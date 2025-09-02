Người trẻ diện trang phục mang màu cờ sắc áo, nô nức hướng về Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”

Với cách kể chuyện hấp dẫn, triển lãm đón hàng chục nghìn lượt tham quan mỗi ngày, tạo nên bầu không khí đông vui, náo nhiệt hiếm thấy ở một sự kiện chính luận.

Gen Z biểu đạt tinh thần yêu nước qua trang phục

Trong dòng người đến tham quan Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường", trang phục trở thành điểm nhấn thú vị. Áo in hình Tổ quốc, dòng chữ "Việt Nam", "Độc lập", "Tự Do", khăn bandana cờ đỏ sao vàng, túi vải, kẹp tóc hay cả những sticker nhỏ gắn trên áo, trên mặt… hiện diện ở khắp nơi.

Mặc chiếc áo phông trắng in chữ Việt Nam, trên vai là chiếc khăn quàng đỏ khoác hờ, Trần Linh (27 tuổi, Hà Nội) hào hứng: "Mình nghĩ cùng với những việc làm ý nghĩa thì trang phục cũng là một cách để thể hiện lòng yêu nước".

Đồng tình với Trần Linh, Tuấn Mạnh (30 tuổi, Thái Nguyên) cũng cho rằng việc lựa chọn trang phục có họa tiết về quê hương giúp Gen Z vừa khẳng định phong cách cá nhân, đồng thời vẫn "yêu nước" theo một cách trẻ trung, hiện đại và đầy màu sắc. "Mặc ‘outfit’ yêu nước trong những ngày cả dân tộc hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh khiến mình cảm thấy có sự kết nối với những người xung quanh ngay cả khi chẳng hề quen biết họ, cảm thấy yêu nước hơn (cười) và tự hào mình là người Việt Nam".

Không riêng gen Z, nhiều em nhỏ và cả những bác trung niên, người cao tuổi cũng chọn cho mình trang phục mang màu cờ sắc áo khi đến tham dự triển lãm.

"Tôi muốn các con cảm thấy đây là một dịp thật đặc biệt, muốn con hiểu rằng yêu nước không phải là thứ lớn lao xa vời, mà là niềm tự hào hiện diện trong đời sống hằng ngày", một bà mẹ hai con cho hay.

Khi lịch sử bước ra từ trang sách

Nếu những trang phục mang màu cờ sắc áo là cách người trẻ thể hiện tình cảm bên ngoài, thì hành trình tham quan triển lãm chính là nơi tinh thần yêu nước, cảm xúc tự hào được khắc sâu bên trong.

Vẫn còn rưng rưng sau khi xem trình diễn thực cảnh, bạn Dương Minh Lâm (30 tuổi, Hưng Yên) xúc động: "Mình có cảm giác như thực sự được sống, được chứng kiến chặng đường lịch sử đó, có những lúc thấy tim mình thắt lại trước sự hy sinh quá lớn của ông cha, có lúc được vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi đất nước thống nhất". Bên cạnh nội dung, chàng trai làm công việc thiết kế cũng đánh giá cao ý tưởng trình bày, thể hiện thông tin tại triển lãm.

Nội dung ấn tượng, cách kể chuyện sáng tạo, lôi cuốn… cũng là cảm nhận chung của nhiều khách tham quan khi đến triển lãm. Không có những con số hay dòng tư liệu khô khan, điều khiến sự kiện này trở nên đặc biệt là cách những câu chuyện lịch sử được kể lại. Triển lãm bao gồm 8 phân khu, mỗi phân khu tái hiện những mốc son chói lọi trong chặng đường 95 năm Cờ Đảng soi đường.

Điều này lý giải vì sao dù đã bước sang ngày thứ 5 song triển lãm vẫn chật kín khách tham quan. Mỗi ngày, có hàng chục nghìn người từ khắp mọi miền Tổ quốc đến đây, mang theo một tâm thế: lật mở từng trang sử bi tráng mà hào hùng của dân tộc trong một trải nghiệm hiện đại hơn.

Mất 3 tiếng để đi xe từ Lạng Sơn xuống Hà Nội, xếp hàng từ 20-30 phút để được trải nghiệm một số phân khu nhưng Thúy Quỳnh (25 tuổi) vẫn tỏ ra vô cùng hào hứng: "Mình xem triển lãm phiên bản 3D và thấy rất thích nên muốn đến tận nơi để xem trực tiếp. Cảm giác xứng đáng vô cùng, mọi thứ đều thật trọn vẹn, những giai đoạn lịch sử cứ như bước ra từ trang sách và hiện hữu ngay trước mắt mình".

Với sự đầu tư công phu cả về hàm lượng thông tin lẫn hình thức thể hiện, triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" không chỉ là hành trình ngược dòng ký ức mà còn mở ra một cuộc gặp gỡ giữa thế hệ đã dùng xương máu để giành lại độc lập, hòa bình dân tộc với lớp trẻ ngày nay. Qua đó, người trẻ thêm hiểu, thêm yêu và thêm tự hào về lịch sử dân tộc, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và khát vọng dựng xây tương lai phồn vinh cho đất nước.

Để tham quan triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường", du khách có thể đến trực tiếp Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) hoặc trải nghiệm phiên bản trực tuyến 3D 360 độ tại địa chỉ dangcongsan.nhandan.vn/trienlamso.htm và thao tác theo hướng dẫn.