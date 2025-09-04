Đi xem triển lãm to nhất Việt Nam: Lên đường từ lúc 5h sáng, mang cơm nắm, muối vừng... vui như đi hội

Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) vẫn đang là địa điểm thu hút sự chú ý trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo ghi nhận vào sáng 4/9 - ngày thứ 2 sau kỳ nghỉ lễ, triển lãm vẫn có sự góp mặt của đông đảo người tham quan. Một cảnh tượng rất thú vị, rất Việt Nam đã được ghi lại: Nhiều người tự làm cơm nắm muối vừng, bánh tẻ để ăn khi đi xem triển lãm.

Mọi người chia nhau cơm nắm, muối vừng... vui như đi hội vui như trẩy hội (Clip: Như Hoàn)

Chia sẻ với chúng tôi, cô Hoà - một phụ nữ đến từ Chương Mỹ (Hà Nội) cùng nhiều người khác đã có mặt ở bến xe từ lúc 5 giờ sáng để kịp chuyến. “Ai cũng dậy từ tinh mơ để chuẩn bị đồ ăn qua trưa ở đây” - cô Hòa chia sẻ.

Mọi người chuẩn bị xôi và cơm nắm muối vừng để đi xem triển lãm (Ảnh: Như Hoàn)

Cô Hoà cùng mọi người tự làm xôi, muối vừng, bánh tẻ để mang từ nhà đi làm bữa trưa để tiếp tục xem triển lãm buổi chiều: “Chúng tôi đem cơm nắm muối vừng từ nhà đi vì nghĩ đơn giản là đi cả ngày mua ngoài vừa đắt vừa khó hợp miệng. Còn cơm ở nhà nấu, gói cẩn thận, đến trưa mở ra ăn là chắc bụng. Chúng tôi ngồi chung, vừa ăn vừa nói chuyện, rồi lại tiếp tục vào xem. Có khi thế lại vui như đi hội, ai mang gì chia nhau nấy”.

Sở dĩ các cô biết trước mà chuẩn bị là vì có người quen đi trước về chia sẻ bí kíp đến đây khó mua đồ ăn, nên chuẩn bị trước.

Bánh tẻ

Bánh mì (Ảnh: Như Hoàn)

Thực tế, vì Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" có quy mô rất lớn, riêng khu vực chính là Nhà mái vòm Kim Quy đã có diện tích hơn 10ha (rộng tương đương 14 sân bóng đá FIFA), có nhiều nội dung hấp dẫn và thú vị ở nhiều lĩnh vực nên có thể phải dành cả ngày để theo dõi.

Vấn đề ăn uống trong quá trình tham quan triển lãm cũng được nhiều người quan tâm do hiện tại chưa có nhiều hàng quán xung quanh khu vực này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, để đáp ứng vấn đề ăn uống, du khách và người dân có thể tới tầng 2 Nhà triển lãm Kim Quy, tại đây có khu vực bán cà phê, nước giải khát và bánh ngọt để lót dạ. Phía ngoài tòa nhà cũng bố trí nhiều booth bán đồ ăn, nước uống cho khách chọn lựa.

VEC đã đón lượng khách khổng lồ trong thời gian ngắn (Ảnh: Như Hoàn)

Theo kế hoạch ban đầu, Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" thông báo diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 5/9/2025. Tuy nhiên vì sức hút đặc biệt, có đến hàng triệu lượt tham quan chỉ trong thời gian ngắn nên triển lãm đã quyết định kéo dài thêm 10 ngày, mở đến ngày 15/9/2025.