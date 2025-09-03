Nữ phi công Gen Z gây bão tại triển lãm A80 với visual rạng rỡ, thần thái tự tin

Với vẻ ngoài nổi bật, phong thái tự tin, hành trình sự nghiệp ấn tượng, cô thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Được biết, Trang Nhung (sinh năm 1999, Hà Nội) là nữ phi công đầu tiên tại Việt Nam điều khiển máy bay phản lực. Trong bộ đồng phục phi công, hình ảnh của cô gây ấn tượng mạnh mẽ, vừa rạng rỡ vừa bản lĩnh, khiến khách tham quan liên tục dừng lại chiêm ngưỡng.

Không chỉ gây chú ý với ngoại hình, nữ phi công gen Z còn khẳng định bản thân qua những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hàng không. Trước đó, Trang Nhung đã hoàn thành khóa đào tạo phi công theo chuẩn châu Âu và là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tham gia chương trình huấn luyện tại Phần Lan. Cô trở thành biểu tượng cho tinh thần dám mơ ước và chinh phục, đúng với thông điệp Vietjet mong muốn lan tỏa.

Trang Nhung ghi dấu ấn mạnh mẽ khi xuất hiện tại triển lãm 80 năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Nụ cười rạng rỡ của nữ phi công đầu tiên điều khiển máy bay phản lực tại Việt Nam

Trang Nhung xuất hiện đầy năng lượng, vừa cuốn hút ánh nhìn, vừa toát lên tinh thần của thế hệ trẻ tự tin, bản lĩnh và hết mình theo đuổi ước mơ. Đó cũng là tinh thần đang được lan tỏa ở Vietjet - nơi quy tụ hơn 9.000 nhân sự đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và giàu cơ hội phát triển. Tại triển lãm "80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc", workshop chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp trong ngành hàng không của Vietjet cũng thu hút sự quan tâm lớn, mở ra cơ hội để nhiều bạn trẻ tìm hiểu nghề nghiệp và đồng hành cùng hãng trên hành trình chinh phục bầu trời