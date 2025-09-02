Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...

Những thông tin liên quan đến Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (A80) diễn ra vào sáng nay (2/9) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn bao giờ hết. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Những thước phim ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc khiến người xem vừa tự hào, vừa xúc động.

Những bức ảnh chụp vội qua màn hình được chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Visual ai nấy cũng điện ảnh vô cùng, xem đến đâu là phải wow đến đó.

Đáng chú ý, loạt gương mặt nổi bật như Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Trần Quang Khải… cũng xuất hiện trong phần truyền hình trực tiếp. Không cần filter cầu kỳ, chỉ qua vài giây lên sóng, họ đã lập tức trở thành tâm điểm, được khen ngợi “trai tài, gái giỏi”, vừa cuốn hút vừa khí chất.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp và các chiến sĩ Khối tác chiến Điện tử.

Trung úy Ngô Lâm Phương khối trưởng và các chiến sĩ thuộc khối Nữ sĩ quan Quân y.

Khối trưởng Trần Quang Khải và các chiến sĩ thuộc khối sĩ quan Biên phòng.

Các nữ chiến sĩ thuộc khối Nữ cảnh sát Đặc nhiệm. Ngoài cùng, góc phải là Bảo Trinh.

Không thể điện ảnh hơn. Các chiến sĩ thuộc Khối sĩ quan Biên phòng.

Chụp vội mà ai cũng đẹp xuất sắc. Những "bông hồng thép" thuộc khối Nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông.

Ngắm nhìn các "nữ thần" trong Khối nữ quân nhạc trong lễ diễu binh, diễu hành.

Không còn gì đẹp hơn khoảnh khắc này.

Điện ảnh vô cùng.

Nam chiến sĩ thuộc khối xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Nữ chiến sĩ thuộc Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn.

Đồng chí Phùng Thế Văn thuộc Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn khách quốc tế.

Xịn quá rồi!

Các chiến sĩ Hải quân.

Bình luận của cư dân mạng: "Ở nhà xem qua màn hình thôi mà ta nói nó đẹp tuyệt đối, không từ gì có thể diễn tả được", "Đẹp nhất, đẹp mãi luôn nha", "Nãy giờ chụp màn hình muốn đầy cả dung lượng, ai cũng đẹp quá", "Chụp vội mà đẹp cỡ này, phải nói là đẹp chấn động",....

Một "sít rịt" khác, lần đầu tiên trong lịch sử, đó là lễ diễu binh, chào cờ trên biển tại Cam Ranh, quy tụ hàng chục tàu chiến, máy bay cùng hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, tạo nên khoảnh khắc hùng tráng. Đặc biệt, vì diễn ra trên biển nên người dân chỉ có thể dõi theo qua sóng truyền hình và các nền tảng online.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những hình ảnh chụp vội màn hình điện ảnh nhất lúc này:

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước - dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố. Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.

Ảnh: Cap màn hình VTV.