên chọn truyện cổ tích, truyện nhân văn, hoặc những mẩu chuyện ngắn tích cực. Những câu chuyện giàu tình yêu thương không chỉ nuôi dưỡng trí tưởng tượng mà còn giúp trẻ hình thành lòng nhân ái, sự dũng cảm và tư duy lạc quan.

Đặc biệt, buổi tối trước khi ngủ, cha mẹ nên tạo bầu không khí nhẹ nhàng, an toàn cho con: một câu chuyện cổ tích quen thuộc, một cái ôm, hay lời chúc ngủ ngon ấm áp. Đó mới chính là "liều thuốc an thần" tự nhiên, giúp trẻ ngủ ngon và phát triển khỏe mạnh.

Từ một thói quen tưởng vô hại của người mẹ, bé gái 5 tuổi đã phải trải qua cơn sốt vì ám ảnh kinh dị. Đây là lời nhắc nhở sâu sắc cho các bậc phụ huynh: môi trường tâm lý mà trẻ tiếp xúc quan trọng không kém môi trường vật chất. Hãy để tuổi thơ của con gắn liền với những ký ức đẹp, thay vì nỗi sợ hãi mơ hồ từ những câu chuyện ma.