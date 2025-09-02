Lê Hoàng Hiệp đổ mổ hôi, tập trung cao độ tạo nên khoảnh khắc để đời ngày 2/9

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng nay tại Quảng trường Ba Đình đã thu hút đông đảo sự quan tâm, theo dõi của hàng triệu người Việt Nam. Mọi khoảnh khắc trong buổi lễ đều nhận nhiều lời khen ngợi, ai cũng bày tỏ sự xúc động, tự hào trong ngày đặc biệt của đất nước.

Bên cạnh đó, màn được nhiều người mong chờ nhất là các khối đi bộ diễu binh, diễu hành qua các tuyến phố tại Hà Nội. Khắp mọi nẻo đường, người xem đã ngồi chật kín 2 bên vỉa hè, đợi từ đêm tới sáng để được nhìn cận cảnh các chiến sĩ, các “cực phẩm quốc nội” đi qua.

Tất cả các khối đều nhận được sự cổ vũ, hò reo từ người xem, trong đó có một số cái tên ấn tượng như Thượng úy Lê Hoàng Hiệp vẫn tiếp tục “gây sốt” từ ngoài đời lẫn trên MXH.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đảm nhận vai trò cầm Quân kỳ trong khối Tác chiến điện tử (Ảnh: Như Hoàn)

Lê Hoàng Hiệp điện ảnh quá! (Clip: NXH)

Những bức hình zoom cận nam chiến sĩ khi đang thực hiện nhiệm vụ khiến dân tình trầm trồ, ngưỡng mộ. Lê Hoàng Hiệp vẫn giữ vững phong độ, thần thái, tác phong chuẩn quân nhân. Từ dáng đi đến gương mặt, ánh mắt đều được khen tuyệt đối điện ảnh.

Trong sáng nay, thời tiết Hà Nội có phần nắng nóng hơn so với các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt trước đó. Song điều này không làm ảnh hưởng đến quá trình diễu binh, diễu hành của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cũng như toàn bộ các chiến sĩ. Đảm nhận vị trí cầm Quân kỳ, Lê Hoàng Hiệp có phần nổi bật hơn và khi zoom cận cảnh, dù đổ mồ hôi đầm đìa nhưng diện mạo của anh chàng vẫn xứng đáng 1000 điểm.

Khoảnh khắc nam chiến sĩ sải bước qua các tuyến phố nhận được nhiều sự ủng hộ, hò reo (Ảnh: Trung Lê)

Zoom cận diện mạo của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (Ảnh: Trung Lê)

Visual này vượt xa điện ảnh! (Ảnh: Trung Lê)

Trước đó, cái tên Lê Hoàng Hiệp cũng đã liên tục được nhiều người yêu mến “săn đón”. Thậm chí, không ít người còn lựa chọn sẵn tuyến đường mong có thể khui trúng “sít rịt” là Lê Hoàng Hiệp đi qua. Điều này cũng phần nào chứng minh được độ hot, sức hút đáng nể của nam chiến sĩ.

Ngoài lúc thực hiện nhiệm vụ, khi có mặt ở điểm cuối lộ trình, nơi tập kết phố Trần Khánh Dư, Lê Hoàng Hiệp lại “xả vai”, thể hiện sự thân thiện, vui vẻ giao lưu với mọi người. Chàng trai sinh năm 1996 được đông đảo các bạn trẻ yêu thích, đến gần xin chụp hình, tặng quà và nhắn gửi những lời chúc dễ thương.

Clip: Lê Hoàng Hiệp giao lưu với mọi người tại điểm tập kết phố Trần Khánh Dư (Clip: Huyền Trang)

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Sau clip bước xuống xe cùng đồng đội, anh trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất trên mạng xã hội thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Vài tháng trở lại đây, Lê Hoàng Hiệp đang cùng đồng đội tham gia tập luyện, chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Lê Hoàng Hiệp vẫy tay tương tác với mọi người (Ảnh: Huyền Trang)

Anh được nhiều bạn trẻ "săn đón" từ trên mạng ra tới ngoài đời (Ảnh: Huyền Trang)

Ảnh: Trung Lê