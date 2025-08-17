Nhìn mũi trưởng Long "phát tướng", Diệu Nhi có biểu cảm lạ phải lập tức đính chính

Trong tập phát sóng thứ 3 của chương trình Sao Nhập Ngũ trưa (17/8), Mũi trưởng Long (tên thật là Nguyễn Việt Long, sinh năm 1994) chính thức tái xuất, với vai trò giáo viên hướng dẫn. Hậu Hoàng là người nhận ra đầu tiên, Diệu Nhi thì bật khóc nức nở - không hiểu chuyện gì xảy ra.

Clip: Mũi trưởng Long xuất hiện trong chương trình Sao nhập ngũ 2025. Nguồn: TV360.

Đồng chí Nguyễn Việt Long từng là vị chỉ huy "gây bão" khi đảm nhận vị trí Mũi trưởng Mũi đặc công 1 thuộc Đội Đặc công 9, trực tiếp huấn luyện, dẫn dắt 6 đồng chí Nam Thư, Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Khánh Vân và Kỳ Duyên tại Sao Nhập Ngũ 2020.

Trong lần góp mặt ở Sao Nhập Ngũ 2025, Mũi trưởng Long gây bất ngờ khi xuất hiện với vẻ ngoài phát tướng. Nhiều người cho biết họ nhận không ra soái ca năm nào, phải nhìn thật kỹ, xem giới thiệu mới chắc đây là Mũi trưởng Long.

Chính Hậu Hoàng cũng chia sẻ trong hậu trường: "Một hình bóng thật sự bước đến và kiểu hình bóng ấy bây giờ thay đổi nhiều quá. Lâu quá mới gặp, Mũi trưởng Long của chúng tôi dạo này hơi mũm mĩm".

Vẻ ngoài tăng cân, phát tướng của Mũi trưởng Long trong Sao Nhập Ngũ 2025 đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Nguồn: chandongshowbiz .

Cũng là đồng chí Long nhưng ở Sao Nhập Ngũ 2020.

Diệu Nhi từ khóc chuyển sang cười khi được Mũi trưởng Long gọi tên, chia sẻ trải nghiệm mùa trước. Cô cũng cũng nhanh chóng giải thích về tình huống kể trên trong chương trình, khi có nhiều người thắc mắc lý do vì sao cô khóc, rồi lại cười ghi gặp lại chỉ huy cũ, có phải vì thay đổi ngoại hình hay không.

Vợ Anh Tú chia sẻ trong nhóm nhắn tin trên Instragram: "Sự thật là mình có khóc khi nhìn thấy các đồng chí đặc công thực hiện nhiệm vụ quá xúc động. Còn khi Mũi trưởng Long xuất hiện, hình ảnh này khác 2020 quá nên mình mắc cười nhưng phải ráng nhịn thành ra mặt như vậy. Chứ gặp Mũi trưởng Long vui, có gì phải khóc. Biên tập hiểu lầm ý mình rồi (biên tập edit nét nhạc buồn - PV)".

Cô cũng không quên hài hước nhắc thêm: "Đề nghị Mũi trưởng Long nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ giảm cân".

Diệu Nhi chia sẻ trong tin nhắn ở Instagram.

Hình ảnh mới của Mũi trưởng Long trong chương trình Sao Nhập Ngũ 2025 đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Các topic bàn nhiều về sự thay đổi ngoại hình, ít nhiều mất đi vẻ soái ca năm 2020 của anh đang thu hút nhiều sự quan tâm, bàn luận:

- "Không nhận ra anh Long luôn đó. Soái ca trong lòng chị em năm nào đã phát tướng".

- "Ôi anh Long, anh cần giảm cân đi thôi".

- "Không giới thiệu chắc không nhận ra quá. Nhưng mà nét mặt vẫn đẹp nha, nhìn hiền lành, tử tế và ấm áp như năm nào".

- "Tuy có hơi mũm mĩm nhưng ảnh vẫn ngầu như năm nào".

Khi xuất hiện trong chương trình Sao Nhập Ngũ 2023, ngoại hình của Mũi trưởng Long cũng đã có nhiều dấu hiệu thừa cân. Thời điểm này, anh chia sẻ bản thân đang bị chấn thương, trước khi thực hiện nhiệm vụ, tôi đều uống thuốc giảm đau. Trong cảnh hậu trường do ekip chia sẻ, Mũi trưởng Long đã phải mặc áo mưa chạy bộ giữa trời tiết nắng nóng để ép cân.

Mũi trưởng Long trong Sao Nhập Ngũ 2023.

"Do đợt vừa rồi về cân nặng có tăng lên tương đối nhiều nên mình cũng phải tranh thủ mọi thời gian để ép cân, biện pháp thì phải thay đổi chế độ ăn uống là thứ nhất, thứ 2 là vận dụng một số bài tập, ví dụ như mặc áo mưa để chạy.

Tuy nhiên, có một điều bất lợi là khi ra đây thì mình gặp chấn thương, quá trình chạy để ép cân cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chấn thương dù có đau hay không đau thì những nhiệm vụ vẫn phải thực hiện, về hình thể sẽ cố gắng ép hết sức, về nhiệm vụ sẽ cố gắng làm hết mình", anh chia sẻ.

Ở chương trình năm 2025, Mũi trưởng Long cũng xuất hiện với vai trò mới, là Tiểu đoàn trưởng - chỉ huy cấp cao. Cụ thể, hiện tại, anh hiện đang đảm nhận chức vụ Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Đặc công 429, thuộc Binh chủng Đặc công.

Hình ảnh mới đây nhất được đồng chí Long đăng tải lên trang Facebook cá nhân vào tháng 7 vừa qua.

Trang Facebook cá nhân của đồng chí Nguyễn Việt Long có 390 nghìn người theo dõi, anh thỉnh thoảng mới đăng tải hình ảnh cá nhân, chủ yếu chia sẻ các thông tin về công việc.